Im Stadtpark eingeschlafen und beklaut

Kaiserslautern (ots) – Bereits am Donnerstag 07.07.2022 gegen 22:00 Uhr ereignete sich im Stadtpark in der Pirmasenser Straße, ein Diebstahl zum Nachteil eines 34-jährigen Mannes. Der Mann befand sich mit 2 Bekannten im Stadtpark, um Alkohol zu konsumieren und Musik zu hören.

Als seine Bekannten weitere alkoholische Getränke kaufen gingen, schlief der Mann auf einer Parkbank ein. Als er wach wurde, stellte er eine männliche Person fest, welche ihm zuvor die Geldbörse und das Handy aus den jeweiligen Hosentaschen gezogen hat. Zudem wurde seine Bluetooth-Musikbox entwendet, welche vor ihm auf dem Boden stand. Der Täter rannte weg und der Mann konnte diesem nicht folgen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 630 Euro. |PvD

Diebstahl eines E-Bikes

Otterberg (ots) – In dem Zeitraum Freitag, den 08.07.2022, 21:15 Uhr bis Samstag, den 09.07.2022, 09:00 Uhr wurde in der Schulstraße in Otterberg ein E-Bike der Marke Haibike, grün/grau entwendet. Es handelt sich um ein Herren-Trekkingrad. Das Fahrrad war mittels Schloss an einem Fahrradständer gesichert.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per E-Mail an die pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden. |PvD

Alkoholisierte E-Scooterfahrer

Kaiserslautern (ots) – Am Samstagfrüh 09.07.2022 wurden gleich 4 E-Scooterfahrer alkoholisiert im Stadtgebiet Kaiserslauternfestgestellt. Gegen 04:40 Uhr wurden drei E-Scooterfahrer im Alter von 19 bis 21 Jahren hintereinander in der Eisenbahnstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei allen 3 Personen wurde eine alkoholische Beeinflussung zwischen 0,52 Promille bis 0,76 Promille festgestellt.

Allen drei Personen wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen die Männer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und auf sie kommt eine nicht unerhebliche Geldbuße zu.

Gegen 06:30 Uhr wurde in der Wolfsangel ein 25-jähriger Mann aus Kaiserslautern auf einem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser wurde festgestellt, dass der Mann mit 1,34 Promille alkoholisiert war. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Auf ihn kommt eine nicht unerhebliche Geldbuße, sowie Punkte im Verkehrszentralregister zu. Zudem muss er mit dem Verlust seiner Fahrerlaubnis rechnen. |PvD

Verkehrsunfall mit Flucht

Kaiserslautern (ots) – In dem Zeitraum Freitag 08.07.2022, 18:00 Uhr bis Samstag 09.07.2022, 14:00 Uhr parkte ein 20-jähriger Mann aus Kaiserslautern seinen PKW ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Wolfsangel Fahrtrichtung Fauthweg.

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich beim Vorbeifahren oder Ein-/Ausparken den PKW des Mannes und entfernte sich ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per E-Mail an die pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden. |PvD

Mehrere fahruntüchtige Fahrzeugführer

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Freitag 08.07.2022 auf Samstag 09.07.2022 wurden mehrere fahruntüchtige Verkehrsteilnehmer bei Kontrollen im Stadtgebiet von Kaiserslautern festgestellt. Gegen 23:00 Uhr wurde eine 23-jährige Frau mit ihrem PKW in der Karl-Marx-Straße kontrolliert. Hierbei wurde eine Alkoholisierung von 0,52 Promille festgestellt und die Weiterfahrt musste untersagt werden.

Gegen 01:35 Uhr wurde ein 28-jähriger Mann mit seinem PKW in der Alleestraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier wurde eine Alkoholisierung von 0,60 Promille festgestellt. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt.

Um 01:48 Uhr wurde ein 39-jähriger Mann mit seinem PKW in der Eisenbahnstraße kontrolliert. Hierbei wurde eine Alkoholisierung von 1,22 Promille festgestellt. Dem Mann wurde einen Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Beinahe zeitgleich wurden ein 23-jähriger Mann in der Berliner Straße und eine 23-jährige Frau in der Trippstadter Straße kontrolliert. Bei dem Mann wurde eine Alkoholisierung von 0,88 Promille und bei der Frau eine Alkoholisierung von 0,56 Promille festgestellt.

Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt. Alle Betroffenen müssen mit nicht unerheblichen Geldbußen und in einem Fall dem Verlust der Fahrerlaubnis rechnen.|PvD

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag 08.07.2022 gegen 23:05 Uhr wurde eine 18-jährige Heranwachsende auf einem Spielplatz in der Straße Am Schmiedeturm, Kaiserslautern kontrolliert, nachdem zuvor Marihuana-Geruch durch die Polizeibeamten festgestellt wurde.

Es wurden in der Folge eine geringe Menge Marihuana sowie ein angerauchter Joint aufgefunden und sichergestellt. Gegen die Heranwachsende wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem kann die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt werden. |PvD

2x Verkehrsunfall mit Flucht

Kaiserslautern (ots) – In dem Zeitraum Montag, den 04.07.2022, 20:00 Uhr bis Freitag, den 08.07.2022, 15:30 Uhr ereignete sich in der Helenenstraße, Kaiserslautern ein Verkehrsunfall mit Flucht. Der 61-jährige Fahrzeughalter aus Kaiserslautern hatte seinen PKW an der genannten Örtlichkeit am Fahrbahnrand geparkt.

Vermutlich beim ein- oder ausparken stieß ein bisher unbekannter Fahrzeugführer gegen den PKW des Mannes und entfernte sich hiernach ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro.

Zeugen welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631 369-2250 oder per Mail an die pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden. |PvD

(ots) – Am Freitag 08.07.2022 zwischen 16-17:00 Uhr ereignete sich in der Kurt-Schumacher-Straße, Kaiserslautern ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer stieß beim rückwärts ausparken gegen den PKW einer 60-jährigen Frau, welche diesen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt hatte.

Hiernach entfernte der Fahrzeugführer sich von der Unfallstelle, ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 400 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631 369-2250 oder per Mail an die pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden. |PvD

Kreis Kaiserslautern

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Weilerbach (ots) – Ein 50-jähriger Mann aus dem Kreis Kaiserslautern befuhr die K 25 aus Richtung Rodenbach in Richtung Einsiedlerhof. Kurz nach einer Linkskurve verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich und kollidiert mit einem dort befindlichen Zaun, auf welchem er mit der Fahrzeugseite zum liegen kam.

Der Fahrzeugführer konnte sich selbst aus dem PKW befreien und war glücklicherweise nur leicht verletzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem Mann eine Alkoholisierung von 1,73 Promille festgestellt. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. |PvD

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Katzweiler (ots) – Am Samstag 09.07.2022 gegen 10:50 Uhr befuhr eine 22-jährige Frau aus dem Kreis Kaiserslautern die Hauptstraße in Katzweiler aus Richtung Hirschhorn / Pfalz kommend in Richtung Otterbach. In Höhe der dortigen Hausnummer 61 fuhr die Frau wegen zu geringen Sicherheitsabstandes auf den dort am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW auf.

Aufgrund des Zusammenstoßes überschlug sich der PKW der Frau und kam entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung auf dem Dach zum Liegen. Die Frau wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Die Hauptstraße musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und die Schadenshöhe beträgt ca. 20.000 Euro. |PvD

Radlader fährt gegen Strommast

Otterberg (ots) – Am Samstag 09.07.2022 gegen 10:50 Uhr fuhr ein 62-jähriger Mann aus Otterberg mit seinem Radlader gegen einen Strommast. Dieser knickte vollständig um und die Stromversorgung für den Bereich Otterberg OT Drehentaler Hof fiel aus.

Aufgrund der mangelnden Stromversorgung gingen zahlreiche Notrufe bei der Polizei in Kaiserslautern ein. Die Pfalzwerke wurden verständigt und nahmen sich der Störung an. Die Schadenshöhe liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. |PvD