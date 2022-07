Dillenburg-Frohnhausen: in Wohnhaus eingestiegen

Diebe schlugen zwischen Montag (11.07.2022), 17:30 Uhr und Dienstagabend (12.07.2022), 21:00 Uhr die Scheibe des Küchenfensters eines Einfamilienhauses in der Bayernstraße ein. Durch die kaputte Scheibe drangen die Unbekannten in das Haus ein, stahlen mehrere Schatullen mit Besteck und flüchteten. Der Wert des Diebesguts kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Reparatur der Fensterscheibe wird 500 Euro kosten. Hinweise, zu den verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar-Hermannstein: Unfallflucht in der Dillstraße

Ein bisher Unbekannter überquerte mit seinem weißen Lkw den Bahnübergang in der Dillstraße, während die Ampelanlage der Bahnschranke schon rot zeigte. Die Schranken befanden sich bereits im Absenkvorgang, als der Lkw auf den Bahnübergang fuhr. Hierbei kollidierte der Fuß der Schranke mit der offenen Ladefläche des Lkws über die ein grünes Netz gespannt war. Die absenkende Schranke verfing sich offensichtlich mit dem Fuß im Netz und wurde beschädigt. Der Schaden wird mit 1.000 Euro beziffert. Der Lkw-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfall am Freitag (08.07.2022), um 15:55 Uhr, beobachtet haben oder Angaben zu dem Unfallfahrer oder seinem Lkw machen können, werden gebeten die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 zu kontaktieren.

Solms-Niederbiel: Sexuelle Nötigung -Kriminalpolizei sucht Zeugen

Solms-Niederbiel:

Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit in einem Fall von schwerer sexueller Nötigung und sucht Zeugen.

In der Nacht zum Sonntag (03.07.2022) sprachen zwei junge Männer eine 19-Jährige im Nachgang der Kirmes in Niederbiel an. Im Verlauf des zunächst belanglosen Gesprächs, kam es zu sexuellen Handlungen gegen den Willen der Geschädigten.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach den zwei Männern.

Der Erste soll etwa 20 Jahre alt und 180 cm groß sein. Er hatte eine schmale Figur, braune, zurückgegelte, kurze Haare, braune Augen und war nach Angaben der Geschädigten Deutscher. Er war bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt mit großen Schriftzug auf der Brust und einer Jeans.

Der zweite Unbekannte hatte eine breite, muskulöse Statur, braune kurze Haare, blaue Augen und sprach akzentfreies Deutsch. Er trug ein weißes T-Shirt mit schwarzem Schriftzug und eine schwarze Jeans. Auf der Innenseite seines linken Unterarms befand sich ein Tattoo in Form eines dicken Schriftzugs.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wem sind die beiden Männer auf der Kirmes aufgefallen?

Wer kann Hinweise zu deren Identität geben?

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

insbesondere ab 02:00 Uhr in der Nacht, gemacht? Wer hat Fotos oder Videos, auf denen Personen zu sehen sind, die

auf die Beschreibung der beiden unbekannten Männer, zutreffen?

Die Polizei bittet eindringlich, Fotos und Videoaufnahmen der Kriminalpolizei zur Verfügung zu stellen.

Zeugen werden gebeten sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.