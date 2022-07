Vorfahrt missachtet

Um 12:00 Uhr beabsichtigte gestern Mittag eine 85-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf im Städtersweg in Bad Sooden-Allendorf nach links auf das Gelände des dortigen Rewe-Marktes abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Pkw, der von einem 55-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf gefahren wurde. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Unfall beim Einfahren in eine Tiefgarage

5000 EUR Sachschaden entstanden gestern Nachmittag, um 17:00 Uhr, bei einem Unfall in der Dr.-Walter-Thom-Straße in Eschwege, nachdem eine 82-Jährige aus Eschwege versuchte mit ihrem Pkw in die dortige Tiefgarage einzufahren. Zunächst bog sie in die Zufahrt zur Tiefgarage ein, musste dann aber mit ihrem Pkw zurücksetzen. Dabei übersah sie den auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Pkw BMW und fuhr gegen dessen hintere linke Fahrzeugseite. Beim weiteren Rückwärtsfahren fuhr sie noch über eine Grünfläche neben der Zufahrt zur Tiefgarage und stieß dabei mit dem Auto gegen einen Baum sowie gegen die Betonwand der Tiefgarage. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Unfallfluchten

Eine Unfallflucht wird aus der Straße „Am Brink“ in Bad Sooden-Allendorf/Oberrieden angezeigt. Zwischen 13:15 Uhr und 14:00 Uhr wurde dort ein am Fahrbahnrand geparkter weißer Pkw Audi im vorderen rechten Bereich samt Felge angefahren und beschädigt. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 3500 EUR an dem Fahrzeug. Hinweise: 05651/9250.

Ein 22-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf befuhr gestern Abend, um 18:05 Uhr, die L 3239 in Richtung Asbach. Im Verlauf einer Rechtskurve kam er mit dem Pkw nach rechts in den Graben ab, wodurch noch ein Leitpfosten beschädigt wurde. Im Anschluss schleuderte das Auto zurück auf die Fahrbahn und in eine Böschung. Der 22-Jährige flüchtete dann von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen; er konnte jedoch im Nachgang ermittelt werden, so dass ihn nun ein entsprechendes Strafverfahren erwartet.

Sachbeschädigung

Um 02:45 Uhr wurde vergangene Nacht die Polizei informiert, nachdem es in der Allendorfer Straße in Niddawitzhausen zu Sachbeschädigungen kam. Offensichtlich waren private Streitigkeiten der Anlass, dass ein 21-jähriger Tatverdächtiger aus Waldkappel einen dort abgestellten Pkw Mercedes mittels einem Stein beschädigte. Dabei wurde sowohl das Fenster der Fahrerseite sowie die Frontscheibe beschädigt. Zuvor hatte er noch eine Glasscheibe des Wohnhauses mit einem Stein beworfen, die dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben. Bei der Tatausführung konnte noch eine zweite Person gesehen werden. Dabei soll es sich ebenfalls um einen Mann handeln, der ca. 180 cm groß ist und dunkel gekleidet war. Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief in der Nacht ergebnislos. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Diebstahl von Baustelle

Zwischen dem 09.07.22, 16:00 Uhr und dem 10.07.20, 17:00 Uhr haben Unbekannte das Baustellengelände „Westportal Alberbergtunnel“ an der B 400 in der Gemarkung von Herleshausen-Unhausen aufgesucht. Auf dem Gelände verschafften sich der oder die Täter Zugang zu einer Trafostation und entwendeten aus dieser ein sogenanntes „Erdungsbesteck“ aus Kupfer im Wert von 250 EUR. Bei der Tatausführung wurden mehrere Vorhängeschlösser durchtrennt sowie die Türscharniere der Zugangstür, so dass ein Sachschaden von ca. 2000 EUR zu verzeichnen war. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Fahrspurwechsel

Um 10:25 Uhr fuhr gestern Vormittag ein 40-Jähriger aus Rodeberg mit einem Sattelzug auf der B 7 in Fürstenhagen auf die Linksabbiegerspur in Fahrtrichtung Quentel. Eine 28-Jährige aus Helsa wechselte mit ihrem Pkw plötzlich vom rechten Fahrstreifen ebenfalls auf die Linksabbiegerspur, wodurch es dort dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, an denen Sachschaden entstand, kam.

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall

Um 11:21 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 66-Jähriger aus Hann. Münden mit seinem Pkw die die L 3464 (Am Stieg) stadtauswärts. Im Einmündungsbereich zur Straße „Am Eschenbornrasen“ musste der 66-Jährige mit seinem Pkw anhalten. Der nachfolgende 63-Jährige aus Steinheuerode stoppte seine Sattelzugmaschine ebenfalls ab, fuhr aber trotzdem auf den Pkw auf, da er nach seinen Angaben aus der Fahrerkabine das Auto nicht mehr gesehen hatte. Sachschaden: ca. 3500 EUR.

Körperverletzung

Um kurz nach Mitternacht entdeckte die Polizeistreife der Polizeistation Witzenhausen einen blutenden Mann in der Ermschwerder Straße in Witzenhausen auf der Straße. Wie sich dann im Zuge der Ermittlungen herausstellte, stürmte zuvor ein 35-Jähriger aus Witzenhausen durch eine offen stehende Tür in eine dortige Wohnung und prügelte unvermittelt auf den dort wohnhaften 55-Jährigen ein. Dabei zerrte er diesen aus dem Wohnhaus vor die Haustür und prügelte dort weiter auf ihn ein. Danach rannte der 35-Jährige erneut in die Wohnung und prügelte noch auf zwei Besucher (51 und 48 Jahre alt, beide aus Großalmerode) ein, die bereits im Bett lagen. Alle trugen Verletzungen (Prellungen, Platz- und Schürfwunden) davon und wurden durch den alarmierten Rettungsdienst versorgt. Der genaue Sachverhalt ließ sich in der Nacht nicht verifizieren; durchgeführte Alkoholtests ergaben Werte zwischen 1,9 und 3,3 Promille bei den Beteiligten. Eine entsprechende Strafanzeige wegen Körperverletzung wurde vom Amts wegen erstattet.