Körperverletzung durch verspritzte Flüssigkeit

Speyer (ots) – Am Montag 11.07.2022 gegen 23:35 Uhr nahm ein Taxifahrer am Busbahnhof gerade eine Personengruppe in sein Taxi auf. Währenddessen kamen 3 unbekannte Männer hinzu und verspritzten mit einem spritzenähnlichen Gegenstand eine unbekannte Flüssigkeit. Der Fahrer und seine 4 Passagiere wurden davon im Gesicht getroffen und verspürten danach ein Brennen in den Augen.

Die unbekannten Täter flüchteten anschließend zu Fuß. Sie waren von normaler Statur. Einer von ihnen trug ein grünes T-Shirt. Die Täter konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung der Polizeistreifen nicht angetroffen werden. Die verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Um welche Flüssigkeit es sich handelte, steht bislang nicht fest und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Auffahrunfall mit Personenschaden

Speyer (ots) – Am Montag 11.07.2022 gegen 14:00 Uhr befuhren 2 PKW hintereinander die Siemensstraße in Richtung Brunckstraße. An der Einmündung Siemensstraße/Brunckstraße wollte das erste Fahrzeug nach links in die Brunckstraße einbiegen. Aus Unachtsamkeit fuhr der zweite Pkw auf den Vorausfahrenden auf.

Beim Aufprall erlitten beide Fahrer Verletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Speyer: Achtung – Fahrraddiebe unterwegs

Speyer (ots) – In den vergangenen Wochen wurden bei der Polizei Speyer wieder vermehrt Fahrraddiebstähle gemeldet. Gerade am Montag 11.07.2022 kam es zu 9 Fahrraddiebstählen an wechselnden Örtlichkeiten im gesamten Dienstgebiet. Auch ordnungsgemäß gesicherte Fahrräder lagen hierbei im Augenmerk der Täter.

Die Polizei Speyer wird weiterhin präventiv einen Schwerpunkt auf dieses Deliktsfeld legen und auch entsprechende Maßnahmen und Ermittlungen tätigen.

Auch Sie können es den Dieben mit folgenden Tipps schwer machen:

Der beste Diebstahls-Schutz ist ein stabiles Fahrradschloss, zum Beispiel ein Bügel- oder Panzerkabelschloss. Beim Kauf sollte man unbedingt auf “geprüfte Qualität” und hochwertiges Material (durchgehärteten Spezialstahl) sowie massive Schließsysteme achten. Sichern Sie Ihr Fahrrad immer und überall, auch wenn es nur für eine kurze Zeit unbeaufsichtigt ist.

Notieren Sie die individuellen Merkmale Ihres Rades, insbesondere die Rahmennummer. Hierzu können Sie zum Beispiel einen Fahrradpass nutzen, der im Faltblatt zur Prävention des Fahrraddiebstahls enthalten ist. Dieser kann auf der Homepage www.polizei-beratung.de heruntergeladen und selbst ausgedruckt werden.

Schließen Sie Ihr Fahrrad immer mit dem Rahmen, Vorder- und Hinterrad an einem fest verankerten Gegenstand an (z.B. Fahrradständer, Laternenpfahl) oder mit anderen Rädern zusammen

Vermeiden Sie es, Ihr Rad in dunklen Ecken, auf einsamen Plätzen oder in schlecht einsehbaren Straßen abzustellen. Fahrraddiebe nutzen besonders große und unübersichtliche Abstellorte wie Bahnhöfe oder Schulen, um in der Anonymität wirken zu können.

Sollten Sie Personen beobachten, die sich auffällig lange an einem Fahrrad zu schaffen machen, informieren Sie die Polizei.

Sachbeschädigung durch Graffiti auf Spielplatz und öffentlichen Anlagen

Dudenhofen (ots) – In der Zeit zwischen dem 05.07.- 11.07.2022 beschädigten bislang unbekannte Täter sämtliche Spielgeräte auf einem Spielplatz in der Carl-Zimmermann-Straße mittels Graffiti und Edding.

Auch an einem nahe gelegenen Abschnitt des Woogbachs kam es zu Farbschmierereien an einer Zaunanlage und einem Container an einem Regenrückhaltebecken.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.