Beim Aussteigen Pkw beschädigt

Beim Aussteigen aus dem Pkw am heutigen Vormittag, um 10:47 Uhr, auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau beschädigte ein 45-Jähriger aus der Gemeinde Söhrewald mit der Tür seines Autos einen nebenstehenden geparkten VW Golf. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Einbruch in Keller

Angezeigt wurde heute ein Einbruch in einen Kellerraum in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau. Nach Angaben der Geschädigten wurde dort zwischen dem 10.07.22, 22:30 Uhr und dem 11.07.22, 16:00 Uhr die Kellertür in einem Mehrfamilienhaus gewaltsam geöffnet. Aus dem dahinterliegenden Kellerraum wurde dann ein E-Bike im Wert von ca. 800 EUR entwendet. Hinweise: 05542/93040.

Vollsperrung auf der B 27 nach Unfall

Um 08:45 Uhr befuhr heute Morgen ein 74-Jähriger aus Erfweiler mit seinem Pkw auf der B 27 in Richtung Süden. In der Gemarkung von Bad Sooden-Allendorf geriet er mit dem Pkw aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, wodurch das Auto gegen die dortige Leitplanke prallte und von dort auf die Bundesstraße zurückgeschleudert wurde. Dort kam es dann auf der Gegenfahrspur zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem Pkw, der in Richtung Norden unterwegs war. Dieser wurde von einem 47-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf gefahren, der sich durch den Aufprall schwer verletzte und durch die Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden musste. Der 74-Jährige wurde schwerst verletzt und ist aktuell noch nicht außer Lebensgefahr. Seine 80-jährige Beifahrerin verstarb – nach erfolgloser Reanimation – noch an der Unfallstelle.

Neben den Rettungskräften waren noch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei im Einsatz.

Die Bundesstraße war bis 12:00 Uhr voll gesperrt, und wird ab diesem Zeitpunkt halbseitig für den Fahrzeugverkehr freigegeben.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel wurde ein Gutachter mit der Untersuchung der Unfallstelle beauftragt.

Der Sachschaden wird mit ca. 60.000 EUR angegeben.

Unfall mit Linienbus

8000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Morgen, um 09:33 Uhr, auf dem Meißnerring in Eschwege ereignet hat. Zur Unfallzeit fuhr ein Linienbus (Fahrschule, 35-jährige Fahrerin aus Eschwege) den Meißnerring in Richtung Westring. In einer Rechtskurve geriet der Bus zu weit auf die Gegenfahrbahn, wodurch es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw kam. Dieser wurde von einem 67-Jährigen aus Eschwege gefahren.

Vorfahrt missachtet

Um 15:10 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 48-jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße aus Richtung der B27 kommend in Richtung Bad Sooden-Allendorf. Eine 72-jährige aus Bad Sooden-Allendorf befuhr die Bahnhofstraße aus Richtung „Holzstad“ kommend in Richtung Bad Sooden-Allendorf. Im Bereich der Kreuzung und der abknickenden Vorfahrtsstraße übersah die 72-Jährige den vorfahrtsberechtigten Pkw, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

Wildunfall

Um 23:45 Uhr fuhr am gestrigen Abend ein 22-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal die K 49 in Richtung Oberdünzebach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand geringer Sachschaden von ca. 200 EUR.

Polizei Sontra

Vorfahrt missachtet

Um 15:47 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 81-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw die Mühlbergstraße in Sontra und beabsichtigte an der Kreuzung „Mühlbergstraße/Vimoutiersstraße“ in die Vimoutierstraße einzubiegen. Beim Abbiegen übersah er, vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne, einen vorfahrtsberechtigte Traktor, der von einem 22-Jährigen aus Sontra gefahren wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 23:39 Uhr, ein 33-Jähriger Pkw-Fahrer aus Eisenach, der die B 7 zwischen Röhrda und Netra befuhr. Das Reh überlebte den Aufprall nicht; am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 250 EUR.

Sachbeschädigung an Pkw

Angezeigt wurde gestern eine Sachbeschädigung an einem Pkw, die sich bereits am vergangenen Freitag, 08.07.22 ereignet hat. Zwischen 09:36 Uhr und 18:21 Uhr wurde auf dem Bahnhofsvorplatz in der Bahnhofstraße in Sontra ein Seat Alhambra beschädigt. Das Auto war dort parallel zur ehemaligen Rampe abgestellt und wurde an der hinteren Tür auf der Fahrerseite zerkratzt. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Ausparken

Um 19:15 Uhr parkte gestern Abend eine 61-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw rückwärts auf dem Parkplatz „Hinter dem Hagen“ aus. Dabei streifte sie mit dem Fahrzeug einen Baum, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Unfall im Begegnungsverkehr

Um 11:06 Uhr war gestern Vormittag ein 47-jähriger Lkw-Fahrer aus der Gemeinde Habichtswald auf der Friedrichsbrücker Straße zwischen Hessisch Lichtenau und Friedrichsbrück unterwegs. Dabei kam es zum Zusammenstoß der Außenspiegel mit einem entgegenkommenden Lkw, wodurch es zum Sachschaden von 100 EUR kam. Der andere Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort.