Mannheim: Überfall auf Wettbüro; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Bereits am frühen Freitagnachmittag, des 8. Juli 2022 wurde ein

Wettbüro in der Schienenstraße überfallen.

Ein bislang unbekannter Täter hatte gegen 12.30 Uhr das Wettbüro betreten, eine

Angestellte mit einer Pistole bedroht und die Herausgabe des Bargeldes

gefordert. Mit wenigen hundert Euro, die der Täter in eine dm-Markt-Plastiktüte

stopfte, flüchtete er in Richtung Jakob-Faulhaber-Straße.

Er wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm; schlank. Er trug einen grünen

Kapuzenpullover mit der Aufschrift Volunteer, blaue Jeans und schwarze Schuhe.

Darüber hinaus trug er eine Sonnenbrille und einen blauen, medizinischen

Mund-Nasenschutz.

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die weiteren

Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.:

0621/174-4444 zu melden.

Mannheim-Oststadt: Ein 29 Jahre alter Mann wegen des Verdachts der besonders schweren räuberischen Erpressung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Mannheim-Oststadt (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Ein 29 Jahre alter Mann steht im dringenden Verdacht am Montag, den 13.06.2022

gegen 10:00 Uhr ein am Kaiserring in Mannheim befindliches Wettbüro überfallen

zu haben.

Unter Vorhalt eines Messers soll er von einer Angestellten die Herausgabe von

Bargeld gefordert haben. Die unter dem Eindruck der Drohung stehende Frau soll

dem 29-Jährigen daraufhin 1200 Euro Bargeld übergeben haben. Im Anschluss

flüchtete der Tatverdächtige samt Diebesgut in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim und der Staatsanwaltschaft

Mannheim führten schließlich zu dem Tatverdächtigen. Daraufhin erwirkte die

Staatsanwaltschaft Mannheim beim Amtsgericht Mannheim einen Haftbefehl wegen

Fluchtgefahr gegen den wohnsitzlosen 29-Jährigen mit deutscher

Staatsangehörigkeit.

Noch vor dessen Festnahme stellte sich dieser in den frühen Morgenstunden des

11.07.2022 selbst den Ermittlungsbehörden.

Er wurde noch am selben Tag dem Haft-und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht

Mannheim vorgeführt und nach Eröffnung des Haftbefehls in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats

Mannheim dauern weiter an. Dabei wird auch geprüft, ob der 29-Jährige

möglicherweise für weitere bislang ungeklärte Raubüberfälle in Mannheim, unter

anderem am 05.07.2022 auf ein Hotel, am 07.07.2022 auf ein Ladengeschäft und am

08.07.2022 auf einen Kiosk verantwortlich sein könnte.

Mannheim-Neckarstadt: Hund springt vor Auto – Zeugen, sowie Hund und Halter gesucht!

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen

22:20 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße. Eine 20-Jährige Fiat-Fahrer befuhr die

Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Innenstadt, als an der Kreuzung zur

Lenaustraße völlig unerwartet ein schwarzer Hund auf die Fahrbahn springt und

mit der jungen Frau kollidierte. Unmmittelbar nach dem Aufprall rannte der Hund

in Richtung Lenaustraße davon. Hierbei eilten eine männliche und eine weibliche

Person dem aufgeschreckten Tier nach. Das Tier konnte bisher nicht ausfindig

gemacht werden, es könnte sich um einen schwarzen Labrador gehandelt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, zum Hund und/ oder dessen

Halter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621-33010, zu melden.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Einbruch in Kiosk – Zeugen gesucht!

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Eingebrochen wurde in der Nacht von Sonntag

auf Montag gegen 04:40 Uhr in ein Kiosk in der Kopernikusstraße. Ein bislang

unbekannter, männlicher, Täter drang gewaltsam in das Innere des Ladens ein und

entwendete eine unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln, ein Smartphone, sowie

Bargeld. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Die genaue Höhe des

Diebstahl- und Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer 0621-174-3310, zu

melden.