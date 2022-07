Auf fehlende Fahrerlaubnis selbst hingewiesen

Speyer (ots) – Ein 18-jähriger Mann machte eine Polizeistreife am Samstag 09.07.2022 um 15:20 Uhr selbst auf seine fehlende Fahrpraxis aufmerksam. An der Kreuzung Vogelgesang/Remlingstraße würgte er mehrfach seinen PKW ab und verursachte so eine sich aufstauende Fahrzeugschlange hinter sich, in welcher auch die Polizeistreife stand.

Die Polizeibeamten stellten fest, dass weder der 18-jährige Fahrer noch sein Beifahrer angegurtet waren. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich zudem heraus, dass der 18-Jährige überdies nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Fahrt wurde beendet und ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit verletzen Personen

Speyer (ots) – Am Sonntag 10.07.2022 gegen 12:55 Uhr wurde ein Unfall mit Personenschaden im Bereich zwischen Rinkenbergerhof und der Auffahrt zur B9 gemeldet: Eine 38-Jährige und ihr Beifahrer befuhren die K1 vom Rinkenbergerhof kommend. Dabei kam ihnen ein mit 2 Personen besetzter PKW entgegen. In der Kurve fuhr die 38-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache geradeaus und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Alle 4 Personen erlitten einen Schock und diverse Prellungen. Sie wurden zur Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 35.000 Euro.

Zur Unfallaufnahme wurde die K1 gesperrt. Neben der Polizei waren die Feuerwehr, der Landesbetrieb Mobilität, 2 Rettungswagen, ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Bei Drogenhandel auf frischer Tat ertappt

Speyer (ots) – Am Samstag 09.07.2022 gegen 15:00 Uhr meldeten Zeugen 2 Jugendliche im Park in der Pestalozzistraße, welche vermutlich dealen würden. Durch die eingesetzten Beamten konnten dort tatsächlich 2 Jugendliche auf einer Bank sitzend festgestellt werden. Als der 16-Jährige die Beamten bemerkte, sprang er auf und versuchte zu flüchten. Er konnte durch die Beamten eingeholt und kontrolliert werden.

Der zweite junge Mann versuchte sich währenddessen unauffällig zu entfernen, doch auch er wurde durch eine zweite Streifenbesatzung kontrolliert. Beim 18-Jährigen konnte bei der Durchsuchung 1g Marihuana festgestellt werden, welches er angeblich kurz zuvor vom 16-Jährigen erworben hatte. Bei diesem konnte ein niedriger 3-stelliger Bargeldbetrag in kleiner Stückelung festgestellt werden.

Auf der Flucht hatte er außerdem seine Bauchtasche auf einem Carport “entsorgt”. Die Beamten fanden diese Tasche mit Unterstützung der Speyerer Feuerwehr auf einem Dach und stellten diese sicher. In ihr befanden sich 52g Marihuana und eine Feinwaage. Im Anschluss wurden weitere Maßnahmen zur Beweissicherung durchgeführt und gegen beide Jugendliche wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Speyer (ots) – Am Sonntag 10.07.2022 zwischen 06-12:30 Uhr versuchten unbekannte Täter die Eingangstür einer Gaststätte in der Kutschergasse aufzuhebeln. Hierbei wurde das Schließblech beschädigt. Es gelang den Tätern allerdings nicht das Gebäude zu betreten.

An der Tür entstand ein Schaden von 200EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Boot, Hund, Auto – die Polizei machts möglich

Speyer (ots) Du interessierst Dich für die Polizei, weißt aber nicht genau, was wir alles machen? Du würdest gerne in die Rolle eines Polizisten schlüpfen und die Arbeit hautnah erleben? Dann komm zur Polizei Speyer und nimm an der Fahrradtour im Stadtgebiet Speyer teil.

Wir legen mit dem Fahrrad eine 10-Kilometer-Tour zurück und stellen Euch an verschiedenen Stationen interessante Themenbereiche aus dem polizeilichen Alltag vor. Außerdem wird sich die Diensthundestaffel vorstellen und Ihr erhaltet interessante Einblicke in die Arbeit der Wasserschutzpolizei. Nebenbei beantworten wir natürlich alle Fragen rund um die Einstellungsvoraussetzungen, das Studium und den Beruf.

Wann: 04.08.2022 ab 16 Uhr.

Wo: Treffpunkt im Hof der PI Speyer, Maximilianstraße 6, 67346 Speyer.

Benötigt wird ein verkehrssicheres Fahrrad. Bei Interesse bitten wir um vorherige Anmeldung unter pispeyer.einstellungen@polizei.rlp.de oder pispeyer@polizei.rlp.de.