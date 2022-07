Mann entwendet Laptop im ICE und fliegt auf

Heidelberg (ots) – Am späten Montagabend (11. Juli) hat ein 32-jähriger

Deutscher im ICE 695 (Laufweg Berlin – Stuttgart) den Laptop eines Reisenden aus

dessen Rucksack entwendet. Der Geschädigte selbst überführte den

Tatverdächtigen.

Gegen 22:20 Uhr verließ der Geschädigte seinen Sitzplatz, um die Toilettenanlage

aufzusuchen. Als er zurück an seinen Platz kam, bemerkte er, dass sein Rucksack

geöffnet und sein Notebook entwendet wurde.

Da der Geschädigte das Verhalten des Tatverdächtigen während der Fahrt als

auffällig empfand, konfrontierte er diesen mit dem Verdacht, seinen Laptop

entwendet zu haben. Daraufhin ergriff der 32-Jährige unvermittelt die Flucht und

schloss sich in einem anderen Wagenteil in der Toilette ein.

Durch den anwesenden Zugbegleiter wurde die Tür zum WC schließlich geöffnet. Der

Tatverdächtige versuchte noch, das Diebesgut in einen Mülleimer zu werfen und zu

flüchten. Durch einen weiteren Reisenden konnte dies jedoch verhindert und der

Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizei am Heidelberger Hauptbahnhof

festgehalten werden.

Den 32-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Karlsruhe – Autofahrer gefährdet Kind an Ampel – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zu einer Straßenverkehrsgefährdung kam es wohl am

Montagnachmittag an der Amalienstraße in Karlsruhe, als der Fahrer eines

schwarzen Pkw an einer Ampel offenbar ein Kind gefährdete.

Nach den derzeitigen Ermittlungen befanden sich gegen 15.50 Uhr mehrere Zeugen,

darunter ein 4-jähriges Kind mit seiner Mutter, an einer Fußgängerampel an der

Amalienstraße / Leopoldstraße. Als die Ampel „grün“ zeigte, wollten die Personen

die Straße überqueren. Offenbar missachtete der Fahrer eines größeren schwarzen

Autos das Rot der Ampel und fuhr nur knapp an dem Kind vorbei, das sich zu

diesem Zeitpunkt bereits auf der Straße befand. Der Autofahrer sei weiter in

Richtung Stephanplatz gefahren. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise

niemand.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Rufnummer

0721/666-3311 entgegen.

Bruchsal – Polizei zieht Lkw aus dem Verkehr

Karlsruhe (ots) – Am Montagvormittag wurden Beamte der Verkehrspolizei Karlsruhe

auf einen verkehrsunsicheren Lastzug auf der Bundesautobahn 5 aufmerksam. Bei

einer Kontrolle offenbarten sich erhebliche Mängel.

Der 38-jährige Fahrer war mit einem Lastzug in Richtung Heidelberg unterwegs.

Auf der Autobahnrastanlage Bruchsal kontrollierten ihn die Beamten und stießen

auf teils untragbare technische Zustände. Es stellte sich heraus, dass der

Hauptrahmen des Fahrzeuges gebrochen und der Querträger von Rost durchzogen

waren. Die Bremsscheiben waren gebrochen, der Ad-Blue-Tank sowie der

Druckluftvorratsbehälter offenbar undicht. Daraufhin untersagten die Beamten dem

Fahrer die Weiterfahrt. Der Lkw wurde von einem Sachverständigen begutachtet und

mit Entscheidung der zuständigen Behörde stillgelegt.

Der Fahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Karlsruhe – Auffahrunfall an Ampel verursacht hohen Sachschaden- B36 voll gesperrt

Karlsruhe (ots) – Zwei Lastwagen fuhren am Montagmittag an der Einmündung der

Weißenburger Straße in die Bundesstraße 36 aufeinander. Zur Bergung der Lkw war

die B36 in Fahrtrichtung Norden bis gegen 16 Uhr gesperrt. Es kam zu

Verkehrsbehinderungen.

Ein 35-Jähriger fuhr gegen 13 Uhr mit seinem Lkw mit Anhänger auf der B36 in

Richtung Neureut. An der Einmündung der Weißenburger Straße musste er an der

Ampel bei Rotlicht hinter anderen Fahrzeugen anhalten. Ein hinter ihm kommender

Sattelzugführer erkannte zu spät, dass der Lkw mit Anhänger gerade erst losfuhr

und fuhr auf. Dadurch wurde der Anhänger des Lkw auf das Zugfahrzeug

aufgeschoben. Die Deichsel war komplett verbogen, was aufwändige

Bergungsarbeiten zur Folge hatte. Die B36 musste dafür in Fahrtrichtung Neureut

bis gegen 16 Uhr gesperrt werden.

Beide Lkw-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene

Sachschaden beträgt um die 50.000 Euro.

Bruchsal – 32-Jähriger verursacht mit entwendetem Motorrad einen Unfall

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

Mit einem entwendeten Motorrad und unter Alkoholeinfluss stehend soll ein

32-jähriger Mann am Sonntagabend auf der Landesstraße 618 zwischen Oberacker und

Heidelsheim einen Unfall verursacht und sich hierbei schwer verletzt haben. Der

Mann wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus

transportiert.

Nach dem bisherigen Erkenntnisstand soll der Mann das Motorrad mutmaßlich in der

Nacht von Samstag auf Sonntag in Ubstadt-Weiher entwendet haben. Mit diesem

Motorrad soll der Mann am Sonntagabend unterwegs gewesen sein, obwohl er infolge

vorausgegangenen Alkoholgenusses fahruntüchtig war. Ein am Unfallort

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet knapp 1,2

Promille. An dem gestohlenen Fahrzeug entstand ein Sachschaden von geschätzt

1.000 Euro. Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten stellten bei der

Unfallaufnahme darüber hinaus fest, dass der 32-Jährige wohl auch nicht über die

erforderliche Fahrerlaubnis verfügte und außerdem in anderer Sache von der

Staatsanwaltschaft Mosbach zur Festnahme ausgeschrieben war.

Der 32-jährige wohnsitzlose Mann wurde aufgrund des Vollstreckungshaftbefehls in

anderer Sache und mit Blick auf seinen Gesundheitszustand in ein

Justizvollzugskrankenhaus verlegt. Nach gesundheitlicher Stabilisierung soll der

Mann dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden.