Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 11.07.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim, Elmstein, Frankeneck: Motorrad-Kontrollen

Kreis Bad Dürkheim (ots) – Im Kreisgebiet Bad Dürkheim wurden durch den Zweiradkontrolltrupp am Sonntag, 10.07.2022, mehrere Kontrollstellen im Bereich Bad Dürkheim, sowie dem an Wochenenden und Feiertagen für Krafträder gesperrten „Elmsteiner Tal“ (L 499 zwischen Johanniskreuz und Frankeneck) durchgeführt. Insgesamt wurden sieben Krafträder wegen Mängeln am Fahrzeug beanstandet. 13 Fahrer missachteten das Durchfahrtsverbot auf der L 499 und wurden gebührenpflichtig verwarnt.

Haßloch: Raser verursacht schweren Unfall

Haßloch (ots) – Drei Leichtverletzte und ca. 70.000,- Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, den ein Raser am Sonntagvormittag (10. Juli, 11:30 Uhr) auf der Westrandstraße verursachte. In Richtung Lachener Weg war der Fahrer eines Mercedes unterwegs, als er auf der Kuppe der Bahnüberführung ein vorausfahrendes Auto erkannte und eine Vollbremsung einleitete. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, wich er auf die Gegenfahrbahn aus. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Wohnmobil zusammen. Die beiden Insassen des Wohnmobils und der Mercedesfahrer verletzten sich dabei leicht. Während der Unfallaufnahme fing das Wohnmobil an zu brennen und musste von der Feuerwehr, die bereits wegen auslaufender Betriebsstoffe vor Ort war, gelöscht werden. Laut Polizei war an der Unfallstelle eine Bremsspur von 120 m zu erkennen. Ersten Schätzungen zu Folge dürfte der Raser mit ca. 150 km/h unterwegs gewesen sein. Erlaubt sind an dieser Stelle 50. Damit nicht genug. Er stand auch noch unter Einfluss von Amphetamin. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, den Führerschein kassierte die Polizei direkt. Gegen den 43-Jährigen aus Lambsheim wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Carlsberg: Durch Diebstahl erlangte EC-Karte an Zigarettenautomat eingesetzt

Carlsberg (ots) – Bereits am späten Freitagabend, 08.07.2022, ereignete sich auf der Carlsberger Kerwe ein Diebstahlsdelikt. Der 20-jährige Geschädigte aus dem Leiningerland ließ seine Bauchtasche offen auf einem Tisch im Kerwezelt liegen, weswegen diese durch bislang unbekannte Täterschaft entwendet werden konnte. In der Bauchtasche befanden sich eine Geldbörse und weitere persönliche Gegenstände des Geschädigten. Im Nachgang wurde eine durch den Diebstahl erlangte EC-Karte des Geschädigten unbefugt an einem Zigarettenautomat eingesetzt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei rät auf Feiern wie z.B. der Carlsberger Kerwe, nur das Nötigste mitzunehmen. Wertgegenstände sollten eng am Körper getragen und nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. Leider nutzen viele Diebe die ausgelassene Stimmung auf Veranstaltungen aus, um Wertsachen wie Handys und Geldbeutel zu entwenden. Auch wird versucht, durch Antanzen in die Kleidung hineinzugreifen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):