Motorradfahrer kollidiert mit Wildschwein

Maikammer (ots) – Glück im Unglück hatte am Samstag 09.07.2022, 15.30 Uhr ein 42-jähriger Motorradfahrer aus Belgien, als er die Kalmithöhenstraße in Richtung Maikammer befuhr. Im unteren Kurvenbereich kreuzte ein Wildschwein die Fahrbahn und kollidierte mit dem Motorradfahrer.

Der Motorradfahrer blieb unverletzt, an seinem Motorrad entstand ein Sachschaden von über 2.500 Euro. Das Wildschwein verendete an der Unfallstelle.

Wenn beide gleichzeitig ausparken

Hainfeld (ots) – Zwei Autofahrer parkten am Samstagnachmittag 09.07.2022 auf einem Parkplatz in der Weinstraße gleichzeitig rückwärts aus und stießen dabei mit ihren Fahrzeugen zusammen. In solchen Situationen stellen sich die Unfallbeteiligten oftmals die Schuldfrage, wobei der Bundesgerichtshof eindeutig entschied: Auf Parkplätzen muss stets mit ausparkenden und rückwärtsfahrenden Autos gerechnet werden.

Autofahrer müssen deshalb beim Rückwärtsausparken so vorsichtig fahren, dass “eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist”. Zur Not müssen sie sich einweisen lassen.

Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Bad Bergzabern (ots) – Am Sonntag 10.07.22, zwischen 10-10:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz auf der Rötz, beim Ausparken ein geparkter Pkw Mercedes Benz CLK, mit KL-Kennzeichen beschädigt. Hierbei entstand ein in Höhe von 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter Tel: 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Betrunkener Radfahrer

Großfischlingen (ots) – Mit einer stark blutenden Platzwunde kam am frühen Sonntagmorgen 10.07.2022, 00.55 Uhr ein 57-jähriger Radfahrer in ein Krankenhaus. Er hatte in der Unterstraße einen Mauervorsprung übersehen und stürzte dabei kopfüber. Mitursächlich dürfte sein überhöhter Alkoholkonsum gewesen sein.

Ein Schnelltest ergab 1,83 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Der Radfahrer muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.