Wespenstich führt zu Unfall

Mainz-Hartenberg (ots) – Weil 50-jährige Autofahrerin von einer Wespe gestochen wurde, überschlug sie sich mit ihrem PKW. Die Fahrerin war gegen 08:30 Uhr aus der Wallstraße in Richtung Bruchweg unterwegs, als sie von der Wespe gestochen wurde. Hierdurch verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen zwei geparkte Autos. Dadurch überschlug sich der PKW und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Auto befreien und wurde später durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Berufsfeuerwehr Mainz war ebenfalls im Einsatz. Der PKW wurde durch einen Abschleppdienst fortgebracht. Die Straße musste anschließend von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt werden. Die Sperrung dauerte bis ca. 10:00 Uhr an.

Geldübergabe nach Schockanruf

Budenheim (ots) – Eine 72-Jährige Dame wurde am Dienstag 12.07.2022 Opfer eines Callcenterbetruges. Die Geschädigte erhielt gegen 09:00 Uhr einen Anruf einer weinenden weiblichen Person, die sich als Nichte der 72-Jährigen ausgab. Die angebliche Nichte schilderte unter Tränen und Schreien, dass sie eine Frau tot gefahren habe und nun in Haft müsse, wenn nicht eine Kaution von über 50.000 EUR hinterlegt werden würde.

In einem nun folgenden und mehrere Stunden andauernden Telefonat, setzten die Betrüger die 72-jährige erheblich unter Druck. Die Dame nahm letztlich ihr gesamtes Erspartes und begab sich nach Aufforderung durch die Täter, zum Eingang der Waldsporthalle in Budenheim.

Dort traf sie gegen 13:40 Uhr auf eine weitere Täterin, der sie ihr Erspartes übergab. Die Täterin entfernte sich dann in unbekannte Richtung. Nachdem die 72-Jährige wieder zu Hause war und das Geschehene reflektierte, nahm sie Kontakt zu ihren Angehörigen auf und bemerkte den Betrug. Hiernach wurde die Mainzer Polizei verständigt.

Das Fachkommissariat für Betrugsdelikte hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Täterin, der das Geld übergeben worden war, konnte wie folgte beschrieben werden:

ca. 157cm groß, ca.40 Jahre, pausbäckig, schwarze, kinnlange Haare, gebräunte Haut.

Wer hat in der Nähe der Waldsporthalle in Budenheim, am Dienstagmittag verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mainz-Bingen

Diebstahl

Waldalgesheim (ots) – 06.07., Am Heiligenhäuschen, 13:15-13:30 Uhr – Eine Frau zeigte den Diebstahl ihrer Geldbörse an. Die Geschädigte geht davon aus, dass ihr Haus an diesem Tag ausbaldowert wurde. Durch ihren Nachbarn hatte sie erfahren, dass am Tattag ein Mann im Alter von ca. 50-60 Jahren durch ihr Küchenfenster geschaut hatte und danach durch ihren Garten gelaufen war.

Er hatte zuvor in einem großen älteren silberfarbenen Mercedes vor dem Haus geparkt. Ihr jeansfarbener runder Geldbeutel hatte neben diversen Ausweisen und Bankkarten auch Bargeld enthalten. Um Hinweise von Zeugen wird gebeten.

Piaggio-Diebstahl

Bingen (ots) – Ortsstraße, 27.06., 24 Uhr bis 04.07., 09:00 Uhr. Im genannten Zeitraum wurde ein blauer Piaggio-Motorroller aus der Tiefgarage des Mehrfamilienhauses entwendet. Momentan liegen keine Täterhinweise vor, daher bittet die Polizei um

Zeugen-Mithilfe.