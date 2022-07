Südhessen: „Safe Holiday“ – Hinweise zum Beginn der Urlaubszeit

Südhessen (ots) – Schulkinder zählen bereits die Tage bis zum Beginn der

hessischen Sommerferien runter. Für viele Familien geht es in den sechs Wochen

in den wohlverdienten Urlaub. Damit die schönste Zeit des Jahres ein voller

Erfolg wird, haben wir nützliche Hinweise zusammengetragen.

Sicher in den Urlaub

Unfälle auf dem Weg in die Ferienregionen, oft mit vollgepackten Autos, kennen

die südhessischen Ordnungshüter zur zu gut. Damit die Fahrt in den Urlaub nicht

zum Horrortrip wird, sollten einige Hinweise beachtet werden:

Ladung, seien es lose im Fahrzeug verstaute Gepäckstücke, Strandutensilien aber

auch Fahrräder auf dem Dach oder der angehängte Wohnanhänger, kann sich bei

falscher Beladung selbstständig machen. Die Drahtesel landen als Hindernisse auf

der Fahrbahn und umherfliegende Gegenstände werden bei Bremsvorgängen im

schlimmsten Fall zum tödlichen Geschoss. Dieser „Pack-Wahnsinn“ kann fatale

Folgen haben. Es drohen nicht nur Bußgelder durch die Polizei, sondern auch der

Schutz der Insassen ist nicht mehr gewährleistet. Die Ladung ist so zu sichern

und zu verstauen, dass sie selbst bei einer Vollbremsung oder einer plötzlichen

Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin-und her rollen oder

herabfallen kann. Laden Sie den Kofferraum deshalb ohne Ladelücken. Schwere

Koffer und Taschen sollten zuerst verladen werden und an die Rückbank drücken.

Eine freie Sicht nach hinten durch den Rückspiegel muss unabhängig vom

Beladungsgrad immer gewährleistet sein. Das Auto vor Fahrtantritt einem

Urlaubscheck in einer Werkstatt zu unterziehen, ist eine weitere wichtige

Empfehlung.

Sicher im Urlaub

Im Urlaub ist der sichere Umgang mit (Reise-) Dokumenten besonders wichtig. Ein

unachtsamer Moment und schon haben Langfinger unter Umständen ein leichtes

Spiel. Tragen Sie deshalb Zahlungsmittel, Ausweise und wichtige Dokumente immer

direkt am Körper. Zudem sind Kopien von Dokumenten, die getrennt vom restlichen

Gepäck aufbewahrt werden, eine sinnvolle Vorsichtsmaßnahme. Gleiches gilt für

den Scan von Ausweisdokumenten & Co. und den Versand an die eigene

E-Mail-Adresse. Sollten Zahlungskarten dennoch abhanden gehen, veranlassen Sie

sofort die sofortige Sperrung der Karten über den zentralen Sperr-Notruf +49 116

116.

Urlaubszeit = Einbruchszeit?

Einbrecher machen keine Ferien! Überfüllte Briefkästen, geschlossene Rollläden

oder auch dauerhaft vor dem Haus geparkte Fahrzeuge sind eine willkommene

Einladung für die Kriminellen. Nicht zu vergessen sind auch

Abwesenheitsnachrichten in den sozialen Netzwerken oder auf dem

Anrufbeantworter.

Aufmerksame Nachbarn helfen, Einbrüche zu verhindern. Lernen Sie deshalb

möglichst Ihre Nachbarn kennen. Bitten Sie eine Person Ihres Vertrauens, dass

sie die Rollläden tagsüber öffnet und nachts schließt. Lassen Sie Ihr Haus

bewohnt wirken, indem Sie den Briefkasten regelmäßig leeren lassen. Der

unregelmäßige Betrieb von Fernseher, Radio und Licht durch Bekannte lässt Ihr

Domizil ebenfalls bewohnt erscheinen oder Sie benutzen dafür eine Zeitschaltuhr.

Schließen Sie Ihre Wohnungs- und Haustüren immer zweimal ab, auch wenn Sie nur

kurzfristig abwesend sind und verstecken Sie Schlüssel niemals außerhalb der

Wohnung. Lassen Sie keine Fenster oder Türen gekippt. Entfernen Sie mögliche

Aufstiegshilfen (z.B. Leitern, Mülltonnen und ähnliches) und Werkzeuge am und um

das Haus.

Wer sich zum Thema Einbruchsschutz vor den Sommerferien noch beraten lassen

möchte, kann dies am 20. Juli in Roßdorf machen.

Kreis Bergstraße

Bürstadt: Blau-silberfarbener Abarth Cabrio gestohlen

(HP-S694)

Bürstadt (ots) – Ein auf dem Gelände eines Autohauses in der Forsthausstraße

geparkter blau-silberfarbener Abarth Cabrio im Wert von rund 28.000 Euro, geriet

zwischen Freitagnachmittag (08.07.) und Montagmorgen (11.07.) in das Visier von

Kriminellen. Die Täter entwendeten das Fahrzeug auf bislang nicht bekannte

Weise. Zudem sind die Autodiebe mit ihrem Versuch einen weiteren Abarth auf dem

Gelände zu entwenden, aus nicht bekannten Gründen gescheitert. Bereits in der

Nacht zum Freitag wurde an der Stelle ein Alfa Romeo gestohlen (wir haben

berichtet).

An dem nun entwendeten Fahrzeug der Marke Abarth sind die amtlichen Kennzeichen

HP-S 694 angebracht. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen

gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des

gestohlenen Autos geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in

Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Lautertal: Heuballenfolien beschädigt/Zeugen gesucht

Lautertal (ots) – Am Sonntag (10.07.) wurden auf zwei Feldern, die sich in der

Feldgemarkung in Verlängerung der Jahnstraße befinden, mehrere beschädigte

Heuballenfolien bemerkt. Die Folierung wurde jeweils an einer Seite der

Heuballen großflächig aufgeschnitten. Aufgrund der mutwilligen Beschädigung sind

die betroffenen Heuballen nicht mehr verwendbar. Es entstand insgesamt ein

Schaden von über 1500 Euro. Der Tatzeitraum ist nicht genau einzugrenzen. Die

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben

kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bensheim (Kommissariat 41) unter der

Telefonnummer 06251/8468-0 zu melden.

Lampertheim: 17-Jähriger am Bahnhof attackiert und bestohlen

Lampertheim (ots) – Ein 17 Jahre alter Jugendlicher wurde am Sonntagabend

(10.07.), gegen 20.00 Uhr, im Bereich der Unterführung am Bahnhof von vier

jungen Männer attackiert und anschließend seiner Bauchtasche samt persönlichen

Dokumenten, Handy und Geldbörse beraubt. Die vier jugendlichen Unbekannten

flüchteten anschließend mit ihrer Beute zu Fuß vom Tatort. Der 17-Jährige wurde

durch die Schläge verletzt. Er wurde zur ärztlichen Versorgung in ein

Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen wegen

Raubes aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in

diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer

06252/7060.

Lorsch: Getränkehandel im Visier von Einbrechern

Lorsch (ots) – Ein Getränkehandel „Im Rod“ geriet in der Nacht zum Montag

(11.07.), gegen 1.15 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften

sich gewaltsam durch Fenster Zugang in Büroräume und durchsuchten mehrere

Schränke auf ihrer Suche nach Wertgegenständen. Ob sie fündig wurden, müssen nun

die weiteren polizeilichen Ermittlungen zeigen. Durch ihr rabiates Vorgehen

hinterließen die Unbekannten einen Schaden von rund 1800 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41)

unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Lautertal: Einbruch in Hotel

Lautertal (ots) – Ein Hotel auf der Kuralpe geriet in der Nacht zum Montag

(11.07.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen gewaltsam durch ein

Fenster in das Gebäude ein und ließen anschließend aus einer Kasse an der

Rezeption Geld mitgehen. Zudem brachen die ungebetenen Besucher eine Stahltür

auf.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der

Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer

06252/7060 zu melden.

Lorsch: Kokain im Handschuhfach

Lorsch (ots) – Einen 22 Jahre alten Autofahrer und seine 21 und 27 Jahre alten

Begleiter, kontrollierten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen

am Samstagabend (09.07.), gegen 17.30 Uhr, auf der Rastanlage Lorsch-West. Im

Handschuhfach des Fahrzeugs fanden die Beamten anschließend rund 80 Gramm

Kokain. Die Fahnder beschlagnahmten die Drogen und nahmen die drei

Fahrzeuginsassen fest.

Die Männer werden sich nun in einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz zu verantworten haben. Die Ermittlungen dauern an.

Darmstadt

Darmstadt: Auto zerkratzt / Zeuge hinterlässt Zettel ohne Erreichbarkeit / Polizei sucht Augenzeuge

Darmstadt (ots) – Am Freitag (8.7.) in der Zeit zwischen 21 Uhr und 22 Uhr hat

ein noch unbekannter Vandale in der Rheinstraße nahe Ecke Saalbaustraße einen

grauen Ford im Front und Heckbereich sowie an den Fahrzeugseiten zerkratzt.

Offenbar konnte der Täter dabei von einem Zeugen beobachtet werden, der einen

Zettel, jedoch ohne Angaben seiner Erreichbarkeit, an dem Auto zurückließ. Die

Polizei hat ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht für den

Fortgang der Ermittlungen den aufmerksamen, noch unbekannten Augenzeugen. Dieser

wird gebeten, sich mit dem Kommissariat 43 in Darmstadt in Verbindung zu setzen.

Unter der Rufnummer 06151/969-41110 sind die Beamten zu erreichen.

Darmstadt: Streit zwischen Männern endet mit Festnahme und Anzeige

Darmstadt (ots) – Der Streit zwischen zwei alkoholisierten 34 und 48 Jahre alten

Männern, der am frühen Samstagmorgen (9.7.) in einem Café in der Bismarckstraße

begann und sich auf einem Parkplatz fortsetzte, endete mit einer Festnahme und

der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts der gefährlichen

Körperverletzung. Weil der 34-jährige Tatverdächtige aus Seeheim gegen 4.30 Uhr

seinen Kontrahenten mit der Klinge eines noch unbekannten Tatmittels verletzt

haben soll, klickten nach Alarmierung der Polizei noch vor Ort die Handschellen.

Der leicht verletzte 48 Jahre alte Darmstädter kam für die ärztliche Behandlung

in ein Krankenhaus. Der Festgenommene wurde zur Wache gebracht. Dort erfolgten

eine Blutprobenentnahme, die erkennungsdienstliche Behandlung und die Einleitung

des Verfahrens.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Das

Kommissariat 43 ist mit den Ermittlungen zu den Hintergründen betraut. Für alle

in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise sind die zuständigen Ermittlerinnen

und Ermittler unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Darmstadt: Katalysator entwendet / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Von einem blauen VW Polo haben Kriminelle in der Zeit zwischen

Donnerstag (7.7.), 18 Uhr und Samstag (9.7.), 13 Uhr den Katalysator abmontiert

und gestohlen. Zum Zeitpunkt der Tat stand das Fahrzeug in der Mathildenstraße.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Polizei (Kommissariat

21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem

Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

Darmstadt-Bessungen: Kiosk im Visier Krimineller / 1000 Euro Schaden nach versuchtem Einbruch

Darmstadt (ots) – Rund 1000 Euro Schaden haben bislang noch unbekannte Täter bei

dem kriminellen Vorhaben, in einen Kiosk in der Bessunger Straße einzubrechen,

verursacht. Am Samstag (9.7.) gegen 11.30 Uhr waren die Spuren der Täter

entdeckt worden, die offenbar versucht hatten, das Fenster des Verkaufsraums

gewaltsam zu öffnen. Der Versuch missglückte und die Kriminellen flüchteten. Der

Tatzeitraum dürfte ersten Erkenntnissen zufolge bis zum Samstag (18.6.)

zurückreichen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtiges beobachten

konnten, werden gebeten, sich bei der Kripo in Darmstadt (K21/22) unter der

Rufnummer 06151/9690, zu melden.

Darmstadt-Eberstadt: Einbrecher erbeuten Schmuck / Hinweisgeber gesucht

Darmstadt (ots) – Am Samstag (9.7.) zwischen 2 Uhr und 11 Uhr, sind noch

unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus „Am Elfengrund“ eingebrochen und haben

Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Über ein Küchenfenster

hatten sich die ungebetenen Besucher Zugang verschafft und anschließend den

Keller und das Erdgeschoss nach Wertgegenständen durchsucht. Mit ihrer Beute

traten sie die Flucht an. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt

Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Nord: Sechs Fässer im Wald entsorgt / Wer hat etwas bemerkt oder kann Hinweise zu den Besitzern geben? / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Sechs mutmaßlich mit Altöl gefüllte Fässer sind in der Zeit

zwischen Samstag (9.7.) und Sonntag (10.7.) in einem Waldstück am Akazienweg von

Unbekannten entsorgt worden. Eine aufmerksame Spaziergängerin hatte die

auffälligen Behältnisse entdeckt und die Polizei verständigt. Unterstützt von

der Feuerwehr wurden die Fässer aus dem Wald entfernt. Jetzt ermitteln die

Beamtinnen und Beamten des ZE 20 in Darmstadt, zuständig unter anderem für den

Bereich der Umweltstraftaten, wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen. Die

Ordnungshüter suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu den Tätern

oder zu der Herkunft der Fässer geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690

sind die Beamten und Beamtinnen zu erreichen.

Darmstadt-Eberstadt: Einbruch in Einfamilienhaus / Täter erbeuteten Geld und Sonnenbrillen

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Samstag (8.-9.7.) haben ungebetene Besucher

die Räume eines Einfamilienhauses in der Schillerstraße heimgesucht. Nach ersten

Erkenntnissen wird die Tatzeit zwischen Freitagabend, 22 Uhr und Samstagmorgen,

8.30 Uhr eingegrenzt. Die Kriminellen verschafften sich Zugang zu dem Anwesen,

suchten nach Beute und ließen Geld und Sonnenbrillen mitgehen. Die Darmstädter

Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen mit sachdienlichen

Hinweisen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die

sich auf Personen oder Fahrzeuge beziehen, wird gebeten, sich mit den Beamten

unter der Rufnummer 06151/9690 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

Pfungstadt: 2000 qm Unterholzfläche in Brand/Polizeihubschrauber im Einsatz

Pfungstadt (ots) – Mehrere Personen meldeten am Montag (11.07.), gegen 15.30

Uhr, bei der Rettungsleitstelle einen Brand im Waldgebiet zwischen Pfungstadt

und Eschollbrücken, im Bereich hinter der Tank- und Rastanlage Pfungstadt an der

A 67.

Etwa 2000 Quadratmeter Unterholzfläche waren von dem Brand betroffen. Die

Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mit der Brandbekämpfung gefordert und

verhinderten mit ihrem schnellen Einsatz ein weiteres Ausbreiten der Flammen.

Mittlerweile ist das Feuer unter Kontrolle.

Im Einsatz war auch ein Hubschrauber der Hessischen Polizei, dessen Besatzung

aus der Luft Ausschau nach weiteren Brandherden hielt. Die Beamten konnten aber

glücklicherweise bislang keine weiteren Glutnester entdecken.

Hinweise auf die Brandursache liegen derzeit noch nicht vor. Die Ermittlungen

der Polizei dauern an.

Seeheim-Jugenheim: Starkstromkabel von Baustelle entwendet

Seeheim-Jugenheim (ots) – In der Friedrich-Ebert-Straße hatten es Kriminelle in

der Zeit zwischen Freitag (8.7.) und Montag (11.7.) auf dem Gelände einer

Baustelle auf Starkstromkabel abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen betraten die

Täter das Gelände und ließen mehrere Kabel im Wert von rund 400 Euro mitgehen.

Das Kommissariat 21/22 ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690

Hinweise von Zeugen zu den Tätern entgegen.

Weiterstadt- Riedbahn: Gekipptes Fenster lockt Kriminellen an / Täter erbeutet Geld aus Handtasche

Weiterstadt (ots) – Ein gekipptes Küchenfenster hat am Samstag (9.7.) in der

Zeit zwischen 23 Uhr und 6 Uhr einen Kriminellen angelockt. Der noch unbekannte

Täter öffnete das Fenster zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der

Wiesenstraße, stieg in die Räume ein und schnappte sich dort Geld aus einer

Handtasche. Mit seiner Beute flüchtete er. Wegen des Wohnungseinbruchsdiebstahls

hat die Darmstädter Kripo (K21/22) die weiteren Ermittlungen übernommen. Alle

Hinweise von Zeugen werden an die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690

erbeten.

Dieburg: 200 Meter Krankabel entwendet / Wer hat das kriminelle Treiben beobachten können?

Dieburg (ots) – Auf rund 200 Meter Krankabel hatten es Kriminelle in der Nacht

zum Sonntag (10.7.) abgesehen.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang zu dem

Firmengelände in der Lagerstraße, schnitten dort von den abgestellten Kränen die

Kabel ab und flüchteten im Anschluss mit ihrer Beute, deren Wert sich im

sechsstelligen Bereich bewegen dürfte. Am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr war der

Diebstahl entdeckt und die Polizei alarmiert worden. Die Kriminalpolizei in

Darmstadt (K21/22) hat ein Verfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wem

verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit im Bereich des Tatortes

aufgefallen sind, wird gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten zu melden

(Rufnummer 06151/9690).

Groß-Umstadt: Mehrere Autos beschädigt / 37-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen / Anzeige und Ermittlungsverfahren

Groß-Umstadt (ots) – Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in gleich mehreren

Fällen und wegen des illegalen Besitzes von Drogen, wird sich ein 37 Jahre alter

Mann aus Groß-Umstadt in Zukunft strafrechtlich verantworten müssen.

Zeugen hatten die Polizei alarmiert, als der Mann am Samstag (9.7.) gegen 13.30

Uhr, in der Höchster Straße den Außenspiegel eines Autos abgetreten hatte und

damit die Aufmerksamkeit auf sich zog. Noch im Rahmen der Fahndung nahmen die

alarmierten Polizeibeamten den beschriebenen Mann fest. Bei seiner Überprüfung

zeigte sich, dass er Amphetamine mit sich führte und es stellte sich zudem

heraus, dass er mindestens drei weitere Fahrzeuge in der Straße „Im Kühlen

Grund“ und im Herrenwiesenweg beschädigt hatte. Der von ihm verursachte Schaden

beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hundert Euro.

Das Kommissariat 41 in Dieburg ist mit den andauernden Ermittlungen und der

Frage betraut, ob möglicherweise weitere Autos in diesem Bereich in

Mitleidenschaft gezogen wurden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche

Hinweise haben, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten in

Verbindung zu setzen (Rufnummer 06071/96560).

Reinheim: Windschutzscheiben von Autos beschädigt / Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Reinheim (ots) – In der Nacht zum Samstag (8.-9.7.) haben noch unbekannte Täter

die Windschutzscheiben von zwei in der Bahnhofstraße geparkten Autos zerstört.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Das Kommissariat 41 in

Ober-Ramstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung

eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 06154/63300 sachdienliche Hinweise

entgegen.