Bei Schmierereien beobachtet,

Friedrichsdorf, Burgholzhausen, Edouard-Desor-Straße, 12.07.2022, gg. 19.55 Uhr

(pa)Am Dienstagabend wurde in Friedrichsdorf ein Mann bei einer Sachbeschädigung ertappt. Ein Zeuge konnte gegen 19.55 Uhr beobachten, wie jemand einen Stromkasten in der Edouard-Desor-Straße Ecke Marie-Curie-Straße mit Farbe beschmierte, wodurch ein Schaden von etwa 200 Euro entstand. Durch den Zeugen auf die Schmiererei angesprochen habe sich der Täter schließlich in Richtung Sportpark entfernt. Zuvor soll der Mann den Zeugen noch bedroht haben, als dieser ein Foto fertigen wollte. Er wird beschrieben als etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 195cm groß und kräftig mit dunklem kurzen Haar. Der Mann habe Deutsch ohne Akzent gesprochen und ein schwarzes Tanktop, eine schwarze Basecap sowie eine silberne Brille getragen. Er soll in Begleitung einer etwa 25 Jahre alten, circa 165cm großen und schlanken Frau gewesen sein. Diese habe schulterlanges blondes Haar gehabt und ein weißes T-Shirt getragen. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Zaun an Schwimmbad gestohlen,

Oberursel, Altkönigstraße, Feststellung: 12.07.2022

(pa)Am Dienstag wurde bei der Polizeistation Oberursel der Diebstahl eines Schwimmbadzaunes zur Anzeige gebracht. Wie nun bei Heckenschneidearbeiten festgestellt wurde, hatten Unbekannte im Laufe der vergangenen Wochen unbemerkt etwa 25 Meter eines circa 230cm hohen Metallzaunes, der das in der Altkönigstraße gelegene Schwimmbadgelände umgibt, abmontiert und entwendet. Aufgrund der Ausmaße des Diebesgutes ist zu vermuten, dass für den Abtransport ein größeres Fahrzeug genutzt wurde. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 – 0 zu melden.

Pkw fährt Motorrad auf,

Bad Homburg v. d. Höhe, Zeppelinstraße, 12.07.2022, gg. 15.10 Uhr

(pa)Am Dienstagnachmittag wurde in Bad Homburg ein Motorradfahrer bei einem Auffahrunfall verletzt. Gegen 15.10 Uhr wollte ein 23-jähriger Usinger mit seiner Yamaha von der Urseler Straße kommend auf die Zeppelinstraße auffahren. Als der Motorradfahrer im Bereich der Einmündung nach dem Anfahren aufgrund eines aus Richtung Oberstedten kommenden Fahrzeugs erneut anhalten musste, wurde dies vom Fahrer einer nachfolgenden Mercedes B-Klasse zu spät bemerkt, sodass der 73-jährige mit seinem Benz gegen das Heck des Motorrads fuhr. Hierdurch kam der 23-Jährige Biker zu Fall, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro beziffert.

E-Scooter kollidiert mit Pkw,

Steinbach, Hessenring, 12.07.2022, gg. 17.40 Uhr

(pa)Am späten Dienstagnachmittag kam es im Steinbacher Hessenring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Pkw. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 17.40 Uhr, als eine 33-Jährige mit ihrem Elektroscooter den Hessenring an der Einmündung Untergasse überqueren wollte. Eine 47-jährige Autofahrerin, die den Hessenring in diesem Moment mit ihrem Mazda befuhr, vermochte einen Zusammenstoß nicht mehr zu verhindern. Durch die Kollision stürzte die 33-Jährige mit ihrem Elektrokleinstfahrzeug zu Boden, wobei sie sich leichte Verletzungen zuzog, zu deren Behandlung sie in eine Klinik gebracht wurde.

+++ Schreckschusswaffe löst Großeinsatz der Polizei aus +++

Tatort: Schlossgarten, 61250 Usingen

Tatzeit: Dienstag, 12.07.2022, 19:42 Uhr

Durch mehrere Passanten wurden im Stadtgebiet von Usingen Knallgeräusche wahrgenommen. Konkretisiert wurden diese durch Zeugen, welche eine männliche Person mit einer Schusswaffe innerhalb des Schlossgartens in 61250 Usingen feststellten, während diese Schüsse in die Luft abgab. Umgehend wurde die zuständige Polizeistation alarmiert.

Durch mehrere Einsatzkräfte wurde der Schlossgarten unter Verwendung gesonderter Schutzausstattung nach dem Tatverdächtigen abgesucht. Hierbei wurde der Tatverdächtige innerhalb einer Personengruppe ausfindig gemacht, unter Ausschluss von Gefahren für Dritte zu Boden gebracht und widerstandslos festgenommen.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 22-jährigen Mann aus Usingen. Die aufgefundene Tatwaffe, eine Schreckschusswaffe, wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Nach Festnahme von mutmaßlichem Einbrecher-Quartett: Kripo sucht nach Schmuck-Besitzern – Rödermark

(lei) Sie stammen offenbar aus mehreren Eigentumsdelikten, befinden sich nun jedoch in polizeilicher Verwahrung: Nach der Sicherstellung mehrere Hand- und Ohrringe, Halsketten und weiterer Schmuckgegenstände suchen Ermittler der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Offenbacher Kommissariats für Einbruchsdelikte (K 21) nach den Eigentümerinnen und Eigentümern von über 50 zum Teil hochwertiger Schmuckstücke, die bislang noch nicht zugeordnet werden konnten. Aufgefunden wurden diese bei Wohnungsdurchsuchungen im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des bandenmäßigen Wohnungseinbruchdiebstahls in mehreren Fällen. Die Ermittlungen in dem Zusammenhang richten sich gegen vier Beschuldigte, von denen sich zwei nach wie vor in Untersuchungshaft befinden. Die beiden weiteren Beschuldigten wurden vom Vollzug der Untersuchungshaft verschont.

Ausgangspunkt der Durchsuchungen waren akribische und phasenweise koordinierte Ermittlungen mehrerer hessischer Kripo-Dienststellen wegen mehr als einem Dutzend Wohnungseinbrüche im Bereich Mittel- und Westhessen (Gießen, Wetzlar, Stadtallendorf, Florstadt und Cölbe beziehungsweise Wiesbaden, Oberursel und Friedrichsdorf) sowie auch in Mainz und im Raum Heidelberg (Neuenheim und Schwetzingen). Beginnend mit der ersten ihnen zugerechneten Tat im April 2021, so der Vorwurf von Staatsanwaltschaft und Kripo, sollen die Verdächtigen bis Februar 2022 in verschiedene Wohnhäuser eingebrochen sein und neben Schmuck auch andere Dinge wie etwa Bargeld, Hygieneartikel und Haushaltsgeräte entwendet haben – geschätzter Gesamtwert etwa 200.000 Euro.

Nachdem das Quartett in den Fokus der Ermittler geriet und arbeits- und zeitintensive Ermittlungen folgten, vollstreckten die Kripo-Beamten bereits Ende Februar 2022 gerichtlich angeordnete Durchsuchungsbeschlüsse bei den in Rödermark wohnhaften Beschuldigten. Neben der Festnahme der zwei Männer im Alter von 25 und 53 Jahren sowie der beiden 26- beziehungsweise 47-jährigen Frauen führten die Durchsuchungen unter anderem zum Auffinden der in Rede stehenden Schmuckstücke. Die Fahnder gehen davon aus, dass sie aus rechtswidrigen Taten stammen, zu denen bislang noch kein Bezug hergestellt werden konnte. Die Beamten wenden sich daher nun an die Bevölkerung und fragen:

Wem gehören die abgebildeten Schmuckgegenstände?

Wo und wann sind diese abhandengekommen?

Hinweise und Mitteilungen potentieller Geschädigter werden via E-Mail unter hinweise-offenbach-k21.ppsoh@polizei.hessen.de entgegengenommen.

Die Bilder können alternativ auch unter folgender Homepage abgerufen werden: https://k.polizei.hessen.de/1768113281