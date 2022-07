Frankfurt/Kalbach-Riedberg: Lkw entwendet

Frankfurt (ots) – (dr) Unbekannte haben in der Nacht von Montag (11. Juli 2022)

auf Dienstag im Gewerbegebiet des Stadtteils Kalbach-Riedberg einen Lastwagen

mit Softgetränken gestohlen.

Die bislang unbekannten Täter begaben sich auf den Hof des in der

Max-Holder-Straße ansässigen Getränkemarktes und gelangten auf unbekannte Art

und Weise in den dort geparkten Getränkelaster. Anschließend fuhren sie mit dem

mit 20 Paletten beladenen Lkw von dem Grundstück in Richtung Xaver-Fendt-Straße

davon. Der dadurch entstandene Schaden dürfte bei fast 100.000 Euro liegen.

Auffällig: Der entwendete Lkw des Herstellers „Daimler Actross“ ist rot

lackiert. Kennzeichen: F-HG 2022.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Fahrzeug werden gebeten, sich mit der

Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755-52199 in Verbindung zu

setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Raub mit Täterfestnahme

Frankfurt (ots) – (la) Am Dienstag, den 12. Juli 2022, kam es gegen 15:15 Uhr zu

einem Raub mit anschließender Täterfestnahme.

Der 19-Jährige befand sich mit seinem Bruder in der Kaiserstraße, als er von

einer fünfköpfigen Personengruppe angesprochen und bedrängt wurde. Einer der

Täter schlug dem 19-Jährigen von vorne gegen die Brust, während ein zweiter

Täter ihm von Hinten die Goldkette vom Hals riss. Das Opfer begab sich umgehend

zur Polizei. Diese leitete sofort Fahndungsmaßnahmen auf Grund der

Täterbeschreibungen ein.

Kurze Zeit später konnten durch die eingesetzte Polizeikräfte ein 20-jähriger

und ein 26-jähriger Täter aus der Gruppe festgenommen werden.

Frankfurt-Innenstadt: Festnahmen und Drogenfund bei Gaststättenkontrolle

Frankfurt (ots) – (la) Am Mittwoch, den 13. Juli 2022, kam es gegen 06:00 Uhr in

der Stoltzestraße zu Festnahmen und Drogenfunden bei einer Kontrolle in einer

Bar.

Die Polizeibeamten kontrollierten am Mittwochmorgen die 16 Gäste einer Bar.

Hierbei fanden sie unter anderem 31 Gramm Haschisch, 4 Gramm Kokain und ein

Einhandmesser. Eine der Personen hielt sich unerlaubt in der Bundesrepublik auf

und eine andere steht zumindest im Verdacht sich unerlaubt in Deutschland

aufzuhalten. Ein Mann störte die Kontrolle indem er sich direkt neben die

Beamten stellte und diese unter anderem als Nazis und Rassisten beleidigte.

Frankfurt-Rödelheim: Reifendiebstahl aus Autohaus

Frankfurt (ots) – (la) Dienstagnacht (12. Juli 2022), gegen 01:15 Uhr,

entwendeten unbekannte Täter 10 Reifensätze im Wert von 15.000 Euro aus einem

Autohaus. Unbekannte Täter drangen auf das Gelände eines Autohauses in der

Guerickestraße ein. Dort montierten sie 10 Reifensätze von abgestellten Autos

ab. Danach verluden sie die Reifen in einen weißen Transporter, der auf einem

Feldweg gewartet hatte und flüchteten mit diesem in Richtung Lorscher Straße.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die im Zeitraum verdächtige

Personen oder einen weißen Lieferwagen wahrgenommen haben. Die Zeugen werden

gebeten sich mit dem 11. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511100 in

Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Innenstadt: Polizei Frankfurt stellt klar: Null Toleranz bei queerfeindlichen Übergriffen

Frankfurt (ots) – (hol) In den vergangenen Wochen und Monaten kam es an den

Wochenenden im Bereich um die Zeil wiederholt zu verbalen und körperlichen

Angriffen auf Angehörige der LSBT:IQ Community. Diese reichten von Beleidigungen

und verbalen Anfeindungen bis hin zu körperlichen Übergriffen, bei denen in

einem Fall ein Betroffener durch einen Kieferbruch schwer verletzt wurde.

Aus diesem Grund hat die Frankfurter Polizei, bereits unter Einbindung des

designierten Frankfurter Polizeipräsidenten Stefan Müller bei einem ersten

Gespräch auf Leitungsebene im Polizeipräsidium, ihre Maßnahmen zur

Gefahrenabwehr und Kriminalitätsbekämpfung in der Innenstadt mit einem

erweiterten und flexiblen Einsatzkonzept sowie verstärktem Personalansatz

intensiviert.

Die Frankfurter Polizei hat das Engagement für die Sicherheit aller Bürgerinnen

und Bürger in der Frankfurter Innenstadt beständig hochgehalten, die aktuelle

Situation macht es aber notwendig, neben weiteren Maßnahmen auch den

Kräfteansatz zum Schutz der LSBT:IQ Community noch einmal zu erhöhen. Dies ist

zugleich ein ganz bewusstes und klares Zeichen für Toleranz, Vielfalt und

Respekt in der Mainmetropole. Es ist vollkommen inakzeptabel, dass sich Menschen

aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und ihrer äußeren Erscheinung in

bestimmten Straßen nicht mehr sicher fühlen. Die Frankfurter Polizei reagiert

deshalb mit einem verstärkten Präsenz- und Schutzkonzept. Ziel ist es, gemeinsam

mit den Sicherheitspartnern in Frankfurt dafür zu sorgen, dass sich diese

negative Entwicklung nicht fortsetzt und sich solch verachtenswerte Taten nicht

wiederholen.

Im Einzelnen bedeutet dies, dass in tatrelevanten Zeiträumen Polizeibeamtinnen

und -beamte ihren Einsatzschwerpunkt im Bereich rund um das Szeneviertel der

queeren Community in der Innenstadt versehen. Mit der dadurch erreichten

Präsenzsteigerung und einer damit einhergehenden Erhöhung des Kontrolldrucks

verdächtiger Personen soll der aktuellen Entwicklung Einhalt geboten, das

Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger gestärkt und die aktuelle Situation

nachhaltig verbessert werden. Zusätzlich werden auch Zivilkräfte in den Einsatz

kommen, um neben der sichtbaren Präsenz auch operativ noch flexibler zu sein.

Die ergriffenen Maßnahmen werden regelmäßig bewertet und im Bedarfsfall

unverzüglich angepasst. Darüber hinaus steht das Polizeipräsidium Frankfurt in

einem stetigen Austausch mit seinen Sicherheitspartnern bei der Stadt Frankfurt

und über die „Ansprechpartner gleichgeschlechtliche Lebensweisen (AgL)“, das

sind eine Frankfurter Polizeibeamtin und ein Frankfurter Polizeibeamter,

zusätzlich im bewährten engen Austausch mit der queeren Community.

Um zeitnah immer ein aktuelles Lagebild zu erhalten, wurden die Meldewege

innerhalb des Präsidiums optimiert. Bei Hinweisen auf queerfeindliche Übergriffe

kann so polizeilich noch rascher und gezielter reagiert werden. Ferner werden

entsprechende Straftaten nun beim Staatsschutzkommissariat der Frankfurter

Kriminalpolizei bearbeitet, da die Motivation für solche Taten in den meisten

Fällen in einer gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit (Hasskriminalität) zu

finden ist. Hinsichtlich der am kommenden Wochenende in Frankfurt rund um den

„Christopher-Street-Day (CSD)“ stattfindenden Veranstaltungen und

Feierlichkeiten hat die Polizei ihr Einsatzkonzept noch einmal angepasst. So

wird neben den ohnehin vorgesehenen Einsatzmaßnahmen noch einmal die Anzahl an

eingesetzten Polizistinnen und Polizisten erhöht und zusätzliche, mobile

Sicherheitskameras im Bereich der Konstablerwache installiert.

„Die Frankfurter Polizei steht tagtäglich und rund um die Uhr für die Sicherheit

aller Bürgerinnen und Bürger ein. Weltoffenheit, Vielfalt, Toleranz und Respekt

sind dabei unumstößliche Grundsätze des polizeilichen Handelns. Uns liegen keine

konkreten Hinweise auf eine Gefährdung des CSD in Frankfurt vor. Die Frankfurter

Polizei wird aber zum Schutz der Veranstaltung und der feiernden Menschen mit

starken Kräften Präsenz zeigen. Unsere Botschaft ist eindeutig: für Hass und

Gewalt ist in Frankfurt kein Platz“, erklärten Vizepräsident Björn Gutzeit und

der designierte Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Frankfurt, Stefan Müller.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Unbekannte berauben Casinobesucher

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 43-jähriger Mann ist in der Nacht zu Dienstag (12.

Juli 2022) in der Niddastraße von einer vierköpfigen Gruppe ausgeraubt worden.

Der 43-Jährige hielt sich gegen 02:45 Uhr in einer Spielbank in der Niddastraße

auf, als zwei Männer von hinten an in herantraten und ihn von einem Automaten

wegzerrten. Sie packten ihn an den Armen und zogen ihn nach draußen bis auf den

Gehweg. Zwei weitere Männer kamen hinzu. Gemeinsam schlugen die vier Unbekannten

unvermittelt auf den 43-jährigen Geschädigten ein. Einer der Angreifer entnahm

dann aus der Brusttasche seines Hemdes 80 Euro Bargeld. Anschließend entfernte

sich die Männergruppe in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung:

Täter: Männlich, circa 30 bis 35 Jahre alt, circa 180 cm groß, mittellange

schwarze Haare, orientalische Erscheinung.

Täter: Männlich, circa 25 bis 30 Jahre alt, circa 175 cm groß, kurze schwarze

Haare, Bartstoppeln; dunkle Kleidung.

Täter: Männlich, circa 30 Jahre alt, circa 175 cm groß, westeuropäisches

Aussehen; bekleidet mit dunkler Kleidung und Kapuzenoberteil.

Täter: Männlich; trug ein gelbes Sweatshirt.



Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer

069-75551499 bei der Frankfurter Polizei oder jeder anderen Polizeidienststelle

zu melden.