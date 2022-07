Junge Taschendiebin im Linienbus aktiv

Mainz-Mombach (ots) – Am Montag 11.07.2022 kam es zu einem Taschendiebstahl in einem Mainzer Linienbus. Der Diebstahl ereignete sich gegen 06:55 Uhr im Bus der Linie 62. Der 21-jährige Geschädigte war gegen 06:45 Uhr an der Haltestelle “An der Krimm” in den Bus eingestiegen, um zur Arbeit zu fahren.

Beim Aussteigen an der Haltestelle “Zwerchallee” bemerkte er gegen 06:55 Uhr bemerkt, wie eine unbekannte weibliche Person seinen Geldbeutel in den Händen hielt und gerade dabei war das im Portemonnaie befindliche Geld herauszunehmen. Der 21-Jährige konnte sein Portemonnaie wieder an sich nehmen, das unbekannte Mädchen flüchtete allerdings mit dem Bargeld.

Bei der Taschendiebin soll es sich um ein junges Mädchen mit braunen Haaren und brauner Haut gehandelt haben. Sie habe rote Oberbekleidung und langem Rock getragen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter Tel: 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mainz-Bingen

Bus kollidiert mit Reh – 7 leicht verletzte Insassen

Budenheim (ots) – Am Montag 11.07.2022 gegen 23:53 Uhr kollidiert auf der L422, zwischen Budenheim und Heidesheim, ein Omnibus mit einem Reh. In dem Bus befanden sich zur Unfallzeit 41 Fahrgäste. Durch die eingeleitete Gefahrenbremsung wurden 7 Fahrgäste leicht verletzt. Diese wurden zwecks Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Aufgrund der hohen Anzahl an Verletzten wurde die Alarmierungsstufe der Feuerwehr und Rettungskräfte erhöht. Nach Abschluss aller Maßnahmen vor Ort konnte der Omnibus seine Fahrt fortsetzen. Insgesamt waren 24 Feuerwehr, 10 Rettungs- und 8 Polizeikräfte im Einsatz.

2x Unfallflucht

Bingen-Sponsheim/B9 (ots) – 11.07.2022, 22:30 Uhr – Zwei PKW befuhren die B9 aus Fahrtrichtung Bingen-Dietersheim kommend in Richtung Bingen-Sponsheim. In Höhe der Einmündung zur AS A61 missachtete der Fahrer des hinteren Fahrzeuges die Fahrstreifenbegrenzung und überholte den vorausfahrenden PKW verbotswidrig links. Beim Einscheren wurde der Überholte geschnitten.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Fahrer nach rechts aus und kollidierte hierbei mit einer im Einmündungsbereich zum Zubringer der A61 befindlichen Verkehrsinsel. Hierbei riss am Fahrzeug die Ölwanne auf und war nicht mehr fahrbereit. Durch das austretende Öl entstand auf der B9 eine ca. 50 Meter lange Ölspur. Der Verursacher hielt nicht an. Zum Verursacherfahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen SUV handelte. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.

Bingen-Dietersheim/B9 (ots) – 11.07.2022, 16:00 Uhr – Ein 53-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die B9 aus Richtung Bingen-Büdesheim kommend in Fahrtrichtung Grolsheim. Ein anderer PKW befuhr die Strecke in entgegengesetzter Richtung und bog nach links in den Zubringer der A61, Fahrtrichtung Köln/Koblenz ein, ohne dem entgegenkommenden PKW die Vorfahrt zu gewähren.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 53-Jährige mit seinem Fahrzeug nach rechts aus und überfuhr hierbei die dort befindliche Verkehrsinsel mit dem rechten Vorderrad. Hierbei entstand Sachschaden an seinem rechten Vorderreifen sowie der Felge. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen älteren, goldenen Skoda Octavia gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.

Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung

Gensingen (ots) – 08.07.2022, 09:00 Uhr bis 11.07.2022, 19:52 Uhr – Unbekannte Täter betraten widerrechtlich ein Grundstück in der Straße “Am Stein” und besprühten mittels Multifunktionsspray zunächst die Armlehnen eines Stuhles. Am Folgetag betraten sie erneut das Grundstück.

Dann besprühten sie erneut mit dem Multifunktionsspray die gesamte Sitzfläche des Stuhles sowie eine Gartenmauer. Zudem wurde das gesamte Fischfutter aus einem Eimer gekippt und der Inhalt durch den Garten geworfen. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.

Diebstahl an Kraftfahrzeug

Sprendlingen (ots) – 09.07.2022, 11:00 Uhr bis 11.07.2022, 08:00 Uhr – Bisher unbekannter Täter entwendete einen Mercedesstern von einem in der Käfergasse abgestellten Firmenfahrzeug. Zudem wurde die Heckklappe zerkratzt. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.

Einbruchsdiebstahl

Bingen (ots) – 11.07.2022, 23:47 Uhr – Gegen 23.47 Uhr verließ ein Bewohner eines Mehrfamilienhausen in der Straße “Am Rheinberg” das Anwesen und sah 2-3 Personen, die fluchtartig aus dem Haus rannten. Als die Streifen vor Ort eintrafen, waren die gesichteten Personen bereits in unbekannte Richtung geflüchtet.

Bei der Nachschau konnten im Kellerbereich 3 offen stehende Kellerabteile, sowie 2 entwendete Fahrräder festgestellt werden. Im und um das Objekt wurden keinerlei Beschädigungen (Aufbruchs- oder Hebelspuren) festgestellt. Die Hauseingangstür war ebenfalls unbeschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.