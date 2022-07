Aktuell vermehrte Anrufe durch Falsche Polizeibeamte bei osthessischen Bürgerinnen und Bürgern – Polizei sensibilisiert und warnt

Fulda. Derzeit kommt es vermehrt zu Anrufen durch falsche Polizeibeamte bei Bürgerinnen und Bürgern aus dem Landkreis Fulda.

Glücklicherweise erkannten bis dato alle Angerufenen den Betrug und beendeten die Telefonate frühzeitig, sodass kein Schaden eintrat. Vor diesem Hintergrund sensibilisiert die Polizei Osthessen nochmal hinsichtlich des Phänomens des „Falschen Polizeibeamten“ am Telefon:

Eine Rufnummer mit örtlicher Vorwahl, manchmal sogar die 110, ruft an und der Anrufer stellt sich als Polizeibeamter der örtlichen Dienststelle vor. Unmöglich, denn der Notruf kann nur angerufen werden und nicht raus telefonieren. Mittels technischer Hilfsmittel können Betrüger jede gewünschte Rufnummer – ob existent oder nicht – auf dem Telefondisplay ihrer Opfer anzeigen lassen. Erste Zweifel an der Identität des betrügerischen Anrufers werden so bereits ausgeräumt.

Einbrecher seien in der Nachbarschaft des Angerufenen unterwegs. Die Polizei habe bereits einige der Täter festgenommen. Einer der Festgenommenen habe einen Zettel bei sich gehabt, auf dem die Adresse des späteren Opfers und dessen Vermögenswerte gestanden hätten. Nun sei die Polizei um die Sicherheit des Angerufenen und dessen Ersparnisse besorgt und wolle daher zusammenarbeiten, um die Täter zu überführen.

Im weiteren Gesprächsverlauf gehen die Betrüger äußerst geschickt vor und bringen ihre Opfer so dazu, Wertsachen zusammenzutragen und an vereinbarten Orten abzulegen oder zu übergeben. Den Opfern wird eindringlich suggeriert, dass man nur so für die Sicherheit ihres Ersparten sorgen könne und sie die Wertsachen in den kommenden Tagen auf der Polizeistation abholen könnten.

Es ist auch nicht auszuschließen, dass die Kriminellen ihre Opfer anweisen zur Bank zu fahren, um dort Bargeldbeträge abzuheben. Manchmal rufen die Täter sogar ein Taxi für die Betroffenen, wenn diese den Weg nicht mehr zu Fuß bewältigen können.

Sobald die Vermögenswerte greifbar sind und ein Ablage- oder Übergabeort vereinbart wurde, schicken die Betrüger eine Person, die diese Gegenstände abholt.

Ihre Polizei warnt: Trickbetrug ist vielfältig.

mit Namen vorstellt oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie die Polizei unter den ihnen bekannten örtlichen

Erreichbarkeiten oder der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Diebstahl auf Baustelle

Fulda. Unbekannte stahlen in der Nacht auf Dienstag (12.07.) mehrere Werkzeuge von einer Baustelle in der Marie-Curie-Straße. Die Täter drangen in den umzäunten Rohbau ein und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen elektronische Werkzeuge, Kabeltrommeln sowie Sanitär- und Elektromaterial im Wert von circa 40.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand einer Gaststätte in Alsfeld

Alsfeld. In der Nacht zu Mittwoch (13.07.), gegen 3.30 Uhr, kam es in der Landgraf-Hermann-Straße zum Brand einer Gaststätte.

Eine aufmerksame Zeugin hatte eine starke Rauchentwicklung bemerkt und die Rettungskräfte informiert. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr den Brand zeitnah unter Kontrolle bringen und den Brand ablöschen.

Personen befanden sich zum Brandzeitpunkt nicht im Gebäude.

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf rund 100.000 Euro.

Brandermittler der Kriminalpolizei Alsfeld haben zur Ursachenfindung die Ermittlungen aufgenommen. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch nicht bekannt.

Einbruch in Lagerhalle

Bad Hersfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag (11.07.) in eine Lagerhalle in der Lutherstraße ein. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Einbrecher ein Lasten-E-Bike. Dieses konnte mittlerweile unweit des Tatortes ohne Lenker, Sattel und Akku aufgefunden werden. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von rund 700 Euro. Zudem entstand Sachschaden von circa 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Werkzeuge gestohlen

Bebra. Von einer Baustelle im Bereich der B27 zwischen Breitenbach und Bebra entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (12.07.) mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 9.000 Euro. Darunter befanden sich auch ein Stemmhammeraufsatz für einen TB260 Takeuchi-Bagger sowie ein Trennscheider der Marke Stihl. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reifen von Auto abmontiert und gestohlen

Alsfeld. Die Reifen eines schwarzen Daimler entwendeten Unbekannte am frühen Mittwochmorgen (13.07.), gegen 0.10 Uhr. Zur Tatzeit stand das Auto vor einem Autohaus in der Grünberger Straße. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Personen bei Streitigkeiten verletzt – Ermittlungen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des versuchten Tötungsdelikts

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Bad Hersfeld. Am späten Samstagabend (09.07.), gegen 23.40 Uhr, kam es im Bereich des Sportplatzes Kathus zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen, in deren Zusammenhang mindestens fünf Männer – zwei davon schwer – verletzt wurden.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen kam es während einer Feierlichkeit auf dem Sportgelände aus noch unklarer Ursache zunächst zu verbalen Streitigkeiten und anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Gästen und mindestens vier weiteren Personen.

Hierbei verletzte ein 21-jähriger Mann aus Bad Hersfeld eine Person mit einem mitgeführten Golfschläger. Darüber hinaus wurden mindestens zwei Personen mit einem Messer schwer verletzt. Insgesamt fünf Personen im Alter von 21 bis 44 Jahren trugen Verletzungen davon.

Zeugen hielten den 21-Jährigen bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Beamten der Polizeistation Bad Hersfeld vor Ort fest. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Die genauen Hintergründe und Tatbeteiligungen der einzelnen Personen sind derzeit noch nicht abschließend geklärt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Hersfeld und der Staatsanwaltschaft Fulda – unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des versuchten Tötungsdelikts.