Gießen: Personen und Fahrzeuge kontrolliert

Im Zuge des Konzepts „Sicheres Gießen“ kontrollierten Beatminnen und Beamte von der Polizeidirektion Gießen und der Bereitschaftspolizei am Dienstag, 12. Juli, zwischen 12 Uhr und 19 Uhr insgesamt 44 Personen und sechs Fahrzeuge im Stadtbereich. Am Spielplatz in der Straße Schwalbachacker versuchte ein Mann wegzurennen und sich mutmaßlich damit einer Kontrolle zu entziehen. Die Polizisten hielten ihn auf und fanden 11 Gramm Marihuana bei ihm. Da er keinen Ausweis dabeihatte, kam er zur Identitätsfeststellung mit auf die Polizeistation, von wo aus ihn die Beamten im Anschluss entließen. Eine andere kontrollierte Person hatte eine geringe Menge Haschisch dabei- auch hier leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.

Langgöns: Zu lang

Ein Schaustellerfahrzeug mit zwei Anhängern fiel am Dienstag, 12. Juli, einer Polizeistreife auf, da es sehr lang wirkte. Bei der anschließenden Kontrolle gegen 13.10 Uhr in der Straße Schmittgraben bestätigte sich der Verdacht: Mit etwa 28 Metern war das Gespann knapp zehn Meter länger als erlaubt. Zudem fehlte für beide Anhänger eine Zulassung, an einem Anhänger befand sich ein falsches Kennzeichen und der Fahrer fuhr mit dem Gespann schneller als die erlaubten 25km/h. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten entsprechende Anzeigen gegen den 32-jährigen Wetterauer.

Heuchelheim: Reifen entwendet

Reifen und Kompletträder im Gesamtwert von etwa 1.800 Euro entwendeten Diebe vom Gelände eines Reifenservice in der Brauhausstraße. Zwischen Montag und Mittwoch letzter Woche (4. Bis 6. Juli) gelangten die Diebe vermutlich mit einem Fahrzeug auf das Gelände und nahmen das Diebesgut an sich. Die Kripo Gießen bittet um Mittelung verdächtiger Personen und Fahrzeuge in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Gießen: Pedelec entwendet

Ein in der Gaffkystraße angeschlossenes Pedelec entwendeten Diebe zwischen 7 Uhr am Samstag, 9. Juli, und 18 Uhr am Montag. Das grüne „Raymon“- Fahrrad hat einen Wert von etwa 5.000 Euro. Hinweise hierzu können an die Polizeistation Gießen Süd gerichtet werden (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Wettenberg- Wißmar: Renault touchiert

Einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Renault touchierte ein unbekannter Autofahrer in der Straße Auf der Höll. Dadurch entstanden zwischen 20 Uhr am Montag, 11. Juli, und 8.55 Uhr am Dienstag Schäden am linken Außenspiegel des schwarzen Traffic, deren Reparatur etwa 300 Euro kosten dürfte. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, die Polizei in Gießen bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Gießen: BMW touchiert

250 Euro beträgt der Schaden an einem schwarzen BMW, den ein unbekannter Autofahrer am Dienstag, 12. Juli, verursachte. Zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr touchierte der Unbekannte den am rechten Fahrbahnrand der Rodheimer Straße geparkten PKW, anschließend entfernte er sich unerlaubt. Hinweise hierzu nehmen die Beamten der Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Verkehrsunfälle:

A5/Grünberg: LKW touchiert

Dienstagabend (12.Juli) gegen 19.45 Uhr touchierte ein unbekannter LKW-Fahrer auf einer Tank- und Rastanlage beim Einparken einen geparkten LKW. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 150 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Buseck: Beim Vorbeifahren Ford touchiert

Ein zunächst Unbekannter befuhr am Dienstag (12.Juli) gegen 12.30 Uhr die Kurt-Schumacher-Straße in Trohe in Richtung Ortsausgang. In Höhe der Hausnummer 43 touchierte der Unbekannte einen am Fahrbahnrand geparkten Ford. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem LKW-Fahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Langgöns: Beim Rangieren gegen Straßenlampe gefahren

Offenbar beim Rangieren fuhr ein Unbekannter am Montag (04.Juli) gegen 12.00 Uhr gegen eine Straßenlampe in der Leihgesterner Straße. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 2.300 Euro. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht im Schwalbachacker

Ein bislang Unbekannter befuhr am Dienstag (12.Juli) gegen 23.001 Uhr die Krofdorfer Straße und bog in die Straße „Schwalbachacker“ ab. In Höhe der Hausnummer 6 stieß der Unbekannte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Hyundai. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug, um einen schwarzen Mercedes Sprinter. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Rettungswagen streift BMW

Ein 20-jähriger Mann in einem Rettungswagen fuhr am Dienstag (12.Juli) gegen 18.30 Uhr von einem Grundstück in der Eichgärtenallee nach links in Richtung Innenstadt. Dabei streifte der Rettungswagen den BMW einer 34-Jährigen, die von der Innenstadt kommend in Richtung Ursulum unterwegs war und hielt, um den Rettungswagen vorbeizulassen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Anfahren rückwärts gerollt

Am Dienstag (12.Juli) gegen 17.20 Uhr befuhren ein 21-Jähriger aus Gießen in einem Mercedes und ein 20-jähriger Langgönser in einem Audi hintereinander die Licher Straße stadtauswärts.b In Höhe der Hausnummer 109 hielten beide an einer roten Ampel. Als der Mercedes-Fahrer anfahren wollte, rollte sein Fahrzeug rückwärts gegen den Audi. Es entstand nur geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Reiskirchen: Auffahrunfall

Am Mittwoch (13.Juli) gegen 12.20 Uhr befuhr ein 77-jähriger Mann aus Rabenau in einem Suzuki die Landstraße 3157 von Beuern nach Bersrod. Dabei fuhr der Suzuki-Fahrer ungebremst gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Seat. Der 77-Jährige zog sich dabei Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Beim Rückwärtsfahren Mercedes beschädigt

Ein 25-jähriger Mann aus Gießen in einem Daimler befuhr am Mittwoch (13.Juli) gegen 10.00Uhr die Straße „Pfarrgarten“ in Richtung Neustädter Tor. Verkehrsbedingt hielt der Daimler-Fahrer an und beabsichtigte zurückzufahren. Offenbar übersah der Mann dabei einen 31-Jährigen in einem Mercedes, der hinter dem Daimler hielt und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 7.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Aktion BOB feiert 15 – jähriges Jubiläum und ist 15 Mal beim Gießener Kultursommer dabei – Gutschein für Getränk und Gewinnspiel für Konzerttickets

Anlässlich des 15-jährigen Geburtstags der Aktion BOB, dem erfolgreichen Verkehrspräventionsprogramm gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr für junge Verkehrsteilnehmer zwischen 17 und 24 Jahren, wird der Gießener Kultursommer bei 15 Events begleitet. Das Open-Air-Sommer-Highlight findet vom 18. August bis 03. September im Kloster Schiffenberg, eine der schönsten Spielstätten Mittelhessens, statt. An einem Infostand vor der malerischen Kulisse der historischen Klosterruine verraten die erfahrenen Mitarbeiter der Geschäftsstelle Verkehrssicher-in-Mittelhessen und der Direktion für Verkehrssicherheit bei allen 15 Konzerten Tipps und Tricks für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Viele BOB-Schlüsselanhänger, das markante Erkennungszeichen der Aktion BOB, warten schon auf neue Besitzer.

Bereits an der Auffahrt zum Parkplatz vor dem Schiffenberg werden die Besucher mit einem Parkticket von Beamten der Direktion für Verkehrssicherheit und Sonderdienste begrüßt und der Fahrer für diesen Abend, der BOB also, erhält einen Gutschein für ein kostenloses BOB-Getränk, den er am Infostand gegen eine Getränkemünze eintauschen kann.

Im Rahmen des Kooperationsvertrages mit dem Geschäftsführer des Konzertbüros aus Pohlheim, dem Veranstalter der immer wieder schönen Konzertreihe, steht auch dieser hinter dem Slogan „Wer Alkohol trinkt, fährt nicht!“

Als ein weiteres Highlight anlässlich des Jubiläums gibt es außerdem die Möglichkeit, an Verlosungen für Konzertkarten teilzunehmen. Vom 13. Juli bis 01. August werden auf den Social-Media-Kanälen der Aktion BOB für sechs Künstler jeweils zwei Karten für deren Konzert verlost. Die Verlosungen finden jeweils donnerstags und montags statt.

Kurz vor Konzertbeginn gibt es eine weitere Überraschung, diese wird jedoch noch nicht verraten. Mehr Infos zum Verkehrspräventionsprogramm und zur Verlosung findet ihr auf Facebook und Instagram auf der Seite der Aktion BOB.