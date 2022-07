Küchenbrand im Hemshof

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(SE) – Am Sonntag 10.07.2022 um 09:09 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Pettenkoferstraße im Hemshof gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Treppenraum des 4-geschossigen Wohn- und Geschäftsgebäudes verraucht. Der Brand einer Küche in einer Wohnung im 3. OG konnte schnell gelöscht werden. Der Treppenraum und die betroffene Wohnung wurden maschinell belüftet. Alle Bewohner des Gebäudes konnten sich selbst ins Freie in Sicherheit bringen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 28 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, die Polizei, der Rettungsdienst, der Leitende Notarzt und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst.

Parallel wurde die Feuerwehr Ludwigshafen nach Ludwigshafen-Friesenheim zu einer Notfall-Türöffnung alarmiert. Eine gestürzte Person wurde hier dem Rettungsdienst übergeben.

Kontrolle von E-Rollern

Ludwigshafen-Nord (ots) – Am Samstag 09.07.2022 wurden im Ludwigshafen-Nord mehrere Fahrer von sogenannten E-Rollern (Elektrokleinstfahrzeuge) kontrolliert. In 2 Fällen mussten Ermittlungsverfahren aufgrund fehlender Haftpflichtversicherung eingeleitet werden, da an den geführten Fahrzeugen kein Versicherungskennzeichen angebracht waren.

In 2 weiteren Fällen musste die Weiterfahrt aufgrund Betäubungsmittelbeeinflussung untersagt werden. Auch hier erwartet die jeweiligen Fahrzeugführer ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

PKW zerkratzt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 09.07.2022 zwischen 05-23 Uhr beschädigten unbekannte Personen einen in der Königsbacher Straße abgestellten PKW Skoda. Der PKW wurde vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes einmal rund herum zerkratzt. Es dürfte ein Sachschaden von ca. 4.000 EUR entstanden sein.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Ludwigshafen nach Zeugen. Wer hat die Tat beobachtet oder hat im relevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-963-2122 oder per Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Katalysator gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen dem 02.07.2022 und dem 09.07.2022 den Katalysator eines PKW Mitsubishi. Der PKW war in dem Zeitraum in der Richard-Dehmel-Straße abgestellt. Der entstandene Schaden dürfte sich auf circa 400 EUR belaufen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die im relevanten Zeitraum Wahrnehmungen machen konnten. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.