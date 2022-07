Haßloch: Wohnmobil bei Verkehrsunfall in Flammen

Haßloch – Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Sonntag, 10.07.2022, gegen 11:30 Uhr, ein Mercedes-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf der Westrandstraße in den Gegenverkehr. Wenige Meter hinter der Abfahrt zur Gottlieb-Duttenhöfer-Straße kollidierte dieser frontal mit einem in nördlicher Richtung fahrenden, Wohnmobil.

Die Feuerwehr Haßloch wurde 11:36 Uhr über die digitalen Meldeempfänger alarmiert. Mit vier Fahrzeugen und 24 Kräften rückte diese aus.

Unterdessen geriet das Wohnmobil in Brand. Eine Ausbreitung konnte auch das Eingreifen der bereits eingetroffenen Polizeibeamten, mit einem Feuerlöscher, nicht verhindern. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.

Ein Trupp unter schwerem Atemschutz löschte den Brand mit einem C-Rohr, später mit Löschschaum ab. Außerdem wurden die Batterien beider Fahrzeuge abgeklemmt und auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen.

Drei verletzte Personen mussten dem Rettungsdienst, der mit drei Rettungswagen vor Ort war, übergeben werden.

Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge nahmen zwei Abschleppfahrzeuge auf. Eine Fachfirma reinigte anschließend die Straße.

Während der Rettungs-, Lösch- und Reinigungsarbeiten musste die Westrandstraße im betroffenen Bereich voll gesperrt werden.