Ludwigshafen-Oppau (ots) – In der Nacht vom 11.07. auf den 12.07.2022 wurde in ein Nagelstudio in der Edigheimer Straße eingebrochen. Neben rund 800 EUR Bargeld stahlen die bisher unbekannten Täter mehrere Elektrogeräte.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.