Korbach: Die Polizei-News

Bad Wildungen-Reinhardshausen – Einbrecher in Lebensmittelgeschäft stehlen Zigaretten

Auf Zigaretten abgesehen hatten es Einbrecher am vergangenen Wochenende in Reinhardshausen.

Die Täter hebelten in der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen eine Tür zu dem Geschäft in der Straße Am Schützenplatz auf. In dem Gebäude durchsuchten die Täter mehrere Räume. Im Laden gingen sie gezielt zu dem Zigarettenautomaten, den sie gewaltsam öffneten. Aus diesem entwendeten sie mehrere Stangen Zigaretten. Mit dem Diebesgut konnten die Täter unerkannt flüchten. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Korbach – Kriminalpolizei stellt über 90 entwendete Reifen sicher

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Die Kriminalpolizei hat am Donnerstag (7. Juli) in Korbach über 90 hochwertige, neue Autoreifen sichergestellt, die zuvor entwendet worden waren.

Anfang Juli ging bei der Polizei ein Hinweis ein, wonach bei einer Online-Verkaufsplattform neue Autoreifen zu sehr niedrigen Preisen angeboten werden sollen.

Die Kriminalpolizei Korbach nahm daraufhin umfangreiche verdeckte Ermittlungen auf, bei denen sich ein Tatverdacht wegen Diebstahls gegen einen Mann aus Korbach ergab. Daraufhin beantragte die Staatsanwaltschaft Kassel einen Durchsuchungsbeschluss für das Wohnhaus den nunmehr Beschuldigten, der beim Amtsgericht Kassel auch erlassen wurde.

Am Donnerstag vollstreckte die Polizei den Durchsuchungsbeschluss. Dabei stellten die Ermittler insgesamt über 90 neue, hochwertige Autoreifen sicher. Die Reifen befanden sich teilweise auf einem Autoanhänger, teilweise in der zu dem Wohnhaus gehörenden Garage. Beim Abtransport der Reifen unterstützte die Korbacher Feuerwehr.

Der beschuldigte Korbacher wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen, er wird sich aber demnächst wegen des Reifendiebstahls verantworten müssen. Die genauen Umstände des Diebstahls sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Rosenthal – Einbruch in Firmengebäude

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen Unbekannte in eine Landtechnikfirma in Rosenthal ein.

Die Täter gelangten auf das Firmengelände Am Dammrasen. An dem Gebäude der Firma hebelten sie ein Fenster auf und konnten so einsteigen. Sie durchsuchten die Büroräume und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Den Sachschaden schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf 250 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Burgwald-Birkenbringhausen – Unbekannte brechen in Feuerwehrgerätehaus ein und stehlen Süßigkeiten

Am Samstagabend brachen Unbekannte in das Feuerwehrgerätehaus in Burgwald-Birkenbringhausen ein.

Die unbekannten Täter schlugen Glaseinsätze einer Tür ein und konnten so in das Gerätehaus gelangen. Hier richteten sie weiteren Sachschaden an und entwendeten Süßigkeiten im Gesamtwert von etwa 20 Euro. Die Tatzeit liegt am Samstagabend zwischen 19.00 Uhr und 22.20 Uhr.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Allendorf/Eder – Brand im Kesselhaus eines holzverarbeitenden Betriebes

Am frühen Montagmorgen kam es zu einem Brand im sogenannten Kesselhaus eines holzverarbeitenden Betriebes in der Bahnhofstraße in Allendorf/Eder. Es entstand erheblicher Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 04.50 Uhr ging die Meldung ein, dass es zu einem Brand in dem Holzfachbettrieb in der Bahnhofstraße gekommen ist. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte das sogenannte Kesselhaus, in dem Hackschnitzel und Sägemehl als Brennstoffe für die Heizungsanlage gelagert waren.

Die alarmierten Feuerwehren aus der Gemeinde Allendorf, Bromskirchen und Frankenberg konnten das Feuer nach etwa einer Stunde ablöschen. Die Feuerwehr hielt bis etwa 10.00 Uhr eine Brandwache am Einsatzort. Es wurden keine Personen verletzt.

Die Polizeistation Frankenberg hat die ersten Ermittlungen am Brandort aufgenommen. Die Brandursache ist noch unklar. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen derzeit nicht vor. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Korbach geführt.