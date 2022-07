Verkehrsunfall mit Kleinkraftrad

Worms (ots) – Am Dienstag 12.07.2022 kommt es gegen 16:30 Uhr auf der Ludwigstraße in Worms zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wird. Ein Personenkraftwagen und ein Kleinkraftrad befahren hintereinander die Ludwigstraße in Fahrtrichtung Frankenthal. An der Kreuzung zur Hagenstraße muss das vorausfahrende Fahrzeug aufgrund einer rot zeigenden Lichtzeichenanlage halten. Der Motorradfahrer ist abgelenkt, bemerkt er dies zu spät und kann einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der 22-jährige Fahrer des Kleinkraftrades durchbricht durch den Zusammenstoß mit seinem Kopf die Heckscheibe des vorausfahrenden Fahrzeuges und zieht sich hierbei Schnittwunden zu. Schlimmere Verletzungen wurden durch den getragenen Helm glücklicherweise verhindert.

Der Kreuzungsbereich muss für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt werden, wodurch es kurzzeitig zu Beeinträchtigungen kommt.

Einbruch in Gartengrundstück

Worms (ots) – In der Zeit von 09.07.2022, 11:00 Uhr bis 11.07.2022, 12:00 Uhr, wurde in ein Gartengrundstück im Bereich Industriegebiet Nord eingebrochen. Bislang unbekannte Täter kletterten über einen dortigen Zaun und entwendeten Werkzeuge, elektronische Geräte sowie Getränkekisten in noch unbekannter Schadenshöhe.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Kleinkraftradfahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Alzey (ots) – Eine Streifenwagenbesatzung der PI Alzey kontrollierte am 12.07.2022 gegen 22:00 Uhr in Alzey, Am Damm, den Fahrer eines Kleinkraftrades. Der 22-jährige Fahrer wies eindeutige Anzeichen einer Drogenbeeinflussung auf. Zudem ist er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen des Kleinkraftrades.

Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis. Halter des Kleinkraftrades ist der Vater des 22-jährigen, dem bekannt ist, dass sein Sohn dieses nicht hätte fahren dürfen. Gegen den Vater wird ebenfalls Anzeige erstattet wegen des Zulassen des Führens des Kleinkraftrades ohne Fahrerlaubnis.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

L401/Saulheim und Wörrstadt (ots) – Ein 61-jähriger Motorradfahrer befuhr am Montag 11.07.2022 gegen 16:10 Uhr die L401 von Saulheim kommend in Fahrtrichtung Wörrstadt. An der Einmündung der K 22 zur L 401 bog die 50-jährige Pkw-Fahrerin nach links auf die L401 ein. Der Motorradfahrer konnte durch Ausweichen einen direkten Zusammenstoß mit dem Pkw noch vermeiden, kam in der Folge jedoch zu Fall.

Aufgrund multipler Verletzungen wurde der Motorradfahrer mit dem Rettungswagen nach Mainz in die Uniklinik verbracht. Die L401 musste während der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz, wurde aber für den Transport des Motorradfahrers nicht eingesetzt.