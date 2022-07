Diebstahl aus verschlossenem Auto

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte schlugen am Montagnacht 11.07.2022 in der Zeit von 24-05:00 Uhr, die Scheibe eines in der Bahnhofstraße abgestellten Renault ein und entwendeten persönliche Sachen des Fahrzeuginhabers.

Es entstand ein Schaden von rund 500 EUR. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621/963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Betrugsversuch am Telefon

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmorgen 11.07.2022 erhielt ein 63-jähriger Ludwigshafener einen Anruf, in welchem ihm mitgeteilt wurde, dass er noch offene Rechnungen in Höhe von 10.000 Euro habe und er einen Schlichter anrufen müsse, um die Zwangsvollstreckung zu verhindern. Da der 63-Jährige keine offenen Rechnungen hat, schöpfte er Verdacht und meldete den Anruf bei der Polizei.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten “Rate mal, wer hier spricht” oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

Nutzen Sie NICHT die Rückwahltaste. Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind.

Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Einbruch in Baucontainer

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 11.07.2022 in der Zeit von 09-12:00 Uhr, brachen Unbekannte über ein gekipptes Fenster in einen Baucontainer in der Dessauer Straße ein. Aus dem Container wurde ein Laptop gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Betrunken mit gestohlenem Auto unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Am Montagabend 11.07.2022 gegen 22:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Ludwigshafen einen 44-jährigen Autofahrer in der Krummlachstraße. Bei dem Fahrer konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Dieser ergab einen Wert von 1,65 Promille.

Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass der 44-Jährige keinen Führerschein hat und das an dem kontrollierten Peugeot 206 nicht die passenden Kennzeichen angebracht waren. Das Auto selbst war als gestohlen gemeldet worden.

Dem 44-Jährigen wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun u.a. wegen des Autodiebstahls, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Betrug durch falschen Microsoft-Mitarbeiter

Ludwigshafen (ots) – Bei einem 68-jährigen Ludwigshafener erschien am Sonntag 10.07.2022 ein Popup-Fenster auf seinem gesperrten PC. Hierdurch wurde er aufgefordert eine Telefonnummer anzurufen. Der Aufforderung folgte der 68-Jährige und telefonierte mit einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter. Der Betrüger forderte den Ludwigshafener auf mehrere Programme auf seinem PC zu installieren, wodurch ein Fernzugriff erlaubt wurde. Insgesamt wurden im Anschluss 4.000 Euro auf verschiedene Konto gebucht.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gibt auf ihrer Homepage folgende Tipps, um sich vor solchen Schäden bei einem durch Schadsoftware gesperrten/infizierten PC zu schützen:

Zunächst sollten Sie alle Aktivitäten auf dem betroffenen System beenden. Insbesondere sollten Sie auf die Eingabe wichtiger Informationen verzichten, z.B. Bankverbindungen oder Passwörter.

Im nächsten Schritt sollten Sie versuchen, die Infektion zu bereinigen. Über das Smartphone oder einen anderen PC können Sie sich zunächst informieren. Auf unseren Seiten für Verbraucherinnen und Verbraucher haben wir Informationen zur Bereinigung von PCs, Smartphones und anderen Geräten bereitgestellt. Im Zweifel sollte das Gerät in den Auslieferungszustand zurückgesetzt und dann neu aufgesetzt werden. Halten Sie dazu auch Ihre bestenfalls regelmäßig durchgeführten Back-Ups bereit. Unter Umständen kann es notwendig sein, sich an einen Dienstleister in Ihrer Nähe zu wenden.

Schließlich sollten Sie auch die anderen Geräte in Ihrem Netzwerk überprüfen. Schadsoftware kann sich in einigen Fällen kopieren und so auch Ihre weitere Informationstechnik befallen.

Auf der Internet-Seite www.bsi.bund.de finden Sie diese und weitere umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Wenn Sie auch eine solche Meldung auf Ihrem PC haben, fertigen Sie ein Bild und melden Sie den Vorfall bei Ihrer Polizeidienststelle. Ihre zuständige Polizeidienststelle finden Sie über unsere Dienststellensuche https://www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche/. Oder erstatten Sie direkt online eine Anzeige bei der Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Enkeltrickbetrug über WhatsApp

Ludwigshafen (ots) – Von der vermeintlichen Tochter wurde eine 62-Jährige am Sonntag 10.07.2022 über WhatsApp angeschrieben. Diese müsse dringend eine Rechnung zahlen, hätte aber Probleme mit dem Onlinebanking. Nachdem die Ludwigshafenerin bei der tatsächlichen Tochter anrief, stellte sich heraus, dass Betrüger am Werk waren. Schaden entstand keiner.

Falscher Vermieter

Ludwigshafen (ots) – Zu einem Betrug von 2 falschen Vermietern kam es am Montag 11.07.2022 gegen 19:30 Uhr, in der Wörthstraße. Unter dem Vorwand veraltete Elektrogeräte erneuern zu wollen, verschafften sich eine unbekannte Frau und ein unbekannter Mann Zutritt zur Wohnung eines Seniors.

Dort schilderte die Frau, dass sie 2.000 EUR für eine Operation benötige. Der Senior gab der Frau 80 EUR und wollte den Rest zu einem späteren Zeitpunkt übergeben. Nachdem die Betrüger die Wohnung verlassen hatten, informierte sich der Wohnungsinhaber bei seinem richtigen Vermieter und wurde auf den Betrug aufmerksam.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Er: ca. 50 Jahre alt, ca. 175 cm groß, kurze, graue Haare, Hemd

Sie: ca. 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schulterlange Haare, weiße FFP2 Maske

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Trickbetrügern zu schützen:

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

Denken Sie daran: Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie “Geldwechsler” oder “Falschgeld-Prüfer” ins Haus. Verständigen Sie über das Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei.

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Nehmen Sie für Nachbarn nichts ohne deren ausdrückliche Ankündigung entgegen, zum Beispiel Nachnahmesendungen oder Lieferungen gegen Zahlung.

Geben Sie keine Unterschrift für angebliche Geschenke oder Besuchsbestätigungen.

Wechseln Sie niemals Geld an der Haustür. Sie könnten, beispielsweise durch Falschgeld, betrogen werden.

Falsches Gewinnversprechen

Ludwigshafen (ots) – Mit einem falschen Gewinnversprechen von über 38.000 EUR wurde eine 70-jährige Ludwigshafenerin am Montag 11.07.2022 am Telefon überrascht. Da die Angerufene allerdings skeptisch reagierte, entstand ihr mit dieser Betrugsmasche kein Schaden.

Betrügerische Anrufe

Ludwigshafen (ots) – Ein 48-jähriger Ludwigshafen wurde am Montag 11.07.2022 drei Mal von einer Berliner Telefonnummer angerufen. Über eine Bandansage wurde ihm mitgeteilt, gegen ihn laufe ein Strafverfahren. Da er misstrauisch wurde, legte er auf. Es entstand kein Schaden.

