Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Karben: AMG-Diebstahl misslingt

Autodiebe versuchten in der Nacht zu Freitag (08.07.22) im Ortsteil Burg-Gräfenrode, einen Mercedes GLE AMG zu stehlen. Das hochmotorisierte SUV, welches mit einem „Keyless-Go-System“ ausgestattet ist, stand in der Hirschbacher Straße. Vermutlich versuchten die derzeit noch unbekannten Täter gegen 4 Uhr vergeblich, das Fahrzeug mit einem sogenannten „Funkwellenverlängerer“ zu öffnen. Mögliche Zeugen, denen, insbesondere in der Nacht zu Freitag, in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit der Kripo in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Echzell: geparkte Autos geknackt

In Echzell waren in der Nacht von Freitag auf Samstag Autoknacker unterwegs. In der Friedensstraße zerstörten die Kriminellen das Fensterglas eines parkenden Citroen C1 und stahlen eine im Auto zurückgelassene Geldbörse. Im Rudolf-Kießling-Ring traf es zwei Volkswagen. Nachdem an einem Golf eine Seitenscheibe eingeschlagen worden war, nahm man aus dem Innenraum ein gefülltes Portmonee. Auf noch ungeklärte Art und Weise verschaffte man sich Zugang zu einem Touareg und klaute mehrere, hochwertige Elektronikartikel. Die Friedberger Polizei ermittelt in den genannten Fällen nun wegen besonders schweren Diebstahls. Zeugen, die zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in Echzell verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Niddatal: Einbrecher haben es auf Tabakwaren abgesehen

Offenbar auf Tabakwaren abgesehen hatten es Einbrecher am Samstagmorgen im Ortsteil Assenheim. Gegen 2.45 Uhr hatten zwei Straftäter das Fensterglas einer Bäckerei in der Geschwister-Scholl-Straße zertrümmert und waren von dort in den im selben Gebäude befindlichen Lebensmittelmarkt gelangt. Dort verstauten sie hastig etliche Zigarettenstangen in einer großen, mitgebrachten Tasche. Mit ihrer Beute flüchteten sie nur wenige Augenblicke später in unbekannte Richtung. Nun ermittelt die Wetterauer Kripo und bittet mögliche Zeugen darum, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden. Wem waren in der Nacht von Freitag auf Samstag nahe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hatte jemand die eigentliche Tat beobachten können? Wem waren die Einbrecher bei der anschließenden Flucht begegnet?

Niddatal: Rüttelplatte abtransportiert

Vom Gelände eines Baustofflagers gegenüber des Netto-Marktes in der Hanauer Straße in Ilbenstadt entwendeten Diebe im Zeitraum von Freitagmittag (13 Uhr) bis Montagmorgen (7 Uhr) eine mehrere Tausend Euro teure Rüttelplatte von „Bomag“ (Modell: EPR 50/75). Da das Gerät ein Eigengewicht von etwa 400 kg besitzt, muss für den Abtransport ein Fahrzeug genutzt worden sein. Mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe des Tatortes aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

Bad Vilbel: Chaoten wüten im Kurpark

Durch Vandalismus verursachten Chaoten im Bad Vilbeler Kurpark in der Nacht von Freitag auf Samstag einigen Schaden. Unbekannte rissen zwischen 22 Uhr und 8.30 Uhr an insgesamt dortigen Laternen die angebrachten Blumenkübel herunter, wobei diese beschädigt wurden. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel. 06101/54600.

Bad Vilbel: Einbrecher klettern auf Balkon

Offenbar mittels Leiter verschafften sich am vergangenen Samstag Einbrecher Zugang zu einer Wohnung in der Frankfurter Straße. Zwischen 10 und 11 Uhr war besagte Steighilfe am Gebäude angelehnt worden, woraufhin der oder die Täter auf einen Balkon gelangten, von welchem aus sie eine Fensterscheibe einschlugen und dann die Räumlichkeiten durchsuchten. Ob etwas entwendet gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Kripo in Friedberg bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.