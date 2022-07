Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Am Dienstag 12.07.2022 gegen 17.20 Uhr, wollte der Geschädigte mit seinem Pkw Opel Meriva an der Kreuzung Nordring/Mörscher Straße nach links in die Mörscher Straße abbiegen und stand hierzu auf der Linksabbiegerspur. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer bog an der Kreuzung mit seinem Pkw, vermutlich dunkelgrau oder anthrazitfarben, nach rechts in die Mörscher Straße ab und touchierte hierbei den Pkw des Geschädigten an der rechten Fahrzeugseite. Hierdurch entstand ein geschätzter Schaden von etwa 4.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Frankenthal (ots) – Am Montag 11.07.2022 gegen 20.20 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Mann aus Frankenthal mit seinem Pkw die Beindersheimer Straße in Richtung Nordring. In Höhe der Georg-Metz-Straße wollte er nach links in diese einbiegen und übersah hierbei einen entgegenkommenden Motorradfahrer.

Beim Zusammenstoß wurde der 39-jährige Motorradfahrer verletzt und zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 4.700 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der TelNr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter TelNr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.