2x Haftbefehl bei Einreise vollstreckt

Scheibenhardt/Bienwald (ots) – Am Sonntag 10.07.2022 wurden 2 rumänische Staatsangehörige um 21:10 Uhr auf der B 9 unmittelbar nach ihrer Einreise nach Deutschland im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle festgestellt. Das Fahrzeug wurde durch einen 37-jährigen Mann geführt, welcher von einer 25-jährigen Frau begleitet wurde. Es konnte durch Bundespolizisten festgestellt werden, dass der Herr nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte.

Die Kontrolle ergab eine bestehende Aufenthaltsermittlung wegen Diebstahls sowie einen Vollstreckungshaftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann. Laut diesem musste er 2.280 Euro zahlen.

Damit nicht genug, so bestand auch gegen die Frau ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahls in einer Höhe von insgesamt 3.986 Euro.

Da beide die Summe nicht aufbrachten, wurden sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die JVA Zweibrücken verbracht, wo er die Ersatzfreiheitsstrafe von 76 Tagen und sie von 130 Tagen antrat. Den 37-Jährigen erwartet zudem eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Mehrere Trunkenheitsfahrten mit Zwei- und Vierrädern

Wörth (ots) – Am 11.07.2022 verleitete anscheinend das gute Wetter die Verkehrsteilnehmer dazu, zu viel Alkoholika und andere berauschende Mittel zu konsumieren und danach noch zu glauben, man könnte ein Fahrzeug sicher führen.

Im Rahmen von Verkehrskontrollen der Polizeiinspektion und der Bundespolizei mussten 5 Verkehrsteilnehmern eine Blutprobe durch die Beamten entnommen werden. Ein PKW Fahrer hatte zudem auch keine gültige Fahrerlaubnis. Der Spitzenreiter hatte 3,4 Promille.

Aufgrund Alkoholisierung Kontrolle über das Fahrzeug verloren

Kandel (ots) – Am Sonntag 10.07.2022 befuhr um 02:40 Uhr ein 30-jähriger PKW Fahrer die L542 von Erlenbach kommend in Richtung Kandel. In Höhe der Anschlussstelle Kandel Nord verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte mit der Leitplanke. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden.

Ein Vortest erbrachte einen wert von ca. 3,0 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Da bei der Unfallaufnahme an dem Ford Espace auch weitere Beschädigungen gefunden wurden, die nicht zur Unfallörtlichkeit passen, ist die Polizei auf der Suche nach weiteren Unfallstellen. So konnten unter anderem Drähte zur Befestigung von Weinreben am Kotflügel festgestellt werden.

Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall gehabt

Steinweiler (ots) – Am Freitag 08.07.2022 befuhr um 22:30 Uhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW die K12 von Winden nach Steinweiler. Im Verlauf der Strecke kollidierte der Fahrer mit einem Rehwild. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem 56-jährigen Fahrer deutlicher Atemalkohol festgestellt. Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.