Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Polizeilicher Einsatz nach Drohanruf;

Weinheim (ots) – In der polizeilichen Berichterstattung über das

Einsatzgeschehen am Montagvormittag wurde fälschlicherweise mitgeteilt, dass der

31-Jährige in einem Krankenhaus angerufen und gegenüber einer Ärztin Drohungen

ausgesprochen hätte.

Tatsächlich aber hatte sich der Mann in einem nicht zur GRN-Klinik gehörenden

Ärztehaus gemeldet und mit zwei Mitarbeiterinnen dort telefoniert.

Beide Frauen wurden von dem Mann nicht persönlich bedroht, sondern er sprach

ihnen gegenüber nur undifferenzierte Drohungen aus, die dann anschließend zum

Polizeieinsatz und der Gewahrsamnahme des 31-Jährigen führten.

Nußloch/B3: Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Nußloch/B3 (ots) – Aufgrund eines Frontalzusammenstoßes zweier Fahrzeuge war die

B 3 am Montagnachmittag von Heidelberg in Richtung Wiesloch, zwischen der

Anschlussstelle Massengasse (Nußloch/St. Ilgen) und der Walldorfer Straße für

rund drei Stunden blockiert. D

er Verkehr staute sich aus Richtung Heidelberg mehrere Kilometer bis auf die B

535 und in Teilen auch auf Speyerer Straße zurück.

Wie die bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Heidelberg ergaben, war eine

39-jährige Toyota-Fahrerin von Wiesloch in Richtung Heidelberg unterwegs, als

sie kurz nach 13 Uhr, aus bislang unbekannten Gründen, auf die Gegenfahrbahn

geriet und mit einem 52-jährigen Mercedes-Fahrer kollidierte.

Dadurch wurden beide verletzt und mit Rettungswagen zur Untersuchung in eine

Klinik gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von rund 60.000.- Euro.

Nachdem die Fahrzeuge abgeschleppt waren, reinigte eine Fachfirma noch die

Fahrbahn, die kurz vor 16 Uhr wieder freigegeben wurde.

Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss – Polizei sucht Zeugen

Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagmorgen ereignete sich in

Epfenbach ein Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher unter

Alkoholeinfluss stand und anschließend von der Unfallstelle flüchtete.

Zeugen verständigten kurz nach 5 Uhr die Polizei, da in der Hauptstraße gerade

ein Pkw gegen eine Hausecke gefahren sei und nun zwei junge Männer Fahrzeugteile

einsammeln und das Fahrzeug davonschieben würden. Durch eine Polizeistreife

konnten lediglich Teile eines dunklen Fahrzeugs sowie ein Kennzeichenschild

aufgefunden werden.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergab sich letztendlich der folgende

Sachverhalt: Zwei junge Männer im Alter von 18 und 23 Jahren konsumierten

zunächst gemeinsam Alkohol in der Wohnung des 23-Jährigen in Neidenstein. Gegen

5 Uhr ließen sie sich von der 21-jährigen Freundin des 18-Jährigen abholen und

zu dessen Wohnung in Waibstadt bringen. Während sich die junge Frau dort in die

Wohnung begab, setzten sie die beiden Männer ins Fahrzeug, in dessen Zündschloss

noch der Schlüssel steckte, und fuhren davon. Aufgrund der Alkholisierung verlor

der Fahrer des Wagens in der Hauptstraße in Epfenbach die Kontrolle über das

Auto und prallte gegen eine Hauswand. Die beiden Männer sammelten daraufhin die

umherliegenden Fahrzeugteile, unter anderem die Stoßstange, ein. Anschließend

verstauten sie alles im Fahrzeug und schoben es in die Straße „Dimpfel“, wo sie

den VW schließlich abstellten und sich wiederum von der Freundin, dieses Man mit

dem Fahrzeug einer Angehörigen, abholen und nach Hause bringen ließen. Zuhause

angelangt, erstattete die 21-Jährige Anzeige, da ihr angeblich das Fahrzeug, der

VW Polo, samt Fahrzeugschlüsseln gestohlen worden sei.

Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug schließlich in der Straße „Dimpfel“

aufgefunden und sichergestellt werden.

Die beiden Männer konnten rasch ermittelt und aufgesucht werden. Beide waren

deutlich alkoholisiert. Ein Alkoholtest bei dem 18-Jährigen ergab einen Wert von

über 1,3 Promille, der 23-Jährige wollte keinen Test durchführen. Beiden Männern

wurden Blutproben entnommen.

Gegen die beiden jungen Männer wird nun wegen des Verdachts der

Straßenverkehrsgefährdung und der Unfallflucht ermittelt. Die 21-jährige Frau

sieht einer Anzeige wegen Vortäuschens einer Straftat und des Verdachts der

versuchten Strafvereitelung entgegen.

Da bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, wer das Fahrzeug bei der

Kollision mit der Hausecke gelenkt hatte, sucht die Polizei Zeugen, die den

Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise diesbezüglich geben können.

Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 06271/690-0 zu

melden.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: PKW-Aufbruch; Polizei ermittelt

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag, dem

08.07.2022, 13:00 Uhr und Samstag, dem 09.07.2022, 07:30 Uhr brachen ein oder

mehrere bislang unbekannte Täter einen im Parkhaus stehenden Skoda in der

Dührener Straße auf. Im Anschluss durchsuchte der oder die Unbekannten das

Fahrzeug nach Wertgegenständen und entwendeten schließlich Werkzeug im

geschätzten Gesamtwert von rund 3000 Euro.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Tel.: 07261 6900 entgegengenommen.