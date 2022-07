Frankfurt-Gallus: „Kinderfest 110“ ein voller Erfolg

Frankfurt (ots) – (fue) Am Sonntag, den 10. Juli 2022, in der Zeit von

14.00-18.15 Uhr, fand im Lotte-Specht-Park das „Kinderfest 110“ als

Präventionsveranstaltung statt. Über den Tag verteilt wurden rund 1.200 Besucher

gezählt, in der Spitze bis zu 300 Besucher gleichzeitig, die größtenteils aus

den angrenzenden Wohngebieten aber auch darüber hinaus den Einladungen der

Schutzleute vor Ort gefolgt sind. Neben der Hessischen Landespolizei sorgten

auch die Stadtpolizei mit ihrem Sicherheitsmobil, das Spielmobil mit

Rollenrutsche, Hüpfkissen und vielen weiteren Spielangeboten, sowie das

Familienbildungszentrum Monikahaus und das Jugendhaus Gallus mit dem

„Chill-Mobil“ für ein rundum stimmiges Angebot für „Groß“ aber auch vor allem

für „Klein“.

Ein Highlight war an diesem Tag ein von der Landespolizei organisierter

Mitmach-Trommel-Workshop, der Kinder wie Eltern begeisterte und zum Gesamterfolg

der Veranstaltung beitrug. Die Jugendkoordinatoren des Polizeipräsidiums

Frankfurt, sowie der Schutzmann vor Ort vom 13. Polizeirevier, Dennis Metz,

hatten zudem zwei Stände aufgebaut. Die tatkräftige Unterstützung vom 4.

Polizeirevier rundete das Angebot ab und bot den Besuchern angenehme und

informative Gespräche zu Themen wie „Gefahren im Leben junger Menschen“ aber

auch den offenen Austausch zu aktuellen Fragestellungen die die Besucher im

Stadtteil interessieren.

Besonders die Kinder zeigten großes Interesse für den Funkstreifenwagen und

waren hocherfreut, diesen auch von innen kennenlernen zu dürfen. Ein Foto mit

Mütze und Kelle durfte hierbei auch nicht fehlen.

Zwei Haftbefehle im Frankfurter Hauptbahnhof vollstreckt

Frankfurt am Main (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof konnten Beamte der

Bundespolizei am Samstag zwei Haftbefehle vollstrecken, die von der

Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und Hannover erwirkt wurden. Ein

23-jähriger marokkanischer sowie ein 23-jähriger albanischer Staatsangehöriger,

die sich beide unerlaubt in Deutschland aufhalten und wegen Diebstählen und

Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht wurden, gingen den Beamten

bei Kontrollen im Hauptbahnhof ins Netz.

Unbekannte entwenden 1,5 Tonnen Kupferkabel

Mainz-Kastel (ots) – Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt

gegen noch unbekannte Täter, die am vergangenen Wochenende 1,5 Tonnen

Kupferkabel von einer Baustelle der Deutschen Bahn AG am Bahnhof Mainz-Kastel

entwendet haben. Das Kabel, welches von einer in dem Bereich erneuerten

Oberleitung stammte, wurde an der Baustelle in einem verschlossenen Baucontainer

gelagert. Die Täter hatten den Container aufgebrochen und das Kabel, im Wert von

etwa 10.000 Euro abtransportiert. Hierfür müssen die Täter ein größeres Fahrzeug

benutzt haben, dass in diesem Bereich aufgefallen sein könnte. Nach Ermittlungen

der Bundespolizei müsste sich der Diebstahl in der Zeit von Freitagabend bis

Sonntagmorgen ereignet haben. Zu den laufenden Ermittlungen wegen des besonders

schweren Falls des Diebstahls sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Sachdienliche

Hinweise können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

Frankfurt – Nordend: Unbekannte rauben jungen Mann aus

Frankfurt (ots) – (ne)Am Sonntagmorgen gegen 5:00 Uhr hatten unbekannte Räuber

einen 22-jährigen Mann in der Hegelstraße seines Handys und der Geldbörse

beraubt.

Der 22-Jährige war auf dem Heimweg, als er plötzlich von einer Gruppe junger

Männer angegriffen wurde. Dabei hatten die vier bis fünf bislang unbekannten

Täter ihr Opfer ins Gesicht geschlagen. Anschließend brachten sie den

22-Jährigen zu Boden, hielten ihn fest und raubten ihm die Wertsachen.

Nachdem die Täter von ihm abließen, stand der 22-Jährige auf und rannte schnell

davon. Erst am Nachmittag erstattete der junge Mann dann Strafanzeige bei der

Polizei. Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern konnten demnach nicht mehr sinnvoll

initiiert werden.

Die Tatverdächtigen sollen alle von südländischer Erscheinung gewesen sein und

hatten dunkle Haare.

Frankfurt-Ginnheim: Verkehrsunfallflucht

Frankfurt (ots) – (fue) Am Sonntag, den 10. Juli 2022, gegen 16.40 Uhr, bemerkte

eine Funkstreife des 14. Polizeirevieres im Bereich Maybachbrücke einen älteren

VW Golf mit einem gestohlenen Kasseler Kennzeichen.

Der Fahrzeugführer des Golf missachtete die Anhaltesignale und flüchtete mit dem

Pkw in Richtung der Hügelstraße. Dabei überfuhr er mehrere Rotlicht zeigende

Ampelanlagen und befuhr auch teilweise den Gehweg. In der Straße Alt-Ginnheim

überfuhr er einen Bordstein und kollidierte dabei mit einem Mercedes-Linienbus.

Der Fahrer des Golf stieg aus und flüchtete zu Fuß. Sein 19-jähriger Beifahrer

konnte widerstandslos festgenommen werden. Die Eigentumsverhältnisse des Golf

sind noch ungeklärt. Die Fahndung nach dem Fahrer wird fortgesetzt.

Frankfurt – Kalbach-Riedberg: Zeugensuche nach Einbruchserie in Pkw

Frankfurt (ots) – (la) In der Zeit zwischen Samstag, 09. Juli 2022, 19:00 Uhr

und Sonntag, 10. Juli 2022, 09:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem

Tiefgaragenkomplex Bordelektronik aus hochwertigen Fahrzeugen im Wert von

mindestens 21.000 Euro.

Unbekannte Täter drangen in einen Tiefgargenkomplex zwischen den Straßen Zur

Kalbacher Höhe, Konrad-Zuse-Straße und Im Kreuzegut ein. Dort hielten sie

Ausschau nach hochwertigen Fahrzeugen. Sie schlugen bei mindestens 5 Autos die

Scheiben ein und entwendeten dann unter anderem Lenkräder samt Airbags. Danach

entfernten sie sich unerkannt vom Tatort.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die im Zeitraum verdächtige

Personen wahrgenommen haben. Die Zeugen werden gebeten, sich mit dem 14.

Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75514000 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Festnahme von Drogendealer

Frankfurt (ots) – (la) Am Sonntag, den 10. Juli 2022, konnte gegen 19:45 Uhr ein

Drogendealer im Bahnhofsviertel festgenommen werden.

Der 24-jährige Dealer wurde dabei beobachtet, wie er in der Grünanlage am

Mainufer eine größere Menge an Haschisch (64 Gramm) versteckte, um diese später

portionsweise weiterverkaufen zu können. Nachdem er die Drogen unter Laub

versteckt und zur Orientierung ein Taschentuch danebengelegt hatte, begab er

sich in Richtung Untermainkai. Dort konnte er mit einem weiteren Dealer

festgenommen werden.