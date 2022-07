Schlägerei – 23-Jähriger bewusstlos

Mainz-Bleichenviertel (ots) – Am frühen Samstag 09.07.2022 kam es zu einer Schlägerei in der Zanggasse, bei der ein 23-Jähriger bewusstlos geschlagen wurde. Gegen 01:21 Uhr kam es nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, vor einer Gaststätte zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer Personengruppe des später bewusstlosen 23-Jährigen und einer zweiten Gruppe aus der gegenüberliegenden Gaststätte.

Die verbale Streitigkeit entwickelte sich im weiteren Verlauf in eine Handfeste Auseinandersetzung, wobei es zu wechselseitigen Körperverletzungen zwischen den beiden Gruppen kam. Dabei ging der 23-Jährige zu Boden und blieb dort bewusstlos liegen, wo er anschließend noch weiter von Mitgliedern der rivalisierenden Gruppe getreten wurde.

Beim Eintreffen der alarmierten Funkstreifen des Altstadtreviers, war die Schlägerei nicht mehr im Gange und die Lage unübersichtlich. Der 23-Jährige musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden.

Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme fiel einer der Beteiligten, ein 20-jähriger Mainzer, immer wieder mit aggressivem Verhalten auf. Nachdem ihm ein Platzverweis erteilt wurde, dem er auch auf mehrfache Erläuterung hin keine Folge leistete, musste der 20-Jährige in Polizeigewahrsam genommen werden.

Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Befahren der Fußgängerzone – schon immer so gemacht

Mainz-Altstadt (ots) – Ein Bezirksbeamter des Mainzer Altstadtreviers staunte nicht schlecht, ob der Ausrede eines Autofahrers am Freitag 08.07.2022. Dem Beamten war gegen 12:00 Uhr ein hochpreisiges Auto aufgefallen, was die Fußgängerzone im Bereich der Ludwigsstraße befahren hatte.

Als der Polizeibeamte dem 23-jährigen Mainzer die Bedeutung der Fußgängerzone und das ordnungswidrige Verhalten erläuterte, reagierte dieser verwundert. Der 23-Jährige schilderte, dass er immer hier lang fahren würde, da sich sein Frisör hier befände und er nicht verstehe, warum er das nicht dürfe.

Eine Ausnahmegenehmigung zum Befahren der Fußgängerzone konnte der junge Mann nicht vorweisen. Es folgt nun eine Ordungswidrigkeitenanzeige.

Unfallflucht nach Zusammenstoß zweier Pedelecs

Mainz-Ebersheim/Bretzenheim (ots) – Am vergangenen Dienstag 05.07.2022 kam es gegen 13:20 Uhr auf dem landwirtschaftlichen Weg zwischen Mainz-Ebersheim und Mainz-Bretzenheim zu einem Zusammenstoß von 2 Pedelecs. Hierbei wurde eine 56-jährige Mainzerin leicht verletzt und musste medizinisch behandelt werden.

Der weitere Unfallbeteiligte, welcher als männlich, ca. 60-70 Jahre, mit Glatze und ohne Helm und von mittlerer Statur beschrieben wurde, entfernte sich nach einem kurzen Gespräch von der Unfallstelle, nachdem er vermutlich falsche Personalien gegenüber der verletzten Unfallgegnerin angab.

Laut Zeugenaussage soll der Mann mit einem auffälligen orangefarbenen T-Shirt bekleidet gewesen sein und auch durch eine auffällige Fahrweise aufgefallen sein.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zu dem bisher namentlich nicht bekannten Verkehrsunfallbeteiligten machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mainz 3, Tel. 06131-65 4310 oder pimainz3@polizei.rlp.de zu melden.

Mainz-Bingen

Brand – Zeugen gesucht

Bingen (ots) – 10.07., Stefan-George-Straße, 17:14 Uhr – Eine Streife stellte beim Vorbeifahren an den öffentlichen Toiletten der Volkshochschule eine Rauchentwicklung fest. Es wurde umgehend die Feuerwehr informiert, welche einen brennenden Eimer mit Papiertüchern löschen konnte. Die Polizei bittet um Zeugen-Hinweise.

Fahrraddiebstahl – Wer hat etwas gesehen?

Bingen (ots) – 10.07., Rathausstraße, 01:30 bis 12:00 Uhr – Im genannten Zeitraum entwendeten Unbekannte ein ordnungsgemäß am Fahrradständer angeschlossenes Fahrrad. Es handelt sich um ein graues Trek Marlin 4. Bislang liegen keinerlei Täterhinweise vor.

Sachbeschädigungen

Mommenheim (ots) – Am 07.07.2022, in der Zeit zwischen 00:11 Uhr und 00:30 Uhr, kam es in der Mainzer Straße 30 in Mommenheim zu mehreren Sachbeschädigungen. Zum einen wurde der Sichtschutz an einem dortigen Maschendrahtzaun (circa 7m x 0,8 m) beschädigt, indem dieser in Brand gesetzt wurde.

Weiterhin wurden zwei Fahrzeuge, ein PKW Hyundai und Chevrolet, die vor dem Zaun parkten, mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Der hierdurch entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

Versuchter Einbruch

Bingen (ots) – 10.07.2022, 18:00 Uhr bis 11.07.2022, 08:00 Uhr – Bisher unbekannter Täter versuchte ein gekipptes Fenster im Hildegardforum aufzudrücken, um sich so widerrechtlichen Zutritt zu verschaffen.

Da jedoch unmittelbar hinter dem Fenster ein massiver Kühlschrank stand, konnte dieses nicht gänzlich geöffnet werden, so dass es beim Versuch blieb. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.

Fahrzeug beschädigt

Bingen (ots) – 11.07.2022, 06:50 Uhr – Bisher unbekannter Täter beschädigte mit einem spitzen Gegenstand die gesamte linke Seite eines ordnungsgemäß abgestellten PKW VW Polo mit MZ-Kennzeichen. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots) – 10.07.2022 Am Rupertsberg, 17:06 Uhr – Eine PKW-Fahrerin und ein Fahrradfahrer hielten auf gleicher Höhe an einer roten Ampel. Als die Ampel umsprang, fuhr die 66-jährige Autorfahrerin los und touchierte hierbei aufgrund zu geringen Abstands den 44-jährigen Radfahrer.

Dieser erlitt Schmerzen und eine Hautabschürfung am Bein. Sein Fahrrad wurde zerkratzt. Die Frau entfernte sich einfach von der Unfallstelle und konnte später ermittelt werden.

Unerlaubtes Angeln

Gensingen (ots) – 10.07., ohne genaue Ortsangabe, 19:24 Uhr – Ein Mitglied des ansässigen Angelvereins meldete 3 unberechtigte Angler. Diese konnten noch angetroffen werden. Keiner von ihnen konnte einen Fischereischein und eine Berechtigung zum Angeln in diesem Bereich vorweisen.