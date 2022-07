Kaiserslautern-Innenstadt (ots) – Ein Mann ist am Dienstagmorgen 12.07.2022 in der Innenstadt aufgefallen. Der 42-Jährige war nackt unterwegs. Anwohner fühlten sich belästigt. Die Polizeibeamten trafen den Mann in der Lauterstraße an. Er hatte nichts außer Zigaretten bei sich.

Eine Erklärung für sein Auftreten hatte der Mann, der einen verwirrten Eindruck machte, gegenüber der Polizei nicht parat. Seine Identität wurde auf der Dienststelle geklärt.

Im Anschluss begleitete ihn eine Streife nach Hause. |elz