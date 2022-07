Heidelberg: Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkt Unterbringungsbefehl gegen 27-jährigen Tatverdächtigen wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung

Heidelberg (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat beim Amtsgericht Heidelberg einen

Unterbringungsbefehl gegen einen 27 Jahre alten Mann erwirkt. Dieser steht im

dringenden Verdacht, am Samstag, den 09.07.2022, versucht zu haben, um die

Mittagszeit in Walldorf eine 53-jährige Frau zu vergewaltigen.

Der Tatverdächtige soll sich gegen 12.20 Uhr der 53-Jährigen, die gerade in der

Ringstraße mit ihrem Hund spazieren ging, in sexueller Absicht genähert, sie an

den Schultern ergriffen und auf einem angrenzenden Grünstreifen zu Boden

gebracht haben. Dort soll er die Geschädigte mehrfach unsittlich berührt haben.

Aufgrund der Gegen-wehr und der lauten Schreie der Frau wurden Passanten auf die

Tat aufmerksam und eilten der Geschädigten zu Hilfe. Der Tatverdächtige ergriff

daraufhin die Flucht, konnte durch die Tatzeugen jedoch verfolgt, festgehalten

und der Polizei übergeben werden.

Gegen den 27-Jährigen, der sich mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund einer

psychischen Erkrankung zum Tatzeitpunkt im Zustand der Schuldunfähigkeit

befunden hatte, wurde umgehend durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg beim

Amtsgericht Heidelberg ein Unterbringungsbefehl beantragt. Der Tatverdächtige

wurde am Sonntag, den 10.07.2022, dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht

Heidelberg vorgeführt. Dieser er-ließ den beantragten Unterbringungsbefehl,

eröffnete ihn dem Beschuldigten und setzte ihn in Vollzug. Daraufhin wurde der

27-Jährige in die forensische Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses

eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Fachdezernats der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Heidelberg-Handschuhsheim: Brand eines Einfamilienhauses –

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Wie bereits berichtet, kam es am frühen

Montagmorgen in einem Einfamilienhaus im Stadtteil Handschuhsheim zum Brand

eines Einfamilienhauses. Aus bislang ungeklärter Ursache brach kurz vor zwei Uhr

in dem Anwesen im Waldweg ein Brand aus. Beim Eintreffen von Polizei und

Feuerwehr stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Die Bewohner des Hauses,

eine vierköpfige Familie, hatten das Anwesen bereits verlassen. Eine Person zog

sich beim Versuch, den Brand zu löschen, Verbrennungen an der Hand zu. Diese

wurden durch Rettungskräfte medizinisch versorgt.

Durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg und die Freiwillige Feuerwehr

Heidelberg-Neuenheim konnte der Brand schließlich unter Kontrolle gebracht und

gelöscht werden. Durch die Flammen wurde auch ein Nachbarhaus in Mitleidenschaft

gezogen. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 200.000 Euro geschätzt. Das

Haus ist derzeit nicht bewohnbar, die Bewohner können zunächst bei Nachbar

untergebracht werden.

Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache durch die Brandermittler

der Polizei dauern an.