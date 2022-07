Heidelberg: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Heidelberg (ots) – Am Dienstagmorgen, kurz nach 8 Uhr, wurde eine 62-jährige

Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Schlierbacher Landstraße schwer

verletzt. Sie wurde nach ihrer notärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen

in eine Klinik gebracht.

Wie die bisherigen Ermittlungen der Heidelberger Verkehrspolizei ergaben,

überquerte die Radfahrerin die Straße unweit der Ziegelhäuser Brücke an einem

Überweg bei Grün.

Der 70-Jährige Ford-Fahrer, der in Richtung Neckargemünd unterwegs war und sie

am Überweg erfasste, hatte offenbar das Rotlicht für seine Fahrtrichtung

aufgrund der Sonneneinstrahlung und der entstandenen Blendwirkung übersehen.

Während der Unfallaufnahme kam es im Frühverkehr zu erheblichen Behinderungen in

Richtung Innenstadt und Neckargemünd. Kurz nach 10 Uhr war die Fahrbahn wieder

frei befahrbar.

Heidelberg-Rohrbach: Einbrecher wird von Bewohner bemerkt und flüchtet – Zeugen gesucht

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Am Montagmorgen gegen 07:40 Uhr überraschte der

Bewohner einer Wohnung in der Heinrich-Fuchs-Straße einen unbekannten Mann, wie

dieser gerade dabei war an der Hauswand in das offenstehende Schlafzimmerfenster

des Bewohners zu klettern. Der Unbekannte flüchtete daraufhin auf einem

weiß-grauen Fahrrad über die Heinrich-Fuchs-Straße in Richtung eines

Lebensmitteldiscounters und bog auf den dortigen Parkplatz ein.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa Mitte 20, ca. 180 cm groß,

südeuropäischer Phänotyp, schlanke Statur, schmales Gesicht, 5-Tage-Bart. Der

Mann soll akzentfreies deutsch gesprochen haben und möglicherweise einen

Zahnschiefstand gehabt haben. Er soll mit einer schwarz-grauen Regenjacke

bekleidet gewesen sein.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt

nun wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls gegen den Unbekannten. Zeugen,

die Hinweise auf den Unbekannten geben können werden gebeten, sich unter der

Rufnummer 0621 174 – 4444 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

BAB5, Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen: Rücksichtsloser SUV-Fahrer gefährdet womöglich andere Verkehrsteilnehmer – Zeugen und Geschädigte gesucht

BAB5, Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen (ots) – Am Montag gegen 12:15 Uhr

war eine Streife der Autobahnpolizei Walldorf im Begriff einen weißen Mercedes

auf der A5 in Fahrtrichtung Heidelberg zu kontrollieren. Der Fahrer des

hochmotorisierten SUV erweckte zunächst den Anschein, auf die Anhaltesignale der

Streife zu reagieren und auf den Parkplatz „Bandholz“ auszufahren. Kurz vor dem

Parkplatz beschleunigte der bisher unbekannte Fahrzeugführer seinen PKW jedoch

stark und flüchtete weiter in Richtung Heidelberg. Weitere Ermittlungen ergaben,

dass der Mann besonders rücksichtslos auf Höhe der Anschlussstelle

Heidelberg/Schwetzingen auf ein Stauende aufgefahren sein dürfte und im

Anschluss seine Flucht über den Seitenstreifen fortgesetzt haben soll. In diesem

Zusammenhang werden Zeugen oder Geschädigte gesucht, welche durch das

Fahrverhalten des Mercedes auf der A5 gefährdet wurden. Ebenso werden

Zeugenhinweise zum Fahrzeugführer entgegengenommen. Die Autobahnpolizei Walldorf

ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

Hinweisgeber können sich telefonisch unter 06227/35826-0 melden.

Heidelberg-Neuenheim: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Zeugen gesucht!

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag zwischen

09 Uhr und 21 Uhr in der Werderstraße. Ein bislang unbekannter Autofahrer

beschädigte einen geparkten Audi A4 und entfernte sich anschließend von der

Unfallörtlichkeit ohnen seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der

Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden

gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer

06221-45690, zu melden.