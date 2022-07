Frankfurt-Bahnhofsviertel: Schmuck vom Hals gerissen

Frankfurt (ots) – (dr) Am Montagabend kam es in der Taunusstraße zu einem

Raubdelikt. Der Täter näherte sich gegen 19.00 Uhr von hinten einem 38-Jährigen

und riss diesem eine goldene Kette vom Hals. Mit dem rund 500 Euro teurem

Schmuckstück flüchtete der Unbekannte von der Taunusstraße in die Moselstraße

Richtung Westend.

Personenbeschreibung:

Männlich, circa 175 bis 180 cm groß, schlank, dunkle Hautfarbe; Bekleidung:

dunkler Anglerhut, beige Jacke, dunkles übergroßes T-Shirt, Shorts, beiger

Rucksack.

Frankfurt/Bergen-Enkheim: Festnahme von Ladendieb

Frankfurt (ots) – (la) Am Montag, den 11. Juli 2022, konnte gegen 15:40 Uhr ein

Ladendieb in einem Elektrofachmarkt festgenommen werden. Der 26-jährige Täter

betrat den Elektrofachmarkt in der Borsigallee. Dort nahm er sich Kopfhörer aus

dem Regal und steckte diese in seinen Rucksack. Danach wollte er das Geschäft

verlassen, ohne die Kopfhörer zu bezahlen. Der Vorfall konnte von

Ladendetektiven beobachtet werden, die den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei

festhalten konnten.

Frankfurt-Bornheim: Brand in Supermarkt

Frankfurt (ots) – (la) Am Montagmorgen (11. Juli 2022), kam es gegen 09:45 Uhr

zu einem Brand in einem Supermarkt in der Berger Straße.

Ein Mitarbeiter des Markts hatte eine Rauchentwicklung im Lager wahrgenommen und

den Filialleiter verständigt. Als dieser die Lagertür öffnete und ihm Flammen

entgegenschlugen schloss er die Tür geistesgegenwärtig wieder und alarmierte die

Polizei und die Feuerwehr. Danach ließ er umgehend die Filiale räumen und

klingelte bei allen Parteien des über dem Supermarkt liegenden Wohnhauses,

sodass die Bewohnerinnen und Bewohner das Haus rechtzeitig verlassen konnten.

Die bereits eingetroffenen Polizeibeamten trugen zeitgleich dafür Sorge, dass

die beiden angrenzenden Häuser ebenfalls evakuiert wurden. Da sich das Feuer

mittlerweile auf den Technikraum ausgebreitet hatte in dem sich der

Hauptverteiler befand, wurde für die Dauer der Löscharbeiten der Strom in den

betreffenden Häusern abgeschaltet. Die starke Rauchentwicklung sorgte dafür,

dass der CO2-Melder in der naheliegenden U-Bahn-Station Bornheim Mitte auslöste

und in Folge dessen die Station evakuiert und abgesperrt werden musste. Die

U-Bahn fuhr in diesem Zeitraum die Station nicht an. Die Saalburgallee wurde

ebenfalls für die Dauer des Einsatzes für den Straßen- und Schienenverkehr

gesperrt. Die Maßnahmen von Polizei und Feuerwehr waren gegen 14:45 Uhr beendet.

Durch die schnelle Alarmierung und Evakuierung kamen keine Personen zu Schaden.

Mindesten zwei Wohnungen sind wegen starker Rußbildung für die nächsten Tage

nicht bewohnbar. Der Sachschaden beziffert sich auf circa 300.000 Euro. Als

Brandursache wir momentan von einem technischen Defekt ausgegangen. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Person aus verrauchter Wohnung gerettet

Feuerwehr Frankfurt am Main

(mb) Mit dem Alarmstichwort „Feuer, Menschenleben in Gefahr“ wurden die Einsatzkräfte der Frankfurter Feuerwehr und des Rettungsdienstes gegen 3:20 Uhr in die Breubergstraße nach Niederrad alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten eine weibliche Person aus der völlig verrauchten Wohnung retten. Vom Rettungsdienst wurde die Dame in ein Frankfurter Krankenhaus gebracht. Eine weitere Person vom Rettungsdienst während des Einsatzes betreut. Die Kräfte der Feuerwehr konnten den Brandherd schnell lokalisieren. Auf dem Küchenherd brannten Kleinteile, die mit einem Rohr schnell abgelöscht werden konnte. Nach rund einer Stunde konnten die letzten Kräfte nach dem Entrauchen der Wohnung die Einsatzstelle verlassen.