Landau: Die Polizei-News

Gerüchte um Vorfall in Godramstein bislang nicht bestätigt

Landau (ots) – Die Gerüchte um einen Vorfall in Godramstein, wonach ein Jugendlicher einen 10-Jährigen mit einem Messer bedroht haben soll, konnten nach Aufnahme polizeilicher Ermittlungen bislang nicht bestätigt werden.

Mitteilungen zu dem Sachverhalt, die aufgrund des Presseartikels bei der Polizeiinspektion Landau eingingen ergaben keine konkreten Anhaltspunkte, dass die Bedrohung sich tatsächlich ereignete. Eine Anzeige durch mögliche Beteiligte wurde ebenfalls nicht erstattet.

Münzgeldautomat aus Toilettenanlage entwendet

Landau (ots) – In der Zeit zwischen Freitag 08.07.2022 um 6 Uhr und Montag 11.07.2022 um 11 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter den Münzgeldautomaten einer WC-Einrichtung in der Forststraße. Des Weiteren wurden an der Toilettenanlage Aufbruchspuren an einer Tür und Beschädigungen an der Außenanlage festgestellt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.