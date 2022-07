Beschädigte Straßenschilder – 300,- EUR Sachschaden

Frielendorf – Sachbeschädigung an Straßenschildern – Zeit: Samstag, 09.07.2022, 02:55 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag (08./09.07.2022) wurden durch unbekannte Täter in der Ziegenhainer Straße in Frielendorf zwei Schilder beschädigt.

Die unbekannten Täter hatten hierbei zwei nebeneinanderstehende Straßenschilder beschädigt. Ein Verkehrszeichen (Fußgängerüberweg) und ein hölzernes Wegweiser-Schild (Fahrrad- und Wanderrouten) wurden umgeknickt bzw. samt Betonfundament aus dem Boden gerissen. Anschließend verließen die unbekannten Täter den Tatort in unbekannte Richtung. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit keine vor.

Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 300,- EUR.

Die Polizeistation Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.