Reh verursacht schweren Unfall (siehe Foto)

Höringen (ots) – Ein 23-Jähriger Autofahrer versuchte einem Reh, welches die L 390 überquerte, auszuweichen. Bei diesem Versuch kam er jedoch von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Pkw mehrmals. Der 23-Jährige blieb zum Glück unverletzt. Das Fahrzeug landete jedoch mit Totalschaden in einer Böschung.

Bei Wildtierüberquerungen sollte ein Ausweichen nicht das Mittel der Wahl sein. Vielmehr empfiehlt es sich das Lenkrad fest im Griff zu halten und ein kontrolliertes Bremsmanöver einzuleiten. | gus

Schlägerei auf Kerwe

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Am Montag 11.07.2022 kam es zu einer Schlägerei auf der Kerwe in Enkenbach, bei der mehrere Personen beteiligt waren. Aus bislang ungeklärten Gründen gerieten ein 33-Jähriger und ein 42-Jähriger in Streit, welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung ausartete.

Ein hinzugeeilter Helfer wurde von dem 42-Jährigen ebenfalls attackiert. Auch wenn die Streithähne voneinander getrennt werden konnten, hinderte es sie nicht daran sich fortlaufend zu bleidigen.

Die Polizei erteilte den Beteiligten einen Platzverweis für das Kerwegelände. Auch die Beamten wurden von dem 33-Jährigen beleidigt. Gegen die Beiden wurde ein Strafverfahren aufgrund Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. | gus

Zwei Mofas flüchten vor Polizei

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Zwei Mofafahrer sollten am Montag 11.07.2022in Enkenbach einer Kontrolle unterzogen werden. Sie reagierten jedoch nicht auf die Anhaltesignale der Polizei und flüchteten unter anderem über einen Gehweg und Baustelle.

Anhand durchgeführter Ermittlungen konnte einer der Mofafahrer festgestellt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Wie sich herausstellte, stand der 24-Jährige unter Betäubungsmitteleinfluss. Er wurde zur Dienststelle verbracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Auf ihn kommen jetzt mehrere Strafverfahren zu.

Die Ermittlungen zu dem zweiten flüchtigen Mofafahrer dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 0631/269-2150 zu melden. | gus

Informationsstand Zivilcourage

Weilerbach (ots) – Gemeinsam mit dem kriminalpräventiven Rat und der Jugendsozialarbeit der Verbandsgemeinde Weilerbach lädt das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Westpfalz zu einem Informationsstand rund um das Thema Zivilcourage ein.

Die Experten werden am Donnerstag 14.07.2022 von 13-15 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Weilerbach Interessierten Rede und Antwort stehen.

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher. |elz

Kaiserslautern

Jugendliche machen lange Finger

Kaiserslautern (ots) – Einigen Ärger hat sich ein Jugendlicher am Montag 11.07.2022 in eingehandelt. Zunächst fiel der 16-Jährige gegen 11 Uhr in einem Supermarkt in der Fruchthallstraße auf, als er “lange Finger” machen wollte. Der Hausdetektiv beobachtete, wie der Junge eine Dose Eistee einsteckte und anschließend den Markt verlassen wollte, ohne dafür zu bezahlen.

Als der Detektiv den Ladendieb ansprach, versuchte dieser zu flüchten. Er konnte jedoch festgehalten und ins Büro gebracht werden. Das passte dem Jugendlichen überhaupt nicht, er reagierte aufbrausend. Deshalb legte ihm der Sicherheitsmitarbeiter Handschellen an und brachte ihn zur Polizei.

Dort wurde bei einer Durchsuchung der Sachen des Jungen eine Packung Zigaretten gefunden, die er als Minderjähriger nicht haben dürfte, sie wurde sichergestellt. Und während die Beamten versuchten, die Erziehungsberechtigten des 16-Jährigen zu erreichen, wurde der Jugendliche immer ausfälliger, beschimpfte und beleidigte die Einsatzkräfte. Als er daraufhin auf Video aufgenommen wurde, besann er sich und wurde ruhiger. Dennoch wird gegen ihn wegen Ladendiebstahls und Beleidigung strafrechtlich ermittelt.

Begleiterscheinung am Rande: Als der Vater des Jungen erreicht und über den Vorfall informiert werden konnte, lehnte er eine Vernichtung der sichergestellten Zigaretten ab. Zu einer Übergabe kam es allerdings nicht, da sich der Mann weigerte, für das Betreten der Dienststelle eine Schutzmaske anzuziehen.

Im gleichen Supermarkt kam es gegen 13 Uhr zu einem weiteren Ladendiebstahl. In diesem Fall war der Hausdetektiv auf 4 Jugendliche aufmerksam geworden, die im Geschäft eine Packung Süßigkeiten aufrissen, den Inhalt vertilgten und anschließend die Verpackung wieder zurück ins Regal legten.

Als das Quartett den Markt verlassen wollte, sprach der Mitarbeiter die Gruppe an. Zwei Mädchen flüchteten daraufhin, zwei 12 und 14 Jahre alte Jungen konnten festgehalten werden. Die Personalien von allen vieren stehen fest; die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Ladendiebin mit Messer erwischt

Kaiserslautern (ots) – Weil sie in einem Supermarkt beim Stehlen erwischt wurde und dabei auch noch 2 Messer in den Taschen hatte, wird gegen eine Frau aus dem Landkreis wegen Diebstahls mit Waffen ermittelt. Die 32-Jährige war am Montag 11.07.2022 dem Sicherheitsdienst eines Einkaufsmarktes in der Merkurstraße aufgefallen. Dieser hatte beobachtet, wie die Frau Ohrringe einsteckte.

Im Büro des Sicherheitsdienstes wurde in die Handtasche der Frau hineingeschaut und dabei 2 Messer, sowie ein Röhrchen zum Konsumieren von Betäubungsmitteln gefunden. Die Mitarbeiter riefen die Polizei. Die Beamten stellte die Sachen sicher. |elz

Jugendlicher erhält Besuch von der Polizei

Kaiserslautern (ots) – Einen Jugendlichen aus dem Stadtgebiet haben Polizeibeamte des “Haus des Jugendrechts” am frühen Montagmorgen zu Hause abgeholt. Der Grund: Der 16-Jährige sollte dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, war aber der offiziellen Vorladung nicht nachgekommen. Deshalb musste “nachgeholfen” werden.

Der Junge hatte ganz offensichtlich nicht mit dem Besuch der Polizisten gerechnet und sich nicht die Mühe gemacht aufzuräumen: Als die Beamten kurz nach 7 Uhr im Schlafzimmer des Jugendlichen standen, entdeckten sie auf einem Tisch eine kleine Menge einer festen, braunen Substanz, vermutlich Haschisch sowie zwei Marihuana-Mühlen mit entsprechenden Anhaftungen.

Die Sachen wurden sichergestellt; die weiteren Ermittlungen laufen. Der 16-Jährige muss nun auch mit einer Strafanzeige wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. |cri

Aus Taxi gesprungen

Kaiserslautern (ots) – Ein Fall von Zechbetrug ist der Polizei am Montag 11.07.2022 angezeigt worden. Ein Taxifahrer erstattete Anzeige gegen eine Gruppe unbekannter Jugendlicher. Diese hatte er gegen 20:15 Uhr in die Kaiserstraße gefahren. An einer roten Ampel sprangen die 4 Jugendlichen aus dem Auto und flüchteten über einen Parkplatz in Richtung Fußballplatz. Dort sprangen sie über einen Zaun.

Der Fahrer beschrieb die Jugendlichen:

15 bis 17 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß. Alle hatten eine schlanke Figur, kurze dunkle Haare und waren dunkel gekleidet.

Zeugen, die Hinweise auf die Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Unfallflucht auf Fitnessstudio-Parkplatz

Kaiserslautern (ots) – In der Straßburger Allee kam es am Montag gegen 11:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios. Das Schadensbild lässt vermuten, dass der Unfallflüchtige beim Ein-oder Aussteigen seines Fahrzeuges das Auto des Geschädigten beschädigte.

Der Unfallverursacher meldete den Schaden weder beim Halter noch bei der Polizei und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 2150 zu melden. | gus

Wer war nachts im Industriegebiet Nord unterwegs?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht von Montag 11.07.2022 auf Dienstag 12.07.2022 zwischen dem Industriegebiet Nord und dem Stadtteil Erfenbach unterwegs waren. Konkret geht es darum, wer zwischen 01.30 und 2 Uhr im Bereich Hans-Geiger-Straße/Unterer Tränkwald eine Beobachtung gemacht hat.

Ein 32-jähriger Mann meldete sich gegen 01.45 Uhr telefonisch bei der Polizei und gab an, er sei auf dem Heimweg überfallen worden. Mehrere Männer, die mit einem dunklen Kombi unterwegs waren, hätten ihn festgehalten, ihn mit einem Messer verletzt und ihm einen Briefumschlag gestohlen, in dem sich etwas Bargeld befand. Eine medizinische Versorgung seiner Wunden lehnte der Mann ab.

Über die Täter konnte er lediglich sagen, dass es sich um 4 Männer mit Sturmhauben gehandelt habe, die Polnisch gesprochen hätten. Das Fahrzeug, mit dem sie unterwegs waren, sei ein älterer, schwarzer Audi-Kombi gewesen.

Gesucht wird in diesem Zusammenhang auch nach dem Fahrer eines silberfarbenen Pkw. Das Fahrzeug sei langsam an der Gruppe vorbeigefahren und habe gehupt.

Näheres ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei jederzeit unter der Telefonnummer 0631/369-2620 entgegen. |cri

Renitenter Patient mit 2,79 Promille

Kaiserslautern (ots) – Eine stark alkoholisierte männliche Person sollte aufgrund einer Kopfplatzwunde ins Westpfalzklinikum transportiert werden. Da sich der 23-Jährige aggressiv gegenüber den Rettungssanitätern zeigte, verständigten diese die Polizei.

Ein Alkoholtest ergab 2,79 Promille. Aufgrund seines fortwährend aggressiven Verhaltens wurde er bis zum Abschluss der Behandlung im Krankenhaus durch die Polizei begleitet. | gus

Betrunkene E-Scooter-Fahrer

Kaiserslautern (ots) – Zwei betrunkene E-Scooter Fahrer hat die Polizei bei einer Kontrolle in der Pariser Straße aus dem Verkehr gezogen. Beamte hatten am Dienstag von 24 bis 01:30 Uhr in der Pariser Straße eine Kontrollstelle aufgebaut. Von beiden E-Scooter Fahrern ging Alkoholgeruch aus.

Der Atemalkoholtest zeigte bei einem 0,42 Promille, bei dem anderen Fahrer 0,78 Promille an. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie mussten für weitere Maßnahmen mit zu Dienststelle kommen. Im weiteren Verlauf der Kontrollstelle mussten die Beamten noch 6 Verstöße ahnden, bei denen die Fahrer keinen Gurt angelegt hatten und 5 Mängelberichte wegen fehlender Papiere und Ausrüstungsgegenstände (Warndreieck) ausstellen. |elz

Einbruch in der Burgstraße

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher sind in der Nacht zu Dienstag in eine Gaststätte in der Burgstraße eingedrungen. Gegen 04.20 Uhr meldete ein Anwohner ein “lautes Rumpeln”, das ihm verdächtig vorkam.

Die ausgerückten Polizeibeamten fanden vor Ort ein aufgehebeltes Fenster an der Straßenseite des Lokals, sowie im Inneren zwei aufgebrochene Geldspielautomaten. Die Täter befanden sich nicht mehr im Gebäude. Sie hatten die Kasseneinsätze der Automaten vor Ort geleert und das enthaltene Bargeld mitgenommen. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Weitere Zeugen, die zur fraglichen Uhrzeit rund um die Burgstraße eine verdächtige Beobachtung gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel 0631/369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.|cri

Persönliche Daten für Betrugsversuche missbraucht

Kaiserslautern (ots) – Auf allen möglichen Wegen haben Betrüger versucht, einen Mann aus dem Stadtgebiet hereinzulegen. Der 67-Jährige hatte zunächst vor ein paar Tagen einen Anruf einer unbekannten Frau erhalten, die ihm auf Englisch zu verstehen geben wollte, dass sie eine “Europol”-Mitarbeiterin sei. Weil der Mann die Betrugsmasche aber kannte, legte er einfach auf.

Einen Tag später erhielt er schon wieder einen merkwürdigen Anruf – diesmal von einem unbekannten Mann, der ihm eine Rechnung ankündigte, die per Post bei ihm ankommen werde. Auch hier beendete der 67-Jährige einfach das Gespräch, ohne auf die Geschichte einzugehen.

Am gleichen Tag wurde ihm dann per E-Mail die Versandbestätigung zu einer Bestellung mitgeteilt, und der 67-Jährige gleichzeitig aufgefordert, seine persönlichen Angaben zu bestätigen. Da sich der Mann sicher war, diese Bestellung nicht getätigt zu haben, ignorierte er die Forderung. Stattdessen entschied er sich nach dieser Welle an Betrugsmaschen, bei der Polizei Anzeige zu erstatten. Die Ermittlungen laufen.

Woher die Betrüger die Kontaktdaten des 67-Jährigen hatten (Telefonnummer, Post- und E-Mail-Adresse) ist derzeit noch unklar. Die Polizei empfiehlt aber auf jeden Fall: Seien Sie vorsichtig, wo Sie im Internet Ihre Daten angeben! Nicht jedes Portal ist seriös und bietet ausreichenden Schutz beim Umgang mit ihren Daten. |cri