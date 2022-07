Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss stehend unterwegs

Germersheim (ots) – Am Dienstag 12.07.2022 gegen 03:15 Uhr erschien ein 29-jähriger Mann an einer Tankstelle in Germersheim und begann Passanten anzusprechen. Zuvor war der 29-Jährige mit seinem PKW auf den Parkplatz der Tankstelle gefahren.

Bei einer Kontrolle räumte der Mann ein, Drogen konsumiert zu haben. Außerdem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafanzeige erfasst.

Geschwindigkeitsmessungen

Knittelsheim/Germersheim (ots) – Am Montag 11.07.2022 zwischen 09-10:00 Uhr wurden in der Hauptstraße in Knittelsheim Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h wurden 58 Fahrzeuge gemessen.

Es ergaben sich insgesamt 5 Verstöße. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 47 km/h. Auch in Germersheim wurden Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Hierbei kam es zu 9 Verstößen.