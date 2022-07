PKW kollidiert mit Sattelzügen (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagnachmittag erkannte ein 21-jähriger MAZDA-Fahrer, einen sich auf der BAB 6 in Richtung Mannheim gebildeten Rückstau aufgrund einer Dauerbaustelle zu spät. Der Fahrer leitete eine Vollbremsung ein und versuchte dem Stauende auszuweichen. Hierbei kam er ins Schleudern und kollidierte mit zwei seitlich neben ihm fahrenden Sattelzügen.

Alle drei Fahrzeuge wurden durch den Aufprall massiv beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte bei ca. 60.000 Euro liegen. Der Fahrer des PKW wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten, war die Richtungsfahrbahn Mannheim für 3 Stunden teilweise vollgesperrt, weshalb es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Gegen 18.30 Uhr konnte die Sperrung vollständig aufhoben werden.

Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Kaiserslautern (ots) – Zwischen Siegelbach und Hohenecken ist es in der Nacht zum Mittwoch auf der Bundesstraße 270 zu einem Unfall gekommen. Kurz vor dem Opelkreisel verlor eine alkoholisierte Autofahrerin die Kontrolle über ihren Wagen. Mit dem Pkw knallte sie mehrfach gegen eine Betoneingrenzung und die Schutzplanken links und rechts der Fahrbahn. Im Auto lösten die Airbags aus. Das Fahrzeug schleuderte über die Fahrbahn, bevor der Wagen nach mehr als 200 Metern mitten auf der Straße zum Stehen kam.

Nach dem Unfall flüchteten die Fahrzeuginsassen zu Fuß. Die Polizei fahndete nach den Personen. Die Beamten machten die 47-jährige Fahrerin und 2 Mitfahrer ausfindig. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wurden keine Personen durch den Unfall verletzt. Die alkoholisierte Frau musste eine Blutprobe abgeben.

Das Auto stellten die Beamten sicher. Die Polizei geht von einem wirtschaftlichen Totalschaden des Fahrzeugs aus. Der Wagen wurde abgeschleppt. Die 47-Jährige muss mit einem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. |erf

Sachbeschädigung oder versuchter Einbruch

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag 12.07.2022 das Haus der Produkte auf dem Gelände der Gartenschau beschädigt. Sie warfen oder schlugen mit einem schweren Gegenstand gegen das Glas einer Tür. Ob es sich dabei um eine Sachbeschädigung oder den Versuch eines Einbruchs handelt ist unklar.

Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 16 Uhr und Dienstag, 11:50 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Wegen tief stehender Sonne Unfall gebaut

Kaiserslautern (ots) – Weil er von der Sonne geblendet war, hat ein Autofahrer am Dienstagmorgen in der Mainzer Straße einen Unfall gebaut. Der 49-Jährige war gegen 6:20 Uhr stadtauswärts unterwegs. Ein vor ihm fahrender 53-Jähriger musste verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah der 49-Jährige, laut seinen Angaben, durch die tief stehende Sonne.

Er krachte von hinten auf den Wagen. Durch den Aufprall wurde der Wagen des 53-Jährigen auf einen weiteren Wagen geschoben. Der 53-Jährige und der davor fahrende 72-Jährige klagten über Nackenschmerzen, eine Behandlung lehnten sie ab. An allen Autos entstand Sachschaden. |elz

Trunkenheitsfahrt mit LKW verhindert

Kaiserslautern (ots) – Ein Lkw-Fahrer ist am Dienstag im Gewerbegebiet mit einer Alkoholfahne aufgefallen. Der Atemalkoholtest ergab 2,17 Promille. Der Mann kam kurz nach 07 Uhr an das Tor eines Großbetriebs gelaufen, um zu fragen, wann er auf das Firmengelände fahren dürfe. Die Nacht hatte der 47-Jährige in seinem Lastwagen auf einem Parkplatz vor dem Werk verbracht.

Als er nun beim Sicherheitsdienst vorsprach, fiel der Atemalkoholgeruch des 47-Jährigen auf. Der Werkschutz informierten die Polizei. Wie sich herausstellte hatte der Lkw-Fahrer 2,17 Promille intus. Hinters Steuer durfte sich der Mann nicht setzten. Eine Polizeistreife verhinderte die Trunkenheitsfahrt und stellte Führerschein sowie Fahrzeugschlüssel vorsorglich sicher. |erf

Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Mittwoch 13.07.2022 alarmierte ein Zeuge die Polizei: Er beobachtete in der Hartmannstraße einen Mann, wie er mutwillig zwei Fahrzeuge beschädigte. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 1.500 Euro. Der Täter flüchtete.

Er ist etwa 1,80 Meter groß und schlank, hat blonde Haare und war mit hellen Bluejeans und einem weißen Shirt bekleidet.

Die Fahndung nach dem Unbekannten verlief erfolglos. Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem ist der Mann aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter Tel. 0631 36-2250 entgegen. |erf

Motorhaube aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Möglicherweise haben es Unbekannte auf Fahrzeugteile abgesehen, als sie in der Nacht zum Mittwoch 13.07.2022 in der Holzstraße die Motorhaube eines Opel gewaltsam aufbrachen. Den Schaden an seinem Pkw entdeckte der 39-jährige Fahrzeughalter am Mittwochmorgen. Die Motorhaube stand offen und war zerkratzt. Fahrzeugteile ließen die Langfinger nicht mitgehen.

Allerdings verursachten sie einen Schaden, den die Polizei auf mindestens 500 Euro schätzt. Die Beamten ermitteln. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel.0631/369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Diebstahl: Wer hat den E-Scooter gesehen?

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben zwischen Sonntagmorgen und Montagnachmittag am Stiftsplatz einen Elektroroller gestohlen. Der E-Scooter der Marke City Blitz war mit einem grünen Kabelschloss an einem Fahrradständer gesichert. Mitsamt dem Schloss entwendeten die Diebe den Roller.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0631/369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kreis Kaiserslautern

Gesuchter sitzt jetzt hinter Gittern

Otterbach-Otterberg (ots) – Einen per Haftbefehl gesuchten Mann hat die Polizei am Dienstag 12.07.2022 festnehmen können. Um den Haftbefehl zu vollstrecken, sind Polizeibeamte nach Niederkirchen ausgerückt. Ermittlungen hatten ergeben, dass sich der Gesuchte aus der Enkenbach-Alsenborn dort aufhält beziehungsweise untergetaucht war.

Beim Erblicken der Polizei versuchte der Mann durch ein Fenster eines Hauses zu flüchten. Dieser Versuch wurde jedoch von den Beamten unterbunden. Der Straftäter wurde in die Justizvollzugsanstalt verbracht. |gus

Stoppelfeld fängt Feuer

Kollweiler (ots) – Etwa 5.000 Quadratmeter eines Stoppelfeldes sind am Dienstagnachmittag in der Nähe des Gosenbergerhofs abgebrannt. Ein Landwirt bemerkte das Feuer während der Feldarbeit. Stroh war in Flammen aufgegangen. Mehrere Ersthelfer bekämpften erfolgreich den Brand und verhinderten ein Übergreifen in ein Waldstück.

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell im Griff und löschte. Vorsorglich grubberte der Landwirt den Acker. Die Brandursache steht nicht fest. |erf