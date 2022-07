+++ Tödlicher Unfall in der Schleusenanlage Villmar/Lahn

Nachtrag zur Pressemeldung vom 12.07.2022 – Am gestrigen Dienstag, den 12.07.2022, gegen 17:47 Uhr, kam es in Villmar in der dortigen Bootsschleuse zu einem tödlichen Unfall.

Ein 25jähriger aus Wiesbaden stand am Rand der Schleusenmauer und sah den Booten nach, die gerade die Schleuse in Richtung Runkel verließen. Als alle Boote aus der Schleuse ausgefahren waren nahm der junge Mann Anlauf und sprang mit einem Kopfsprung in die Schleuse, die zu diesem Zeitpunkt nur 70cm Wasser führte. Hierbei schlug er so stark auf dem Grund der Schleuse auf, dass er regungslos im Wasser liegen blieb. Sofort eingeleitete Rettungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Der junge Mann verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Kopfverletzungen. Während des Einsatzes waren ein Boot der Feuerwehr Runkel-Schadeck sowie ein Rettungshubschrauber und die Notfallseelsorge im Einsatz.

Zwei Verletzte nach Unfall durch falsches Überholen, Brechen, Rheingauer Platz, Dienstag, 12.07.2022, 17:00 Uhr

(wie) In Niederbrechen verursachte ein Mann am Dienstagnachmittag beim Überholen von mehreren Fahrzeugen einen Unfall mit zwei Verletzten. Eine 36-Jährige befuhr mit einem VW die B 8 von Niederbrechen in Richtung Limburg. Am Rheingauer Platz wollte sie nach links auf einen Wirtschaftsweg zum Marienhof abbiegen, betätigte dazu den Fahrtrichtungsanzeiger und bremste ab. Die nachfolgenden zwei Autos verlangsamten ebenso die Geschwindigkeit. Gerade als die 36-Jährige anfing abzubiegen, scherte ein 18-Jähriger mit einem Mercedes hinter den Fahrzeugen, trotz Gegenverkehres durch einen Radfahrer, auf die Gegenfahrbahn aus und beschleunigte stark. Es kam zu Kollision zwischen dem überholenden Mercedes und dem abbiegenden VW. Hierbei wurden die beiden Beteiligten verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Mehrere Zeugen konnten der Polizei den Unfallhergang beschreiben. Der Sachschaden wird auf 13.000 EUR geschätzt.

Rollerfahrer stürzt und verletzt sich schwer, Runkel, Landesstraße 3063, Dienstag, 12.07.2022, 15:50 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag kam am Ortseingang Runkel ein Motorrollerfahrer zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Der 63-Jährige war mit einem Piaggio-Motorroller auf der L 3063 von Kerkerbach in Richtung Runkel unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang geriet der Mann mit seinem Zweirad gegen einen Bordstein und verlor die Kontrolle. Er kam rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei verletzte er sich schwer und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorroller entstand kaum Schaden.

Radfahrer die Vorfahrt genommen,

Bad Camberg, Brandenburger Straße, Dienstag, 12.07.2022, 12:20 Uhr

(wie) In Bad Camberg wurde am Dienstag ein Radfahrer bei einem Unfall mit einem Auto verletzt. Ein 13-Jähriger befuhr mit einem Fahrrad den Sudetenweg in Richtung Brandenburger Straße. An der Kreuzung mit der Brandenburger Straße übersah eine 29-Jährige in einem VW, die auf der Brandenburger Straße in Richtung Pommern Straße unterwegs war, den vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Trotz Ausweichversuchs des 13-Jährigen kam es zur Kollision und der Radfahrer stürzte zu Boden. Hierbei wurde der 13-Jährige leicht verletzt. Es entstand geringer Sachschaden.

Unfallflucht in Limburg,

Limburg, Limburger Straße, Montag, 11.07.2022, 09:15 Uhr bis 09:30 Uhr

(wie) In Limburg wurde am Montagmorgen bei einer Unfallflucht auf einem Parkplatz ein Auto beschädigt. Ein 56-Jähriger stellte seinen grauen Skoda gegen 09:15 Uhr in einer Parkbucht vor einer Praxis ab. Als er 15 Minuten später zu dem Auto zurückkehrte, musste er einen frischen Unfallschaden am Kotflügel vorne rechts feststellen. Der Unfallverursacher hatte sich bereits entfernt. Der Sachschaden wird auf 1.000 EUR geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Unfallflucht und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Motorrollerfahrer tritt zu,

Hadamar, Neue Chaussee, Montag, 11.07.2022, 17:10 Uhr

In Hadamar wurde am Montag ein Jugendlicher von einem Motorrollerfahrer getreten und verletzt. Ein 17-Jähriger war gegen 17 Uhr auf der Straße „Neue Chaussee“ unterwegs. Hier soll sich von hinten ein lauter Motorroller genähert haben. Als der Jugendliche sich umdrehte, soll der rote, mit zwei jungen Männern besetzte, Motorroller nah an den 17-Jährigen heran gefahren sein. Der Fahrer habe dann im Vorbeifahren gegen den Unterleib des 17-Jährigen getreten, sodass dieser rückwärts gegen ein Baugerüst gefallen sei. Hierbei habe sich der Getretene verletzt. Die Polizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Streitschlichter angegriffen und verletzt, Weilburg, Bahnhofstraße, Montag, 11.07.2022, 10:15 Uhr

Am Montagvormittag wurde in Weilburg ein Mann angegriffen und verletzt, der einen Streit schlichten wollte. Der 18-Jährige war gegen 10:15 Uhr in der Nähe des Busbahnhofs unterwegs, wo er ein streitendes Pärchen beobachteten konnte. Als der Mann im Streit die Frau schlug, schritt der 18-Jährige ein und forderte den Mann auf dies sofort zu unterlassen. Als Reaktion kam die Frau auf den 18-Jährigen zu und trat ihm in den Unterleib. Der Mann zückte ein Messer und bedrohte den 18-Jährigen mit dem Tode. Anschließend entfernte sich das Pärchen. Durch den Tritt wurde der 18-Jährige verletzt. Das Pärchen konnte er wie folgt beschrieben: Der Mann war circa 25 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, schlank und ungepflegt. Er trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze Jogginghose, einen Rucksack und eine Bautasche. Auffällig war, dass der Mann wenige bis gar keine Zähne im Mund hatte. Die Frau war circa 160 cm groß, hatte ihre dunklen Haare zum Dutt zusammengebunden und war kräftig bis mollig. Sie soll ein „südeuropäisches Erscheinungsbild“ gehabt und auch einen ungepflegten Eindruck gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06471/9386-0 entgegen.

Bei Bühnenabbau Mann geschlagen und Gegenstand beschädigt, Weilburg, Johannes-Ernst-Straße, Sonntag, 10.07.2022, 02:00 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Mann in Weilburg einen Bühnenabbau gestört, Gegenstände beschädigt und einen anderen Mann geschlagen. Ein 25-Jähriger wollte mit mehreren Helfern nach einer Veranstaltung in der Johann-Ernst-Straße eine Bühne abbauen. Hierbei wurde er von einem Unbeteiligten gestört. Dieser stellte sich auf die Bühne und urinierte auf eine Musikbox herunter, die dadurch beschädigt wurde. Darauf angesprochen schlug der Pinkler dem 25-Jährigen ins Gesicht. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Diebesbande festgenommen,

Limburg, Westerwaldstraße, Montag, 11.07.2022, 12:00 Uhr

In Limburg nahm die Polizei eine Diebesbande nach einem Trickdiebstahl fest. Vier Männer fielen in der Westerwaldstraße in einem Supermarkt auf, als sie Obst bezahlen wollten, dass sie zuvor nicht abgewogen hatten. So musste die Kassiererin ihre Kasse verlassen und die Ware nachwiegen. In dieser Zeit entwendeten die Männer mehrere Schachteln Zigaretten und verstauten diese in einem Rucksack. Ein Mitarbeiter bemerkte dies und stoppte die Männer. Sie sollten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden, einem Mann gelang allerdings die Flucht aus dem Supermarkt. Die anderen drei Männer wurden von der Polizei festgenommen. Ein Mann hatte bei der Tatausführung ein Messer dabei. Der flüchtige Täter wird beschrieben als 20 bis 25 Jahre alt, 180 cm groß, „südländisches Aussehen“, bekleidet mit einem karierten Hemd und einer schwarzen Jacke. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.