Bretten – Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt und lebensgefährlich verletzt – Polizei sucht Zeugen

Bretten (ots) – Am Samstagmorgen fuhr kurz vor 10:00 Uhr ein 63-jähriger

Motorradfahrer auf der B293 vom Walzbachtal kommend in Richtung Bretten. In

einer Linkskurve kam der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab um

touchierte einen Leitpfosten im Grünstreifen. Anschließend überschlug sich der

Fahrer mehrfach und verletzte sich hierbei lebensgefährlich. Ob überhöhte

Geschwindigkeit oder eine andere Unfallursache in Betracht kommt, ist derzeit

Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Fahrer wurde mit einem

Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Motorrad

entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro. Der Rettungsdienst befand sich

mit einem Rettungswagen, einem Notarztwagen und einem Rettungshubschrauber vor

Ort. Die Polizei war mit 6 Beamten vor Ort. Zeugen des Unfalls werden gebeten,

sich mit dem Verkehrsunfalldienst unter 0721/94484-0 in Verbindung zu setzen.

Geldautomat gesprengt – Polizei sucht Zeugen

Östringen (ots) – In einem Einkaufsmarkt in Östringen kam es am frühen

Samstagmorgen zur Auslösung der Brandmeldeanlage. Rettungskräfte vor Ort

erkannten sogleich die Ursache: der Geldausgabeautomat war gesprengt worden.

Zeugen hatten lediglich ein sich vom Tatort entfernendes starkes Motorengeräusch

wahrgenommen. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen unter Einsatz des

Polizeihubschraubers blieben bislang erfolglos. Welcher Geldbetrag entwendet

wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden liegt im unteren

fünfstelligen Bereich.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich

gerne mit der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 in

Verbindung setzen.