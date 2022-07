Brand auf einem Balkon

Frankenthal (ots) – Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam es am Nachmittag des 10.07.2022 im Albrecht-Dürer-Ring zu einem Brand auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 EUR.

Was den Brand verursacht hat, ist bisher noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen wurden nicht verletzt.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fahrradfahrerin

Frankenthal (ots) – Am Samstag 09.07.2022 gegen 04:50 Uhr, befuhr eine 18-jährige Fahrradfahrerin den Radweg neben der Fahrbahn der Carl-Benz-Straße in Frankenthal. Als diese sodann fahrend die Fahrbahn zwischen ordnungsgemäß geparkten LKWs überqueren möchte, übersieht sie einen die Carl-Benz-Straße befahrenden PKW. Der 46-jährige Autofahrer, dessen Sicht auf die Fahrradfahrerin aufgrund der geparkten LKWs verdeckt war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste diese seitlich.

Durch die Kollision wurde die Fahrradfahrerin schwer verletzt und musste durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen befand sich die Fahrradfahrerin zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol. An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstahl aus Pkw

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte stellte seinen Pkw Audi A5 am 10.07.2022, zwischen 15.00 Uhr und 21:00 Uhr, auf dem Parkplatz am Silbersee ab. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass durch bislang unbekannte Täter die Scheibe an der Fahrertür eingeschlagen wurde und aus dem Fahrzeug ein mittlerer zweistelliger Betrag entwendet wurde. Der Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.