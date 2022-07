Neuleiningen: SAGA beim Neuleininger Burgsommer

Neuleiningen – Weltstars beim Burgsommer in Neuleiningen: Am Samstag, 9.7.2022, gastierte die Neo-Prog Band SAGA auf der Burg und startete hier die ihre World Tour „Out Of The Shadows“.

Viele Fans der progressiven Musik fanden den Weg auf die Burg. Einige von ihnen begleiten diese Band schon seit ihrer Gründung im Jahr 1976. Auch dieses mal, wie auch bei ihrem Gastspiel 2017, rockte die kanadische Band um ihren walisischen Sänger Michael Sadler die Bühne. Der Wettergott hatte mit den Zuschauern Erbarmen und so blieb der große Regen aus. Kurz nach 20 Uhr hörte der Nieselregen auf und der grandiose Abend war mit Musik vom Feinsten und einer sehr spielfreudigen Band gerettet.