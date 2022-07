Walldorf: Unfall zwischen unbekanntem, jungen Radfahrer und E-Scooter-Fahrerin; Zeugen gesucht

Walldorf (ots) – Bereits am Freitag, den 8. Juli, gegen 20.30 Uhr, kam es im

Bereich der Winterstraße/Leopoldstraße zu einem Verkehrsunfall an dem eine

27-jährige E-Scooter-Fahrerin ein und bislang unbekannter junger Fahrradfahrer

beteiligt waren.

Die Frau stürzte durch den Zusammenstoß, verletzt sich leicht und begab sich

anschließend selbständig in ärztliche Behandlung.

Der junge Radfahrer meinte offenbar, er müsse schnell nach Hause, setzte sich

auf sein Fahrrad, fuhr über die Leopoldstraße davon und ließ die Verletzte

alleine zurück.

Er wird wie folgt beschrieben: ca. 14-16 Jahre; ca. 175 cm. Er trug eine ¾-Hose;

einen Helm und einen Rucksack, sein Fahrrad war dunkel.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Hinweise zu dem jungen

Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch,

Tel.: 06222/5709-0 oder beim Polizeiposten Walldorf, Tel.: 06227/841999-0 zu

melden.

Wiesloch: Exhibitionist zeigt sich zwei Jugendlichen; Zeugen gesucht

Wiesloch (ots) – Ein bislang unbekannter Exhibitionist trat am Montagabend,

gegen 20.45 Uhr, in der Blumenstraße zwei 16 und 17 Jahre alten Mädchen

gegenüber und manipulierte an seinem Glied. Die Jugendlichen eilten nach Hause

und erzählten das Geschehen ihrer Eltern, weshalb noch am selben Abend Anzeige

erstattet wurde.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm; dunkler Teint;

dunkle, kurze Haare. Er trug ein blaues T-Shirt und eine verwaschene Jeans.

Das Dezernat Sexualdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zum dem gesuchten Mann geben können, werden gebeten, sich

mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier

Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Angelbachtal/Mühlhausen: Auto überschlägt sich; Fahrerin unverletzt; Verkehrsbehinderungen im Frühverkehr

Angelbachtal/Mühlhausen (ots) – Weil sie aus bislang unbekannten Gründen

zunächst nach rechts auf den Grünstreifen geraten war und aufgrund des

Gegenlenkens die Kontrolle über ihr Fahrzeuge verloren hatte, schleuderte am

Dienstagmorgen, kurz nach 6.30 Uhr, eine 22-jährige Kia-Fahrerin auf der B 39 in

Richtung Angelbachtal-Eichtersheim quer über die Fahrbahn und überschlug sich

auf der gegenüberliegenden Seite im angrenzenden Feld. Ihr Fahrzeug blieb

anschließend auf dem Dach liegen.

Die Frau blieb offenbar unverletzt, der Rettungsdienst hatte sie vor Ort

untersucht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme war die Straße in Richtung Mühlhausen einseitig

gesperrt. Während des Bergungs- und Abschleppvorgangs musste die B 39 zeitweise

in beide Richtungen voll gesperrt werden. Dabei kam es zu erheblichen

Verkehrsbehinderungen im Frühverkehr insbesondere in Richtung

Mühlhausen/Wiesloch. Kurz nach 8 Uhr war die Straße in beide Richtungen wieder

frei befahrbar.

Waibstadt-Daisbach/Sinsheim: Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge; Zeugen gesucht

Waibstadt-Daisbach/Sinsheim (ots) – Am Montagnachmittag ereignete sich auf der K

4281 ein Verkehrsunfall, infolge dessen die Insassen eines BMW leicht verletzt

in eine Klinik transportiert wurden.

Wie die bisherigen Ermittlungen der Heidelberger ergaben, soll der 39-jährige

Fahrer des BMW auf seiner Fahrt von Daisbach in Richtung L 549

(Waibstadt/Neidenstein) mehrere Fahrzeuge in riskanter und rücksichtsloser Art

und Weise überholt haben, weshalb es gegen 15.20 Uhr, kurz vor der Einmündung

zur L 549, zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Sattelzug

kam. Der Lkw-Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden

abgeschleppt. Der Gesamtschaden beträgt mehrere zehntausend Euro.

Wie die Ermittler weiter herausfanden, soll der 32-jährige Beifahrer im BMW

mehrfach während der Fahrt, auch kurz vor der Kollision dem 39-Jährigen ins

Lenkrad gegriffen und die Handbremse gezogen haben.

Während der 39-Jäheige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs

zur Anzeige kommt, wird gegen seinen 32-jährigen Beifahrer wegen des Verdachts

des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Beide Männer standen zum Unfallzeitpunkt unter Drogen-/Medikamenteneinwirkung,

weshalb in der Sinsheimer Klinik von beiden Blutproben entnommen wurden.

Laut ersten Aussagen, soll es bereits kurz nach 15 Uhr vor einem Einkaufsmarkt

in der Neulandstraße in Sinsheim zu einem Streit in zwischen beiden Männern

gekommen sein. Deshalb ist es auch nicht ausgeschlossen, dass es auf der

anschließenden Fahrt von Sinsheim nach Daisbach, über die Neulandstraße, die

Jahnstraße, die Dührener Straße und die L 291 zu weiteren

Straßenverkehrsdelikten kam, wobei weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden

sein könnten.

Die Ermittler suchen nach Zeugen bzw. auch nach Geschädigten, denen ein

silberner 5er BMW auf der Fahrt von Sinsheim nach Daisbach bis zur Unfallstelle

aufgefallen ist, bzw. auch die Autofahrer, die der 39-Jährige auf der K 4281

kurz vor dem Crash in gefährlicher und rücksichtsloser Art und Weise überholte.

Diese wichtigen Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Heidelberg,

Tel.: 0621/174-4111, dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 oder mit dem

Polizeiposten Waibstadt, tel.: 07263/5807 in Verbindung zu setzen.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken mit dem Fahrrad und ohne Fahrerlaubnis mit einem Motorroller unterwegs

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 64-jähriger Mann war am zunächst

betrunken mit einem Motorroller und später mit einem Fahrrad unterwegs. Der

Besitzer eines Kiosks in der Eisenbahnstraße verständigte kurz nach 10 Uhr die

Polizei, da es zu einer Auseinandersetzung mit einem 64-jährigen Mann gekommen

war, der in seinem Kiosk Hausverbot hatte. Beim Eintreffen der Beamten stellten

sie deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 64-Jährigen fest. Zeugen berichteten

zudem, dass er bereits gegen 7.45 Uhr mit einem Motorroller zur Örtlichkeit

gefahren kam. Ein Alkoholtest um 10.40 Uhr ergab einen Wert von fast 2 Promille.

Inwiefern er bereits zum Zeitpunkt seiner Ankunft mit dem Roller alkoholisiert

war, ist unklar. Eine weitere Überprüfung des Mannes ergab, dass er nicht im

Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zur Verhinderung einer

Weiterfahrt mit dem Roller wurden die Schlüssel hierfür einbehalten. Er wurde

zunächst zum Polizeirevier Hockenheim gebracht, wo er nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen wurde.

Gegen 15.15 Uhr musste eine Polizeistreife das Kiosk erneut wegen Streitigkeiten

aufsuchen. Wieder war der 64-Jährige aufgetaucht und mit dem Kiosk-Betreiber in

Streit geraten. Dieses Mal war er kurz zuvor mit einem Fahrrad vorgefahren. Da

er am Morgen bereits stark alkoholisiert war, mussten die Beamten davon

ausgehen, dass dessen Alkoholpegel nun noch höher war, was ein Alkoholtest auch

tatsächlich bestätigte. Dieser ergab inzwischen einen Wert von 2,3 Promille. Ihm

wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Mann wird jetzt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Diebstahl eines E-Bikes – Zeugen gesucht

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum von Freitag, 13:00 Uhr, bis

Montag, 10:45 Uhr, hat ein bisher unbekannter Täter versucht, ein schwarzes

E-Bike des Ordnungsamts Hemsbach zu entwenden. Das E-Bike war verschlossen vor

dem Gebäude des Ordnungsamtes in der Alleestraße abgestellt. Am Montagmorgen

konnten am Schloss Beschädigungen festgestellt werden, die darauf schließen

lassen, dass mittels einem unbekannten Werkzeug versucht wurde, dieses

aufzubrechen. Ebenso finden sich an der Halterung des Akkus Spuren, die darauf

hindeuten, dass der unbekannte Täter versuchte, diese aufzusägen.

Der Polizeiposten Hemsbach hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen rund um das

Dienstgebäude in der Alleestraße gemacht haben werden gebeten, sich unter der

Rufnummer 06201 71207 zu den üblichen Bürozeiten an den Polizeiposten Hemsbach

zu wenden. Hinweise können auch rund um die Uhr an das Polizeirevier Weinheim

unter der Rufnummer 06201 1003-0 übermittelt werden.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrerin – Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagvormittag gegen 10 Uhr kam es im

Bereich der Einmündung an der Hans-Thoma-Straße/Lucas-Cranach-Straße zu einem

Unfall zwischen einer 67-jährigen Fahrradfahrerin und einem 52-jährigen

Mercedes-Fahrer. Da die Schilderungen der Unfallbeteiligten bisher voneinander

abweichen ist unklar, ob die von der Rheinstraße kommende Radfahrerin dem aus

Richtung Dannheckerstraße kommenden Mercedes-Fahrer die Vorfahrt nahm, oder, ob

der 52-Jährige die möglicherweise bereits im Einmündungsbereich befindliche

Fahrradfahrerin übersah. Die 67-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in

ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Insgesamt

entstand ein Sachschaden von 250 Euro. Das Polizeirevier Wiesloch hat die

Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugen, welche den Unfall beobachtet

haben, werden gebeten, sich unter 06222/5709-0 mit der Polizei in Verbindung zu

setzen.