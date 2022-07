Neustadt: Ausstellung „Rückblende 2021“ eröffnet

Neustadt an der Weinstraße – Von 13.07.2022 bis 28.08.2022 sind Fotos und Karikaturen in der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd ausgestellt, die das politische Jahr 2021 wieder in Erinnerung rufen. Die Rückblende wurde am Dienstag, 12.07.2021 eröffnet.

Die Rückblende, in diesem Jahr zum 38. Mal, ist der deutsche Preis für politische Fotografie und Karikatur und wird von der Landesvertretung Rheinland-Pfalz gemeinsam mit dem Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger in Kooperation mit der Bundespressekonferenz veranstaltet. Eine unabhängige Jury, deren Vorsitzende Staatssekretärin Heike Raab ist, hat wieder Siegerfotos, Karikaturen und eine Fotoserie ausgewählt und mit Preisen dotiert.

Prof. Dr. Hannes Kopf, Präsident der SGD Süd, sagte, dass er stolz darauf ist, seit 2012 die „Rückblende“ bei der SGD Süd zeigen zu können. Er erinnerte an den Landauer Thomas Nast (1840 – 1902), der in seiner Kindheit in die USA umzog und dort als einer der bekanntesten Pressezeichnern galt.

Michaela Veit, Pressesprecherin der Landesvertretung Rheinland-Pfalz, stellte die Karikaturen und Pressefotos der „Rückblende 2021“ vor, die von einer Jury zu den besten Karikaturen und Fotos des politischen Jahrs 2021 gewählt wurden. Die Karikatur „Muttis Rückkehr“ von Heiko Sakurai wurde nicht nur von der Profi-Jury zur besten Zeichnung des Jahres gekürt, sondern gewinnt mit weitem Abstand auch den Preis des Publikums. Karikaturist Heiko Sakurai thematisiert das Ende der Kanzlerschaft von Angela Merkel sowie den Wahlsieg von Olaf Scholz. Unter dem Titel „Muttis Rückkehr“ zeichnete er Olaf Scholz als Wiedergänger Merkels mit Jacke und Bob-Frisur. Den Wahlsieg, so die Aussage der Karikatur, verdankt Scholz der Fortführung der besonnenen und Sicherheit vermittelnden Art der ehemaligen Kanzlerin.

Die Ausstellung „Rückblende 2021“ ist vom 13.07. bis 28.08.2022 in der SGD Süd (Friedrich-Ebert-Str. 14, 67433 Neustadt an der Weinstraße) zu den Öffnungszeiten der Behörde zu sehen. montags – donnerstags: 8 bis 16 Uhr, freitags: 8 bis 12 Uhr