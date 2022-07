Mainz-Bleichenviertel (ots) – Am Samstag 09.07.2022 wurde ein 30-jähriger Tourist in der Nähe des Hauptbahnhofs überfallen und mit einem Messer bedroht. Der 30-jährige Mann traf gegen 04:00 Uhr im Bereich eines Kiosks auf die späteren Täter. Mit diesen kam er zunächst in ein harmloses Gespräch und man ging gemeinsam in Richtung Alicenplatz. Währenddessen holte einer der 3 Täter ein Messer hervor, hielt es dem 30-Jährigen an die Kehle und forderte ihn auf seine Wertsachen auszuhändigen.

Nachdem die Täter sich die Bauchtasche des 30-Jährigen, dessen Portemonnaie, Bargeld, Armbanduhr, Bankkarten und Hotel-Schlüsselkarte geraubt hatten, flüchteten sie ins Bleichenviertel.

Der Tourist nahm seinerseits die Verfolgung auf und konnte das Trio im Bereich der Heidelbergerfaßgasse einholen und zur Rede stellen. Hier zog der Haupttäter erneut das Messer hervor und stach damit in Richtung des 30-Jährigen. Dieser konnte die Stiche mit der Hand abwehren und wurde dadurch leicht verletzt.

In der Folge schlug und trat das Trio erneut auf den Geschädigten ein, als zufällig eine Funkstreife des Mainzer Altstadtreviers vorbeikam.

Die Täter ließen von ihrem Opfer ab und flüchteten.

Einer der Täter, ein 23-Jähriger Mann, konnte von einem Polizeibeamten gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei dem 23-Jährigen wurde eine EC-Karte des Geschädigten aufgefunden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte auch das Tatmesser aufgefunden und sichergestellt werden.

Zudem wurde ein weiterer Mittäter ermittelt, hierbei handelte es sich um einen 22-jährigen Mann aus Wiesbaden.

Vom Haupttäter fehlt allerdings bislang jede Spur:

– männlich, ca. 170 cm großen und schlanken jungen Mann im Alter von ca. 18-20 Jahre gehandelt haben. Er hatte krauseliges, mittellanges Haar mit deutlichem Undercut.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter Tel: 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.