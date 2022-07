Kreis Bergstraße

Bensheim: 13-Jährige unsittlich berührt/Kripo sucht wichtigen Zeugen

Bensheim (ots) – Ein 13 Jahre altes Mädchen wurde nach derzeitigem

Ermittlungsstand am Montag (11.07.), zwischen 14.00 und 15.00 Uhr, im Bereich

einer Unterführung im Bereich des Bahnhofs (in der Nähe befindet sich die

Filiale des KIK-Kleidergeschäfts) von einem 16 Jahre alten Jugendlichen

unsittlich berührt. Hierbei soll auch noch ein weiterer Jugendlicher anwesend

gewesen sein. Ein vorbeikommender Mann sei Zeuge des Geschehens geworden und

habe die Jugendlichen dahingehend angesprochen.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen

aufgenommen und sucht nun dringend den Passanten, der die Jugendlichen ansprach,

als wichtigen Zeugen. Er wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/7060

mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Darmstadt-Nord: Dreifach verglastes Fenster hält Einbruchsversuch stand / Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots) – Das dreifachverglaste Fenster einer Firma in der Staudinger

Straße hat in der Nacht zum Mittwoch (12.-13.7.) offenbar einem versuchten

Einbruch Stand gehalten. Am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr war der von den

Kriminellen verursachte Schaden entdeckt worden. Auf noch nicht bekannte Weise

hatten die Täter das umzäunten Gelände betreten und sich gewaltsam an dem

Fenster zu schaffen gemacht. Das Kommissariat 21/22 hat die weiteren

Ermittlungen übernommen und ein Verfahren eingeleitet. Unter der Rufnummer

06151/9690 nehmen die Beamtinnen und Beamten alle in diesem Zusammenhang

stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

Darmstadt-Ost: Streit am See mündet in Strafanzeige / Augenzeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Ein 46 Jahre alter Mann aus Darmstadt wird sich wegen des

Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

strafrechtlich verantworten müssen.

Die Polizei war am späten Dienstagabend (12.7.) gegen 21.45 Uhr von einem 29

-jährigen Zeugen an den See „Grube Prinz von Hessen“ gerufen worden. Dort, so

der Mann aus Roßdorf, sei es zu einem Streit zwischen ihm und dem Darmstädter

gekommen. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 46-Jährige den Hitlergruß

gezeigt und den Ausruf „Heil Hitler“ geäußert haben. Die herbeigerufenen Beamten

stellten den Verdächtigen noch vor Ort, erhoben die Personalien und leiteten ein

Ermittlungsverfahren ein. Der Staatsschutz der südhessischen Polizei ist nun mit

dem Fall betraut. Augenzeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit den

Ermittlern in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Kranichstein: Abschlussmeldung zu „Bombe aus zweitem Weltkrieg“/ Sprengung erfolgreich

Darmstadt (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Stadt Darmstadt und des

Polizeipräsidiums Südhessen

Die etwa 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die heute

Vormittag im Darmstädter Stadtwald südlich von Kranichstein im Rahmen von

Sondierungsmaßnahmen des Kampfmittelräumdienstes entdeckt wurde (wir haben

berichtet), ist am heutigen Abend gegen 20.45 Uhr erfolgreich offen gesprengt

worden.

„Ich bin zunächst erleichtert, dass die ganze Sache so gut ausgegangen ist –

auch aufgrund der akuten Waldbrandgefahr und des Risikos von Funkenflug“,

erklärte Oberbürgermeister Jochen Partsch. „Evakuierung und Sprengung sind

erfolgreich und ohne größere Vorkommnisse verlaufen. Ich bedanke mich ganz

herzlich bei den Einsatzkräften, Ehrenamtlichen und den betroffenen Kolleginnen

und Kollegen für ihren Einsatz – sie haben wirklich großartiges geleistet. Aber

auch ein herzliches Dankeschön an die Darmstädterinnen und Darmstädter für die

Kooperationsbereitschaft und das Verständnis in dieser Situation. Insgesamt hat

sich gezeigt, dass unsere Planungen und Prozesse für den Ernstfall gut

durchdacht sind, an den richtigen Stellen ansetzen und die Sicherheit in unserer

Stadt gewährleisten“, so der Oberbürgermeister weiter.

Um 21 Uhr gab der Kampfmittelräumdienst die erfolgreiche Sprengung bekannt. Von

da an konnten die Bewohnerinnen und Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen und

Verkehr und ÖPNV den geregelten Betrieb wieder aufnehmen. Im Laufe des Abends

kann es dabei noch vereinzelt zu Verschiebungen im Fahrplan kommen.

Aufgrund des Evakuierungsradius von etwa 1000 Meter rund um den Fundort mussten

zwischen 7000 und 7500 Personen evakuiert werden. Für sie wurden am

Jugendzentrum am Brentanosee und in der Alsfelder Straße vor der Sporthalle zwei

Anlauf- und Versorgungsstellen eingerichtet. Auch die Rückführung der

Patientinnen und Patienten aus den Anlauf- und Versorgungsstellen wird noch den

Abend über andauern.

Darmstadt-Dieburg

Groß-Zimmern: Mountainbikes aus Keller gestohlen / Wer kann Hinweise geben?

Groß-Zimmern (ots) – Bislang unbekannte Kriminelle erbeuteten am Dienstag

(12.7.) zwei Räder der Marke „Scott“. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei

nach Hinweisgebern. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die

Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt Zutritt in das Mehrfamilienhaus in der

Straße „Odenwaldring“. Im Anschluss machten sie sich die beiden schwarz-grünen

E-Bikes, die in einem Kellerraum abgestellt waren, zur Beute. Insgesamt werden

die Schäden auf über 3000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an das

Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Vor diesem Hintergrund gibt die Polizei Tipps zur richtigen Sicherung von

Kellerräumen und Kellerverschlägen:

Halten Sie Kellertüren stets geschlossen.

Bewahren Sie im Keller möglichst keine Wertsachen auf.

Sichern Sie ihre Räder auch im Keller mit entsprechenden Schlössern

ab.

Versehen Sie den Kellerverschlag von innen mit einem Sichtschutz.

Sichern Sie die Tür Ihres Kellerverschlags vor Aushebeln, zum

Beispiel durch eine oben verschraubte Latte.

Beispiel durch eine oben verschraubte Latte. Sichern Sie Kellerfenster durch zusätzliche Gitter oder

Lichtschächte durch entsprechende Verankerung des Lichtschachtrostes.

Lichtschächte durch entsprechende Verankerung des Lichtschachtrostes. Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Gebäude (besonders in

größeren Mehrfamilienhäusern) und auf dem Grundstück. Sprechen Sie

diese Personen an, indem Sie ihnen Hilfe anbieten.

größeren Mehrfamilienhäusern) und auf dem Grundstück. Sprechen Sie diese Personen an, indem Sie ihnen Hilfe anbieten. Informieren Sie die Polizei (Notruf 110), wenn Ihnen etwas

verdächtig vorkommt.

Dieburg: Münzgeld aus Auto entwendet

Dieburg (ots) – In der Nacht zum Montag (10.-11.7.) hatte es ein noch

unbekannter Täter auf Münzgeld in einem Auto abgesehen. Zwischen Sonntagabend

(10.7.), 21.30 Uhr und Montagmorgen (11.7.), 8.15 Uhr verschaffte sich der

Kriminelle Zugang zu dem in der Eulengasse geparkten Audi, durchwühlte den

Innenraum und schnappte sich das Geld sowie ein Ladekabel. Durch sein Vorgehen

verursachte er einen Schaden von mindestens 500 Euro. Das Kommissariat 21/22 von

der Darmstädter Kripo ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen unter der

Rufnummer 06151/9690 entgegen.