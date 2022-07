Herborn- gefälschten Führerschein vorgezeigt

Herborner Polizisten kontrollierten in der vergangenen Nacht (11.07.2022) einen 25-jährigen Suzuki-Fahrer. Um 00:10 Uhr hielten sie den aus Dillenburg stammenden Mann auf dem Parkplatz des Baumarktes in der „Untere Au“ an. Der 25-Jährige zeigte den Beamten seinen Niederländischen Führerschein. Bei genauerem Hingucken bemerkten die Ordnungshüter, dass der vorgezeigte Führerschein eine Totalfälschung war. Sie stellten den Führerschein sicher. Auf den Dillenburger kommen nun Anzeigen wegen Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Herborn: Audi A4 touchiert und geflüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am 30.06.2022 zugetragen hat, sucht die Herborner Polizei nun Zeugen. Zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr parkte der schwarze A4 einer 24-jähriger am rechten Fahrbahnrand „Am Reuterberg“ in Höhe der Hausnummer 18. Offenbar war in diesem Zeitraum ein Unbekannter beim Vorbeifahrern oder Wenden gegen die hintere linke Fahrzeugtür des Audis gestoßen und hatte dort einen 700 Euro teuren Schaden hinterlassen. Ohne sich um diesen zu kümmern flüchtete der Unfallfahrer. Hinweise in diesem Fall erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn- Kennzeichen gestohlen

Von einem grauen Audi Q2 stahlen Unbekannte zwischen 18:00 Uhr am Freitag (08.07.2022) und 09:00 Uhr am Samstag (09.07.2022) das hintere Kennzeichen. Das Auto stand in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Burger Landstraße. Der Schaden beläuft sich auf 15 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder dem Verbleib des Kenneichens DIL-EM 26 geben können, werden gebeten die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 zu kontaktieren.

Mittenaar-Ballersbach: Radmuttern gelöst

Wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Herborner Polizei derzeit in zwei Fällen. Zwischen Mittwoch (06.07.2022) und Freitag (08.07.2022) lösten Unbekannte alle Radmuttern von einem grünen Subaru Forester und einem silbernen Subaru Forester in der Straße „Am Bornacker“. Die Autos standen beide auf dem Parkplatz eines Einfamilienhauses. Im ersten Fall bemerkte der Sohn des Geschädigten die gelösten Radmuttern erst, nachdem er bereits losgefahren war. Im zweiten Fall fielen dem Besitzer des Subarus die gelösten Muttern vor Fahrtantritt auf. Wer hat verdächtige Personen bemerkt, die sich an den beiden Subarus zu schaffen machten? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar: Unfall fordert sieben Verletzte

Sieben verletzte Personen und 25.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagmorgen (09.07.2022). Gegen 08:10 Uhr war eine 22-Jährige in einem Audi A5 auf dem linken Fahrstreifen der A45 zwischen Wetzlar und Ehringshausen unterwegs. Offenbar schlief die Audi-Fahrerin während der Fahrt im Baustellenbereich ein und krachte in einen rechts neben ihr fahrenden VW Touran eines 47-jährigen Gießeners. Der blaue VW und geriet ins Schleudern und prallte in die Außenleitplanke. Beide Autos, die Außenschutzplanke, sowie aufgestellte Warnbarken und ein Aufprallschutz der Leitplanke wurden beschädigt. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 25.000 Euro. Sowohl die fünf Insassen des Audis, als auch die zwei VW-Insassen verletzten sich leicht. Rettungskräfte brachten vier Verletzte in Krankenhäuser. Polizeibeamten bemerkten Alkoholgeruch bei der aus dem Landkreis Siegen-Wittgenstein stammenden Audi-Fahrerin. Ein Atemalkoholtest brachte es auf rund 0,5 Promille. Für die junge Frau folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung ihres Führerscheins. Sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Wetzlar- in Pension am Dom und ins City-Hotel eingebrochen

Auf Bargeld hatten es Diebe offenbar bei ihrem Einbruch in eine Pension in der Langgasse abgesehen. Sie drangen am Samstag (09.07.2022), zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr, in die Pension ein. Im Empfangsbereich rissen die Unbekannten eine Plexiglasscheibe vom Tresen, stiegen über diesen und durchwühlten mehrere Schubladen im Empfangsbereich, sowie im angrenzenden Büro. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Einen Schaden von rund 1.000 Euro hinterließen Unbekannte bei ihrem Einbruch in das City-Hotel in der Bahnhofstraße. Zwischen Freitag (08.07.2022), 20:00 Uhr und Samstag (09.07.2022), 05:00 Uhr, verschafften sich die Diebe Zutritt zum Hotel und brachen die Tür zum Esszimmer und der Rezeption im ersten Obergeschoss auf. Sie durchwühlten sämtliche Schubladen und hebelten die Kasse auf. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen besteht. Hinweise, zu den bislang unbekannten Einbrechern, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.