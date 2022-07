Wer seine Zimmer umgestalten oder renovieren will, kann dafür unterschiedliche Maßnahmen vornehmen.

Sehr gut eignen sich für diese Zwecke diverse Verkleidungen . Genau diese werden in diesem Ratgeber genauer beschrieben. Zusätzlich liefert der Text einige nützliche Tipps, um beim Kauf und auch beim Anbringen der Paneele alles richtig zu machen.

Inspirierende und schöne Wandverkleidungen gibt es zum Beispiel bei casando. Dabei handelt es sich um einen sehr großen Onlineshop, der diverse Produkte für diese Zwecke im Sortiment hat.

Was ist eine Wandverkleidung?

Für die Wände wie auch für die Decke gibt es beim Umbau viele unterschiedliche Modelle. Und wie der Name bereits sein lässt, handelt es sich dabei um eine Gestaltungsmöglichkeit. Die Wände werden auf unterschiedlicher Weise verkleidet und dabei steht die Optik an erster Stelle. Die Statik spielt hingegen keine Rolle.

Wie wird eine Verkleidung aus Holz montiert?

Wer über ein wenig handwerkliches Geschick verfügt, kann seine Verkleidung aus Holz beispielsweise selbst an die Wand bringen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Verblender erst einige Tage in dem Raum liegen, in dem sie später verarbeitet werden sollen. Denn so kann sich das Holz akklimatisieren und es besteht nicht mehr die Gefahr, dass es sich im Nachhinein ausdehnt oder auch zusammenzieht.

So ist hierbei ein wenig Geduld gefragt, bevor mit der eigentlichen Arbeit begonnen werden kann. Zudem sollten alle Werkzeuge und Hilfsmaterialien bereitliegen, wenn dieser Tag gekommen ist. Folgende Gegenstände müssen vorhanden sein:

• Die Wandpaneele

• Eine Wasserwaage

• Eine Leiter

• Handschuhe

• Wandfarbe

• Farbroller oder -pinsel

• Eine Säge

• Schutzbrille und Gehörschutz

• Montagekleber

• Tacker

Alternativ zum Montagekleber kann ein sogenannter Krampentacker benutzt werden. Wer dazu nähere Informationen benötigt, sollte sich im Baumarkt erkundigen.

Die Vorbereitung

Bevor die Verkleidung angebracht wird, werden die Wände gründlich gesäubert und anschließend mit einem trockenen Tuch trocken gerieben. Dieser Schritt ist sehr wichtig, damit die Paneele im Nachhinein nicht verrutschen. Zusätzlich gilt es zu überlegen, ob sie verklebt oder getackert werden sollen. Beide Varianten haben einige Vorteile und einige Nachteile. Beim Verkleben kann es sein, dass sich die Paneele mit der Zeit etwas lösen. Allerdings muss dies nicht geschehen.

Wird hingegen Tacker benutzt, kommt es zu kleineren Beschädigungen. Dafür sind die Paneele deutlich fester an der Wand.

Der sogenannte wilde Verband ist die beliebteste und am häufigsten verwendete Verleg-Variante von Verkleidungen aus Holz. Wer dazu nähere Informationen benötigt, kann sich im Internet kostenlos informieren.

Welche Aspekte soll man bei der Auswahl der passenden Verkleidung beachten?

Es muss überlegt werden, aus welchem Material die Verkleidung bestehen soll. Weiter unten wird noch genauer darauf eingegangen, welche Ausführungen es gibt. Wichtig ist auf jeden Fall, dass sich das Produkt einfach und auch von einem Laien mit ein wenig handwerklichem Geschick montieren lässt. Heutzutage werden die meisten Verkleidungen verklebt. Dennoch ist es zumeist möglich, dafür den oben erwähnten Tacker zu nutzen.

Zudem spielt doch der Raum, indem die Paneele angebracht werden, sollen, eine entscheidende Rolle beim Kauf. Wichtig ist aber in jedem Fall, dass die Verkleidung zum einen robust und zum anderen dadurch auch langlebig ist.

Welche Verkleidungen für Wände gibt es?

Holz

Verkleidungen in Holzoptik bringen einen Hauch von Wärme und Natürlichkeit in die eigenen vier Wände. Sie eignen sich daher in erster Linie für Innenräume und es handelt sich um ein Naturprodukt. Jedes Modell ein Unikat, das es so kein zweites Mal gibt.

Stein

Ausführungen in Steinoptik sorgen überall für einen Hingucker. Sie lassen sich in unterschiedlichen Räumen an die Wand bringen und perfekt in nahezu jedes Raumdesign integrieren. Auch gibt es Paneele aus Naturstein wie Schiefer, Granit oder auch Quarzit. Diese sind besonders robust und lassen sich auch außen am Haus an die Wand bringen. Das Material ist sehr robust und bruchfest und wird zudem auch nicht von Wasser angegriffen.

Kunststoff

Die günstigste Variante wird aus Kunststoff hergestellt. Der große Vorteil ist, dass sie recht leicht ist und dementsprechend einfach an die Wand gebracht werden kann. Dafür ist Kunststoff nicht ganz so stabil wie Holz oder Stein. Stattdessen sind die Paneele auch für Allergiker geeignet und verfügen in der Regel über eine kratzfeste Oberfläche. Verkleidungen aus Kunststoff werden in der Regel innen angebracht. Dafür ist in der Regel noch nicht einmal ein Bohren erforderlich.

Fazit

Mit Wand-Verkleidungen lassen sich viele Räume verschönern und optisch aufwerten. Es gibt unterschiedliche Modelle und wer über ein gewisses handwerkliches Geschick verfügt, kann sie eigenständig anbringen. Welche Variante letztlich gewählt wird, hängt von den eigenen Bedürfnissen wie auch von dem Raum ab, in dem sie zum Einsatz kommen soll.