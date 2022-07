Neustadt: Überladen und nicht verkehrstauglich

Neustadt/Weinstraße (ots) – Überladen und nicht verkehrstauglich war ein LKW eines 19-Jährigen aus Neustadt, als er am 11.07.22 um 07:05 Uhr in der Speyerdorfer Straße in 67433 Neustadt einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde.

Im Rahmen der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass das zulässige Gesamtgewicht um über 700kg überschritten war. Zudem war die beförderte Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert. Des Weiteren konnten diverse technische Mängel an dem LKW erkannt werden.

Nach Begutachtung des Fahrzeuges bei einer technischen Prüfstelle wurde dem 19-jährigen Fahrer letztlich die Weiterfahrt untersagt und die Papiere, die Kennzeichen, sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Neben dem Neustadter erwartet nun den gleichaltrigen Halter des LKW’s mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Ferner wird die zuständige Zulassungsstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.