Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Schifferstadt (ots) – Am 11.07.2022 gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Motorradfahrer die Ludwigstraße in Richtung Kapellenstraße. Hierbei wurde dem Motorradfahrer durch einen 28-Jährigen der Weg versperrt, sodass der 17-Jährige eine Vollbremsung machen musste. Daraufhin packte der 28-Jährige den 17-Jährigen an dessen Schulter, sodass das Motorrad zur Seite kippte.

Laut dem 28-Jährigen sei der Motorradfahrer zu schnell gefahren. Hierauf wurde der 17-Jährige noch bedroht. Der 17-Jährige klagte bei der Anzeigenaufnahme über Schmerzen an der Schulter. Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung, Nötigung und Bedrohung wurden eingeleitet.

Nachstellung durch Pokémon-Spieler

Schifferstadt (ots) – Ein 34-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis beanzeigt einen 53-jährigen Mitspieler aus Baden-Württemberg, da er durch den Mitspieler beim Spiel “Pokémon Go” gestalkt wird. Da das Spiel mit GPS funktioniert, kann der 53-Jährige den Live Standort des 34-Jährigen sehen und folgt diesem des öfteren mit dem PKW.

Auch bei der Anzeigenaufnahme fuhr der 53-Jährige dem 34-Jährigen hinterher und beleidigte diesen über einen Messenger. Ein Ermittlungsverfahren wegen Nachstellung und Beleidigung wurde eingeleitet.

Nachtlager endet in Justizvollzugsanstalt

Neuhofen (ots) – Am Sonntag 10.07.2022 gegen 08:00 Uhr, wird der Polizeiinspektion Schifferstadt eine Person mitgeteilt, welche auf einer Grünfläche zwischen Wohnhäusern in der Woogstraße liege. Vor Ort konnte ein 40-Jähriger aus dem Bereich Ludwigshafen festgestellt werden. Der Mann gab an, auf der Grünfläche genächtigt zu haben.

Eine Überprüfung ergab, dass gegen den 40-Jährigen ein Haftbefehl vorliegt. Da der Mann den Geldbetrag nicht vor Ort bezahlen konnte, wurde dieser in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.